El Salvador

Día Mundial del Parkinson: El respaldo emocional es clave en el tratamiento señala experto salvadoreño

El diagnóstico oportuno de la enfermedad de Parkinson permite implementar estrategias terapéuticas que optimizan la calidad de vida y previenen complicaciones adicionales, según destaca el neurólogo Daniel Pereira

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El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y tiene alta prevalencia en El Salvador. (Freepik)
El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y tiene alta prevalencia en El Salvador. (Freepik)

El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente al movimiento y se encuentra entre las afecciones neurológicas de mayor prevalencia a nivel mundial.

A pesar de ser una de las más comunes aún se habla muy poco del tema entre los salvadoreños. Además del deterioro físico, la enfermedad impacta de forma profunda la salud mental, por lo que especialistas enfatizan que el apoyo emocional representa un pilar esencial en el abordaje del tratamiento.

Cada 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Párkinson que busca crear conciencia sobre sus efectos y la importancia de la investigación científica para combatirla.

De acuerdo con el neurólogo salvadoreño Daniel Pereira, la detección temprana del párkinson marca una diferencia decisiva en la calidad de vida de los pacientes. Pereira detalló a Infobae que la progresión de la enfermedad no solo compromete la movilidad, sino que puede desencadenar trastornos del sueño, episodios de ansiedad y cuadros de depresión.

El apoyo emocional y social es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes con párkinson en el país. (Freepik)
El apoyo emocional y social es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes con párkinson en el país. (Freepik)

La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la alteración en el control motor. Entre los primeros síntomas figuran la lentitud en los movimientos (bradicinesia), temblor en reposo, rigidez muscular, inestabilidad postural, una de las señales poco conocidas es la progresiva reducción del tamaño de la letra en la escritura. El temblor, puntualizó Pereira, es a menudo visible entre el dedo pulgar y el índice, similar al gesto de contar monedas.

Otros signos tempranos incluyen la postura en flexión, arrastre de una pierna al caminar y reducción del braceo natural.

Síntomas, mitos y factores de riesgo

El avance de la neurociencia ha permitido desmentir varios mitos en torno al párkinson, uno de los cuales sostiene que todos los pacientes necesariamente presentan temblor.

Pereira explicó a Infobae que este síntoma no se manifiesta en todos los casos y que “la principal manifestación es la lentitud”. Otro mito frecuente atribuye a la enfermedad un carácter rápidamente incapacitante o una drástica reducción de la expectativa de vida, lo que lleva a subestimar los beneficios del tratamiento temprano.

El neurólogo enfatizó: “Con un tratamiento temprano adecuado podemos tener una calidad de vida muy buena, continuar con nuestras actividades laborales, familiares, sociales y mantener nuestra funcionalidad, que es una de las metas del tratamiento”.

Respecto a la incidencia en El Salvador, Pereira observó un incremento de casos correlacionado con el envejecimiento poblacional. Expresó que “conforme las poblaciones se vuelven más envejecidas”, la frecuencia de enfermedades neurodegenerativas como el párkinson aumenta de forma notoria, un fenómeno ya visible en el país.

Dr. Daniel Pereira, neurólogo especialista en trastornos del movimiento
Dr. Daniel Pereira, neurólogo especialista en trastornos del movimiento

En cuanto a los factores de riesgo, el especialista precisó que no existe ninguno exclusivo para la población salvadoreña. Los riesgos principales incluyen predisposiciones genéticas, exposición a pesticidas, contacto con metales pesados, consumo de agua de pozo en la zona rural, uso de drogas de abuso y antecedentes de traumatismo craneal repetido. Pereira afirmó que “no existe un único factor que desencadene la enfermedad. Muchas veces es inexplicable por qué aparece”.

El rol familiar en la calidad de vida

Uno de los principales avances recientes en el tratamiento del párkinson radica en el desarrollo de medicamentos con nuevas formulaciones, así como en la introducción de terapias de infusión continua mediante dispositivos intestinales o subcutáneos.

Pereira mencionó que estos tratamientos permiten un control más prolongado de los síntomas en fases avanzadas. Además, la cirugía de estimulación cerebral profunda representa una opción para quienes no responden al tratamiento farmacológico convencional. Aunque no constituye una cura, el procedimiento contribuye al control de los síntomas y mejora la funcionalidad diaria.

En cuanto al entorno del paciente, el neurólogo enfatizó que el respaldo emocional es vital desde el momento del diagnóstico. Destacó que la familia cumple un doble papel: brindar contención, pero sin caer en la sobreprotección.

Explicó que es indispensable permitir que los pacientes ejerzan la mayor autonomía posible, ya que restringir innecesariamente sus actividades puede inducir aislamiento y disminución del estímulo para mantener su independencia.

Como orientación directa para cuidadores, Pereira recomendó: “El apoyo de la familia es muy importante. Hay que permitirle (al paciente) que haga todo lo que su cuerpo sea capaz de hacer mientras se pueda, porque si limitamos las actividades, se tarda más tiempo en adaptarse a las necesidades y capacidades de su cuerpo”.

Una mujer huele un vial transparente mientras una investigadora con bata blanca anota en una tablet. Al fondo, pantallas muestran imágenes cerebrales y gráficos de olfato.
Una mujer adulta realiza una prueba olfativa en un moderno laboratorio médico, mientras un investigador registra los datos en una tablet para avanzar en el diagnóstico temprano del Párkinson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mortalidad asociada al párkinson en El Salvador

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizados hasta 2020, las muertes atribuibles a cuadros confirmados de párkinson en El Salvador representan un 0.20% del total de decesos, lo que posiciona a la enfermedad como la causa número 45 de fallecimientos en el país. Dentro del ranking mundial, El Salvador ocupa el lugar 176 por mortalidad asociada a esta patología.

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