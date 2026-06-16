Régimen de Nicaragua otorgó nueva concesión minera de 11,042 hectáreas a una firma china

El Gobierno de Nicaragua otorgó una concesión minera de 11.042,01 hectáreas a la empresa china Sierra Dorada Mining S.A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de Nicaragua otorgó una concesión minera de 11,042,01 hectáreas a la empresa china Sierra Dorada Mining S.A., la primera que recibe esa firma y la duodécima entregada a una compañía de China después de las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, señala una publicación este martes en el Diario Oficial La Gaceta.

La adjudicación amplía la presencia de capital chino en una actividad que ya ocupa más del 8.5 % del territorio nacional, de acuerdo con un informe de la ONG ambientalista Fundación del Río.

La concesión fue otorgada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia y abarca terrenos ubicados entre los municipios de San Pedro de Lóvago, Santo Tomás, La Libertad y Santo Domingo, en el departamento de Chontales, en el centro del país, detalla una publicación de EFE. Se trata de la primera autorización minera concedida a Sierra Dorada Mining S.A.

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El nuevo permiso se suma a un proceso más amplio de expansión de concesiones a empresas chinas. Entre 2021 y 2026, el Gobierno sandinista cedió derechos mineros en 84 lotes a 19 compañías de China que ocupan 1,274,908.33 hectáreas, equivalentes a más del 8.5 % del territorio nicaragüense, incluidas áreas protegidas, indígenas y afrodescendientes, según los registros citados por Fundación del Río en el informe Invasión minera china en Nicaragua.

Fundación del Río afirmó que las concesiones mineras a empresas chinas ya ocupan más del 8,5 % del territorio de Nicaragua. (Cortesía: Shutterstock)

La expansión de las concesiones chinas coincide con sanciones de Estados Unidos

La nueva concesión fue informada semanas después de otra presión internacional sobre el sector. A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras vinculadas con la extracción y comercialización de oro en el país.

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De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con el sector aurífero.

Ese contexto explica por qué la nueva entrega de tierras a una firma china no aparece como un hecho aislado. La concesión a Sierra Dorada Mining S.A. se inscribe en una etapa en la que el sector minero ganó peso en la economía nicaragüense y, al mismo tiempo, quedó bajo mayor escrutinio internacional.

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El oro se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua y generó USD 1.971 millones con destinos como Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea. REUTERS/Andrey Lunin

El oro se convirtió en el principal producto de exportación de Nicaragua

Las exportaciones mineras de Nicaragua alcanzaron $2,009.2 millones en 2025, un alza del 44.4 % frente a 2024, cuando totalizaron $1,391.6 millones, según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y los datos del Banco Central. Esos números muestran la importancia del sector en la captación de divisas del país.

Dentro de ese desempeño, el oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación nicaragüense. Según datos oficiales, generó ingresos por $1,971 millones, equivalentes al 22.7 % del total exportado, con un volumen de 19.9 toneladas métricas, una marca histórica para el país.

Los principales destinos del oro nicaragüense fueron Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea, de acuerdo con la información oficial. Ese flujo comercial convivió con la ampliación de permisos de explotación en distintas zonas del territorio nacional.

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Fundación del Río advirtió en su informe que “los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos’”. Entre esos recursos, la organización mencionó cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.