Guatemala

Guatemala: La PGN identificó a los adolescentes de 14 a 17 años como el grupo más afectado por la explotación económica

La entidad señaló que el perfil más frecuente incluye labores agrícolas, comercio informal, venta ambulante, mendicidad y trabajo doméstico, con jornadas de más de 12 horas, salarios bajos y riesgos para su bienestar

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Un niño con mochila y jeans lustra los zapatos de una mujer sentada en un banco de parque. En el suelo hay palomas y una botella pequeña
La imagen captura a un niño lustrando los zapatos de una mujer sentada en un banco, un triste testimonio de la explotación infantil y social que afecta a miles de menores. (PGN de Guatemala)

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala atendió más de 246 casos de vulneración del derecho de protección contra la explotación económica de niñas, niños y adolescentes durante 2026, según la propia PGN, una práctica que restringe el acceso a la educación, la recreación y a un entorno seguro para el desarrollo de los menores.

El grupo con mayor cantidad de casos corresponde a adolescentes de 14 a 17 años, de acuerdo con la PGN. La institución ubicó la mayor incidencia en los departamentos de Guatemala, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

La dimensión del problema también aparece en otro registro de la institución: durante el mismo período se recibieron 180 denuncias por vulneración del derecho a la protección contra la explotación económica, según la PGN. Sus equipos multidisciplinarios dieron seguimiento a cada caso y, a partir de esas intervenciones, realizaron rescates o coordinaciones de apoyo interinstitucional para restituir derechos.

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La PGN identifica a adolescentes de 14 a 17 años como el grupo más afectado

La PGN sostuvo que la explotación económica infantil impacta de forma directa en el bienestar de niñas, niños y adolescentes porque limita derechos fundamentales como la educación, la recreación y el acceso a un entorno seguro que favorezca su crecimiento físico, emocional y social.

Manos empolvadas de un joven trabajando en un objeto circular poroso. Añade fibras blancas al borde sobre una mesa azul
La Procuraduría General de la Nación de Guatemala atendió más de 246 casos de explotación económica infantil en 2026. (PGN de Guatemala)

El perfil más frecuente de las víctimas incluye a menores ocupados en actividades agrícolas, comercio informal, venta ambulante, mendicidad, labores domésticas, tortillerías y tiendas, según la información incorporada en el texto fuente. En esos ámbitos, las víctimas suelen enfrentar jornadas de más de 12 horas y salarios muy bajos, además de abusos y privación de derechos.

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La licenciada Lucrecia Prera, jefa de la PNA, explicó que muchos de los adolescentes rescatados en la ciudad capital provienen del occidente del país, de departamentos como Quiché, Huehuetenango y San Marcos. También indicó que, en muchos casos, trabajan en tortillerías o tiendas.

Prera dijo que el trasfondo económico aparece de forma reiterada en esos expedientes: “Lamentablemente muchos de ellos han migrado porque tienen problemas económicos dentro de sus entornos familiares. Sin embargo, desde la Procuraduría General de la Nación hacemos las derivaciones para que, a través de las diferentes dependencias del Estado, se logre ubicar un servicio que pueda atender de forma integral las necesidades que presentan”.

Cifras de 2025 señalan que 522 denuncias relacionadas con explotación económica de niñas, niños y adolescentes: 54 por mendicidad forzada y 468 vinculadas con trata y explotación laboral.

Ese mismo reporte indica que 278 de las víctimas eran hombres y 244 mujeres, en su mayoría con edades entre 10 y 17 años. También ubica la mayor cantidad de denuncias en Guatemala, Quetzaltenango y Totonicapán.

Los rescates incluyen operativos con el Ministerio Público y el Ministerio de Trabajo

La PGN informó que además de recibir denuncias acude a convocatorias del Ministerio Público cuando se realizan allanamientos y rescates de adolescentes víctimas de explotación laboral. La última diligencia citada en el texto se llevó a cabo el 7 de abril de 2025 en la zona 1 capitalina, donde fueron rescatados seis adolescentes que luego fueron entregados con recurso familiar idóneo.

La institución también participa en operativos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para verificar que se respeten los derechos fundamentales de los menores de 18 años. Esas acciones forman parte de una estrategia de restitución de derechos ante distintas formas de explotación.

La PNA advirtió que prácticas que pueden parecer normales esconden dinámicas que vulneran derechos fundamentales. Entre las modalidades mencionadas figuran el trabajo en tortillerías, tiendas de barrio o pequeños comercios con jornadas prolongadas o pesadas, la mendicidad forzada en calles, avenidas y mercados, la trata de personas ligada a menores utilizados para pedir dinero en semáforos y el lustre de zapatos en condiciones abusivas o sin acompañamiento adulto.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, la PGN reafirmó su compromiso de proteger integralmente a la niñez guatemalteca y pidió a la población denunciar cualquier indicio de explotación económica infantil. Según la institución, las denuncias pueden presentarse por la línea 1584, el número 3060-4300, el portal www.pgn.gob.gt y las delegaciones regionales de la PGN en todo el país.

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