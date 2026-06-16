Nicaragua

Régimen de Nicaragua otorgó nueva concesión minera de 11,042 hectáreas a una firma china

La 12° adjudicación minera fue publicada en La Gaceta, favorece a Sierra Dorada Mining S.A. con un permiso en Chontales, en su primera autorización para operar en el país

Guardar
Google icon
Hombre con casco rojo observa una mina de oro con banderas de China y Nicaragua, vehículos, maquinaria, edificios y lingotes de oro en un paisaje montañoso.
El Gobierno de Nicaragua otorgó una concesión minera de 11.042,01 hectáreas a la empresa china Sierra Dorada Mining S.A. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen de Nicaragua otorgó una concesión minera de 11,042,01 hectáreas a la empresa china Sierra Dorada Mining S.A., la primera que recibe esa firma y la duodécima entregada a una compañía de China después de las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, señala una publicación este martes en el Diario Oficial La Gaceta.

La adjudicación amplía la presencia de capital chino en una actividad que ya ocupa más del 8.5 % del territorio nacional, de acuerdo con un informe de la ONG ambientalista Fundación del Río.

La concesión fue otorgada por la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia y abarca terrenos ubicados entre los municipios de San Pedro de Lóvago, Santo Tomás, La Libertad y Santo Domingo, en el departamento de Chontales, en el centro del país, detalla una publicación de EFE. Se trata de la primera autorización minera concedida a Sierra Dorada Mining S.A.

PUBLICIDAD

El nuevo permiso se suma a un proceso más amplio de expansión de concesiones a empresas chinas. Entre 2021 y 2026, el Gobierno sandinista cedió derechos mineros en 84 lotes a 19 compañías de China que ocupan 1,274,908.33 hectáreas, equivalentes a más del 8.5 % del territorio nicaragüense, incluidas áreas protegidas, indígenas y afrodescendientes, según los registros citados por Fundación del Río en el informe Invasión minera china en Nicaragua.

Fundación del Río afirmó que las concesiones mineras a empresas chinas ya ocupan más del 8,5 % del territorio de Nicaragua. (Cortesía: Shutterstock)
Fundación del Río afirmó que las concesiones mineras a empresas chinas ya ocupan más del 8,5 % del territorio de Nicaragua. (Cortesía: Shutterstock)

La expansión de las concesiones chinas coincide con sanciones de Estados Unidos

La nueva concesión fue informada semanas después de otra presión internacional sobre el sector. A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a dos hijos de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras vinculadas con la extracción y comercialización de oro en el país.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con el sector aurífero.

Ese contexto explica por qué la nueva entrega de tierras a una firma china no aparece como un hecho aislado. La concesión a Sierra Dorada Mining S.A. se inscribe en una etapa en la que el sector minero ganó peso en la economía nicaragüense y, al mismo tiempo, quedó bajo mayor escrutinio internacional.

El oro se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua y generó USD 1.971 millones con destinos como Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea. REUTERS/Andrey Lunin
El oro se consolidó como el principal producto de exportación de Nicaragua y generó USD 1.971 millones con destinos como Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea. REUTERS/Andrey Lunin

El oro se convirtió en el principal producto de exportación de Nicaragua

Las exportaciones mineras de Nicaragua alcanzaron $2,009.2 millones en 2025, un alza del 44.4 % frente a 2024, cuando totalizaron $1,391.6 millones, según el informe anual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y los datos del Banco Central. Esos números muestran la importancia del sector en la captación de divisas del país.

Dentro de ese desempeño, el oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación nicaragüense. Según datos oficiales, generó ingresos por $1,971 millones, equivalentes al 22.7 % del total exportado, con un volumen de 19.9 toneladas métricas, una marca histórica para el país.

Los principales destinos del oro nicaragüense fueron Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea, de acuerdo con la información oficial. Ese flujo comercial convivió con la ampliación de permisos de explotación en distintas zonas del territorio nacional.

Fundación del Río advirtió en su informe que “los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados ‘críticos’”. Entre esos recursos, la organización mencionó cobre, cobalto, molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

Temas Relacionados

NicaraguaMineríaOroBanco CentralMinisterio de Fomento, Industria y Comercio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ciudad de Panamá se consolida como el principal hub aéreo de América Latina y el Caribe

Se posiciona como el centro predilecto de conexión para los viajes dentro de la región, así como para los flujos transatlánticos

Ciudad de Panamá se consolida como el principal hub aéreo de América Latina y el Caribe

Honduras destina inversión para fortalecer reserva nacional de frijol

El almacenamiento de 45 mil quintales de frijol es parte de una estrategia orientada a garantizar el abastecimiento y reforzar la seguridad alimentaria en Honduras

Honduras destina inversión para fortalecer reserva nacional de frijol

121 feminicidios en Honduras revelan persistencia de estructuras de dominación contra las mujeres, advierte académica

La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, alertó que los femicidios en Honduras son la expresión más extrema de una cultura de desigualdad y dominación

121 feminicidios en Honduras revelan persistencia de estructuras de dominación contra las mujeres, advierte académica

Más de 26 mil familias reciben raciones alimenticias en sectores vulnerables en República Dominicana

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria desplegó durante cinco días un operativo de entrega casa por casa de kits con productos básicos para hogares priorizados, como parte de la estrategia nacional de apoyo social

Más de 26 mil familias reciben raciones alimenticias en sectores vulnerables en República Dominicana

La FAO presenta los resultados del proyecto RECLIMA en el oriente de El Salvador

La iniciativa, aplicada con instituciones del Estado y apoyo del Fondo Verde para el Clima, reporta beneficios para más de 40,449 familias rurales expuestas a sequías e inundaciones

La FAO presenta los resultados del proyecto RECLIMA en el oriente de El Salvador

TECNO

Conozca el riesgo de usar FutbolLibre App para ver partidos de grupos del Mundial 2026

Conozca el riesgo de usar FutbolLibre App para ver partidos de grupos del Mundial 2026

Robots humanoides de compañía arrasan en ventas: se cargan cada 4 horas y son personalizables

Cuáles son las diferencias reales entre iPhone 11, 12, 13 y 14 y qué modelo elegir

Qué jugadores han ganado más seguidores en el Mundial 2026: Vozinha, Endrick y Neymar al tope

Cómo tener foto con Vozinha de Cabo Verde: ganó millones de seguidores tras juego con España

ENTRETENIMIENTO

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelanta por tercera vez

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelanta por tercera vez

De la cancha al cine: la historia de Vinnie Jones, el “psicópata del campo” que encontró una segunda oportunidad en Hollywood

Drake mantiene ICEMAN en el número uno del Billboard 200 por cuarta semana consecutiva

“Debería haber dicho que sí”: Bruce Springsteen se disculpó públicamente con Bono por haberlo rechazado

Disney revela el primer tráiler de “Hexed” con la voz de Hailee Steinfeld

MUNDO

Qué hay detrás de Argelia, el primer rival de Argentina: petróleo, desierto y el poder de un gigante energético

Qué hay detrás de Argelia, el primer rival de Argentina: petróleo, desierto y el poder de un gigante energético

Amenaza de Irán mientras negocia con Estados Unidos: el régimen de Teherán responderá militarmente si Israel vuelve a atacar el Líbano

El petróleo cayó por segundo día ante el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Una ciudad italiana limita el uso de sombrillas a bañistas de entre 10 y 65 años en una polémica medida: las razones

Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate británico en el Canal de la Mancha