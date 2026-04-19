El Salvador

¡Pura candela! Orquesta Hermanos Flores pone a bailar a los salvadoreños en el segundo show de Coachella

El segundo concierto de la legendaria agrupación salvadoreña en el festival vibró con banderas, emoción y un homenaje musical que cruzó fronteras e hizo sentir la identidad centroamericana en uno de los escenarios más famosos del mundo

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La Orquesta Hermanos Flores llevó la cumbia salvadoreña en su segundo concierto en Coachella. (Cortesía: Coachella)

La Orquesta Hermanos Flores, reconocida agrupación de El Salvador, protagonizó este sábado su segunda presentación en el festival de Coachella en California. El espectáculo, presenciado desde el desierto estadounidense y transmitido por YouTube, marcó un hito al reunir a la diáspora salvadoreña y centroamericana en torno a la cumbia en uno de los escenarios musicales más influyentes del mundo.

La presencia de la orquesta en Coachella reavivó un fenómeno infrecuente: la consolidación de la música popular salvadoreña en circuitos globales de prestigio.

Fundada en San Vicente hace más de 65 años, la agrupación ya había traspasado fronteras, pero su acceso al festival californiano profundizó el reconocimiento internacional.

El homenaje al torogoz, ave nacional de El Salvador, destacó en los vestuarios de la orquesta y reforzó el vínculo con las raíces culturales durante Coachella.(Cortesía: Coachella)
El homenaje al torogoz, ave nacional de El Salvador, destacó en los vestuarios de la orquesta y reforzó el vínculo con las raíces culturales durante Coachella.(Cortesía: Coachella)

En su segundo show, luego de su exitoso debut hace una semana, la conexión cultural se intensificó cuando el público ondeó banderas y la orquesta homenajeó al torogoz, ave nacional de El Salvador, con vestuarios verdes.

La fusión de ritmos, evidenciada en la colaboración con su invitado Crooked Stilo en el tema “Linda Muchachita”, subrayó la adaptación de la banda a tendencias actuales sin abandonar su esencia.

La orquesta, originaria de San Vicente, interpretó en el escenario algunos de sus temas más emblemáticos. El público disfrutó de canciones como: “Yo viviré”, “Salvadoreñas”, “Enfermera”, “La Cumbia es una hembra", ”Somos Latinos”, entre otros. Para cerrar su histórica participación con “La Bala”, que hizo vibrar a los asistentes con cada paso.

La segunda presentación de la Orquesta Hermanos Flores en Coachella fortaleció su proyección internacional y el reconocimiento de la música popular salvadoreña. (Cortesía: Coachella)
La segunda presentación de la Orquesta Hermanos Flores en Coachella fortaleció su proyección internacional y el reconocimiento de la música popular salvadoreña. (Cortesía: Coachella)

Orgullo, identidad y legado

La respuesta del público evidenció el peso sentimental del evento: asistentes de distintas procedencias, muchos miembros de la diáspora centroamericana, transformaron la jornada en una fiesta de identidad y pertenencia.

La ocasión fue definida por “Nory” Flores como inolvidable y determinante en su carrera musical.

La Orquesta Hermanos Flores participó en el festival Coachella en dos fechas, integrando un repertorio que incluyó sus mayores éxitos. Su presencia en el escenario reafirmó la vigencia del grupo fuera del país.

La presencia de la bandera salvadoreña y los bailes colectivos en Coachella simbolizaron la integración y vigencia de la música centroamericana en el circuito global. (Cortesía: Coachella)
La presencia de la bandera salvadoreña y los bailes colectivos en Coachella simbolizaron la integración y vigencia de la música centroamericana en el circuito global. (Cortesía: Coachella)

La transmisión en El Salvador multiplicó el alcance del evento

El concierto no solo se sintió en territorio californiano. En El Salvador, muchas personas siguieron la transmisión en directo desde un cine al aire libre en el bulevar Monseñor Romero.

Familias y jóvenes compartieron la experiencia en comunidad, en un ambiente que evoca las tradicionales fiestas populares del país. Los detalles logísticos, la seguridad y la convivencia resaltaron el carácter excepcional de la jornada y reforzaron el sentido de unidad regional.

El espectáculo de la Orquesta Hermanos Flores fue transmitido en vivo en el Cine al Aire Libre. (Elizabeth Minero)
El espectáculo de la Orquesta Hermanos Flores fue transmitido en vivo en el Cine al Aire Libre. (Elizabeth Minero)

Los asistentes no tardaron en dejar sus asientos para sumarse al ambiente festivo. Al ritmo de la cumbia, familias completas, jóvenes y adultos se pusieron a bailar, disfrutando del momento y dejando de lado las preocupaciones cotidianas.

La música de Los Hermanos Flores logró contagiar alegría y unir a la comunidad, transformando el espacio en una auténtica pista de baile bajo las estrellas. Este encuentro permitió a muchos vivir, aunque a la distancia, la energía y emoción del histórico concierto en Coachella.

Beatriz Arias, una de las asistentes al cine al aire libre, expresó a Infobae: “Me siento orgullosa de que Los Hermanos Flores lleguen a Coachella, y como vicentina me siento orgullosa de ser parte de una cuna de músicos”.

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