La familia Guirola forja un legado en la historia de El Salvador

La familia Guirola fue una de las dinastías más influyentes, adineradas y enigmáticas de El Salvador. (Cortesía: Viajemos juntos)

Rafael María Guirola llegó a Centroamérica a inicios del siglo XIX sin fortuna, impulsado por la rigidez de la Ley Sálica que en España impedía a los hijos menores heredar bienes.

Este “segundón” oriundo de Santander encontró en El Salvador el escenario para establecer el linaje que, décadas más tarde, transformaría radicalmente el desarrollo económico, político y social de la región, según el reportaje publicado por El Diario de Hoy.

La familia Guirola es reconocida tanto por sus contribuciones fundamentales en la consolidación de Santa Tecla como por el insólito peso de los mitos y leyendas que rodean su apellido.

En el 2021, Violetta Dubois Guirola de Parker, quien tenía 99 años, mostraba documentos originales —fotografías, cartas, actas matrimoniales— y tenía documentado la historia familiar en un libro propio.

Su relato aporta detalles únicos: explica que Rafael María, tras verse excluido de la herencia familiar, emigró junto con su hermano Gregorio primero a Guatemala.

Recibió ayuda del Marqués de Aycinena antes de establecerse definitivamente en Zacatecoluca, donde en 1808 contrajo matrimonio con Gertrudis de la Cotera y Gonzáles, miembro de una familia de abolengo también procedente de Santander.

El nacimiento y ascenso de la familia Guirola en El Salvador se vinculan al comercio de añil y, posteriormente, al café, motor económico del país hacia finales del siglo XIX. Los Guirola concentraron su actividad en Zacatecoluca y Santa Tecla.

La adquisición y desarrollo de vastas extensiones de tierra, la edificación de residencias notables como la Casa de las águilas y la Mansión Guirola de Las Colinas, y la donación de predios para el trazado urbano, marcaron la huella de la familia en la fundación y expansión de Santa Tecla.

Documentos históricos citados por El Diario de Hoy señalan que, luego del terremoto de 1854 que devastó San Salvador, el gobierno trasladó la capital temporalmente a la Hacienda Santa Tecla, entonces propiedad de los Guirola. Para finales de siglo, sus dominios territoriales se extendían desde Lourdes hasta Antiguo Cuscatlán.

El linaje en el país comenzó a principios del siglo XIX con la llegada del español Rafael María Guirola a Zacatecoluca. (Foto retomada de El Diario de Hoy)

Ángel Guirola de la Cotera (1826–1910), hijo de Rafael María y Gertrudis, personifica el auge de la familia. A pesar de recibir como única herencia “un piano viejo y un santo Cristo”, según narra Dubois Guirola, emprendió negocios con añil, café y ganado, y acumuló capital a través del comercio entre El Salvador y Guatemala.

El historiador Israel Cortez confirma en declaraciones a El Diario de Hoy que la astucia de ángel lo llevó a diversificar inversiones y a destacarse como figura central tanto en la economía como en la vida pública: fue alcalde de San Vicente, diputado, vicepresidente de la Asamblea Constituyente, presidente de la República por sustitución en 1884, fundador del Banco Internacional, accionista del Banco Central de Reserva e inversionista en sectores estratégicos como ferrocarril, aduanas y puertos.

Un anuncio de 1879 en el Diario Oficial, citado por el medio, da cuenta de la amplitud de los negocios de ángel Guirola: en su casa de Santa Tecla se expendían productos que iban desde café, géneros importados y vinos europeos hasta ganado y armas. La sofisticación y la red internacional de sus proveedores consolidaron la fortuna familiar.

El matrimonio de ángel con Cordelia Duke Alexander, hija de un comerciante neoyorquino, selló la unión de dos linajes con trayectorias cosmopolitas. Cordelia, considerada por la sociedad local como una figura excéntrica, se casó en Nueva York y en El Salvador para ajustarse a la normativa católica de la época.

Tuvieron diez hijos, de los cuales ocho alcanzaron la edad adulta, todos educados en arte, literatura, idiomas y administración, una práctica consistente con la posición social de los Guirola.

Se convirtieron en una de las principales familias cafetaleras y banqueras del país, formando parte de las llamadas "14 familias" que dominaron la economía salvadoreña. (Fotografía retomada de El Diario de Hoy)

El poder de transformación urbana y arquitectónica de la familia Guirola

Los Guirola no solo fueron motores de la economía salvadoreña, sino también impulsores de un nuevo orden urbano y arquitectónico. En Santa Tecla, aportaron terrenos y edificaciones que perduran en el paisaje urbano actual.

De sus residencias, la más emblemática es la Mansión Guirola de Las Colinas, construida entre 1920 y 1925. El diseño original fue obra del arquitecto estadounidense Frank E. Wehrtle, aunque posteriormente debió adaptarse a la técnica constructiva local mediante la intervención de la firma Noltenius Choussy G. y bajo la supervisión del arquitecto Salvador Choussy G. El rediseño fue entregado oficialmente el 25 de marzo de 1952.

La mansión, inicialmente conocida como Casa Amantla, destacaba por su estilo neoclásico sureño, su escala monumental y una serie de peculiaridades que alimentaron el imaginario popular.

Los 32 pliegos de planos originales documentan espacios inusuales, como una escalera de caracol metálica entre la cocina y la suite principal, un pasillo oculto entre la biblioteca y el salón de visitas con acceso desde la cochera, y una posible estructura de sótano en la parte trasera.

Estas características, funcionales en su concepción, dieron lugar a rumores sobre túneles secretos y pasajes ocultos, reforzando el aura de misterio en torno a la familia.

La familia fue fundamental en el desarrollo de la ciudad de Santa Tecla, donde poseían vastas extensiones de tierra y construyeron mansiones icónicas. (Foto retomada de El Diario de Hoy)

El terremoto de Las Colinas y la pervivencia de la leyenda Guirola

El 13 de enero de 2001, un terremoto de 7.6 grados generó un deslave que destruyó cientos de viviendas en Las Colinas. En medio de la devastación, la Mansión Guirola se mantuvo en pie, rodeada por toneladas de tierra pero sin colapsar, un hecho que reavivó el mito de supuestas protecciones sobrenaturales asociados a la familia.

La tradición religiosa y la inclinación por objetos sagrados —como imágenes, incienso y agua bendita— marcaron el estilo de vida de los Guirola y contribuyeron a fortalecer este tipo de relatos en el imaginario colectivo.

El declive de la familia comenzó con la caída del precio internacional del café y la llegada de crisis económicas mundiales como la Gran Depresión de 1929. De ahí en adelante, muchas de sus propiedades fueron vendidas y su influencia se redujo notablemente.

Una imponente estructura en Santa Tecla que, curiosamente, resistió casi intacta el terremoto de 2001, mientras que el área circundante (Las Colinas) sufrió una catástrofe devastadora. (Foto retomada de El Diario de Hoy)

La memoria viva del linaje Guirola

A pesar de la pérdida de poder económico, los Guirola conservan su lugar en la historia de El Salvador por el impacto de sus obras y la continuidad de una memoria documentada.

Violetta Dubois Guirola de Parker, preservó la historia familiar y a desmontar los mitos que envuelven al apellido, aportando detalles inéditos en archivos y relatos personales. “Ese es el origen de los Guirola, no del diablo como lo cuentan”, subraya, en referencia a las leyendas populares.

La familia Guirola ha sido protagonista de sucesos económicos, políticos y culturales claves en El Salvador desde principios del siglo XIX.

El legado persiste en la estructura urbana de Santa Tecla, en instituciones y bienes arquitectónicos, y en la construcción de una narrativa nacional que mezcla hechos comprobables con leyendas transmitidas de generación en generación.