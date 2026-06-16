La Policía Nacional recuperó joyas y dinero robados de una joyería en República Dominicana

La investigación de la Policía Nacional esclareció el robo en menos de 48 horas, tras la denuncia./ (Últimas Noticias)

La Policía Nacional de República Dominicana logró recuperar una importante cantidad de prendas, relojes y dinero en efectivo que habían sido sustraídos de una joyería en el sector Capotillo, en Santo Domingo.

El operativo, ejecutado por la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad del Ensanche Luperón, permitió esclarecer el caso y detener a uno de los principales sospechosos, tras una rápida labor de inteligencia.

El caso se inició luego que el propietario del establecimiento denunciara el robo de dinero en efectivo, diversas prendas y mercancías de exhibición. El valor de lo sustraído supera los 750 gramos de joyas y más de RD$320,000 en efectivo. La denuncia movilizó a las autoridades, que desplegaron un proceso investigativo con resultados en menos de 48 horas.

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Como resultado de las pesquisas fue arrestado Yordi Gutiérrez, de 25 años, exempleado de la joyería, quien reconoció su participación en el hecho delictivo. La investigación apunta a la participación de otros involucrados, entre ellos una persona identificada como “Joel”, quien permanece prófugo. Las autoridades mantienen la búsqueda de estos presuntos cómplices.

Durante el proceso, la esposa del detenido realizó la entrega voluntaria de una caja con decenas de prendas, entre las que se encuentran medallas, cadenas, guillos, argollas, aretes y 16 relojes de diferentes marcas, así como una balanza digital y una considerable cantidad de monedas y dinero en efectivo. Todo esto presuntamente relacionado con el robo a la joyería.

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Oficiales de la Policía Nacional y DICRIM son observados inventariando billetes, monedas, relojes y diversas joyas sobre una mesa blanca. Se presentan numerosos relojes dorados, cadenas, anillos y efectivo que fueron sustraídos de una joyería en República Dominicana. /(Redes de Diego Pesqueira)

Además, la policía recuperó RD$20,000, suma que, según la investigación, fue entregada a otro implicado identificado como Junior Enrique Guzmán. Este último también compareció ante las autoridades y devolvió voluntariamente el dinero sustraído.

La Policía Nacional informó que los detenidos y las evidencias recuperadas ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. El seguimiento del caso incluye la localización y captura de los demás implicados.

Penas previstas en el Código Penal Dominicano

El Código Penal Dominicano establece sanciones específicas para los delitos de robo y asociación para delinquir. Según el artículo 379, el robo simple se castiga con penas de dos a cinco años de prisión. Si el hecho involucra violencia, fractura de puertas o ventanas, o participación de varias personas, las penas pueden aumentar hasta diez años, conforme al artículo 384.

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El Código también contempla agravantes cuando el robo afecta establecimientos comerciales, como joyerías, o cuando los implicados son empleados o ex empleados del negocio, como ocurre en este caso.

La receptación, es decir, la posesión o devolución de bienes robados, también se castiga con penas de hasta cinco años de prisión, según el artículo 406 del Código Penal. El Ministerio Público tiene la facultad de solicitar prisión preventiva para los implicados mientras se desarrolla la investigación y el proceso judicial.

El Código Penal Dominicano prevé penas de hasta diez años por robo agravado./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros casos recientes de robos

En los últimos meses, República Dominicana ha registrado varios robos a comercios y joyerías. En abril, la policía desarticuló una banda que asaltó una joyería en Santiago, logrando recuperar parte de las joyas y detener a varios implicados. En mayo, un grupo armado cometió un robo en una tienda de electrodomésticos en Santo Domingo Este, hecho que también derivó en la recuperación parcial de los bienes y la captura de algunos sospechosos.

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Las autoridades han reforzado los patrullajes y operativos de inteligencia en zonas comerciales, haciendo énfasis en la importancia de la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana para combatir este tipo de delitos.

La recuperación de las joyas y el dinero robados en Capotillo representa un avance en la lucha contra la delincuencia en el sector comercial y evidencia la acción coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para garantizar la seguridad de los negocios en el país.