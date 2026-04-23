El Salvador enfrenta alza de hasta 20% en materiales de construcción por conflicto internacional

El conflicto Irán-Estados Unidos impacta el precio de los materiales de construcción en El Salvador, con aumentos de hasta 20%. (Foto cortesía Comercio y negocios).

El conflicto entre Irán y Estados Unidos ha tenido repercusiones directas en el sector de la construcción en El Salvador. El aumento en el precio internacional del petróleo ha provocado que proveedores locales reporten incrementos de entre 15 % y 20 % en materiales esenciales para el desarrollo de obras.

Este fenómeno afecta tanto a proyectos privados como a iniciativas públicas, generando inquietud en la industria sobre el comportamiento de los costos en los próximos meses.

Uno de los productos donde el alza resulta más notoria es el asfalto. De acuerdo con registros de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), la mezcla asfáltica en caliente costaba USD 96.07 por tonelada en enero y subió a USD 106.22 en marzo, lo que representa un incremento de USD 10.15 en tan solo dos meses.

El galón de asfalto AC30 también experimentó una subida importante, pasando de USD 3.39 a USD 4.33 en el mismo periodo.

El presidente de CASALCO, José Velásquez, explicó a Diario El Economista que estos aumentos ya son una realidad para los proveedores, aunque aún no existe un promedio oficial que permita dimensionar el impacto global.

Indicó que la información que recibe del sector señala incrementos directos de fábrica, sin incluir todavía el costo de los fletes internacionales, lo que podría agravar la situación en caso de persistir la tensión geopolítica.

El precio del asfalto en El Salvador subió más de 10 dólares por tonelada en solo dos meses, según datos de CASALCO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Velásquez detalló que los aumentos no se limitan a los productos derivados del petróleo. El cemento, otro de los insumos fundamentales, también subió de precio. En enero, la bolsa de 42,5 kg tenía un valor de USD 9.45 en ferretería y USD 8.88 en fábrica. Para febrero, estos precios aumentaron a USD 9.52 y USD 9.03, respectivamente. Además, productos como la pintura interior y exterior, hierro, bloques de concreto, ladrillos, celosías de vidrio e instalaciones hidráulicas han experimentado incrementos, aunque en menor proporción.

El índice de Precios al Productor (IPP), elaborado por el Banco Central de Reserva, mostró un aumento mensual del 0.09 % en febrero y un alza de 1.35 % en comparación con el mismo mes de 2025. Este índice mide la variación de precios a nivel de productor para una canasta representativa de bienes y servicios, reflejando así la presión inflacionaria que enfrenta el sector.

Estos incrementos se atribuyen principalmente a la volatilidad de los mercados internacionales y al encarecimiento de los fletes. Ambos factores dificultan la planificación de proyectos y pueden traducirse en mayores costos para el consumidor final. La situación genera preocupación entre los actores del rubro, ya que el precio de los materiales constituye solo una parte del costo total de una obra, que también incluye mano de obra, valor de la tierra y otros gastos asociados.

Perspectivas y proyectos para el sector en 2026

A pesar de este contexto adverso, el sector de la construcción mantiene perspectivas favorables para 2026. Velásquez afirmó que la actividad económica del rubro continuará creciendo. Señaló que, en 2025, la inversión superó los USD 3,000 millones, cifra que duplica lo registrado en 2018. Para este año, las expectativas apuntan a superar ese monto, con previsiones que podrían llegar a los USD 4,000 millones.

A pesar del contexto adverso, las inversiones en construcción en El Salvador se prevén superiores a los USD 4,000 millones en 2026. (Foto: cortesía)

El dinamismo del sector se sustenta en la ejecución de grandes proyectos, tanto públicos como privados. Entre las iniciativas más relevantes destacan la construcción del Aeropuerto del Pacífico en el oriente del país y la continuación de obras como el acueducto en la carretera Panamericana, a la altura del balneario Los Chorros. Además, el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado el inicio de proyectos como el Bypass de Apopa y nuevas inversiones en la capital.

Según Velásquez, la mayor parte de la actividad en 2026 estará impulsada por inversiones públicas, aunque la demanda por edificaciones y compra de propiedades mantiene firme el ritmo del sector. El representante gremial considera que la construcción seguirá ocupando un lugar central en la economía nacional mientras persista el interés por desarrollar nuevos proyectos.