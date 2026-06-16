Honduras

Honduras destina inversión para fortalecer reserva nacional de frijol

El almacenamiento de 45 mil quintales de frijol es parte de una estrategia orientada a garantizar el abastecimiento y reforzar la seguridad alimentaria en Honduras

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Las compras de frijol del IHMA buscan asegurar la disponibilidad del producto en el mercado nacional y sostener el abastecimiento alimentario en Honduras.
Las compras de frijol del IHMA buscan asegurar la disponibilidad del producto en el mercado nacional y sostener el abastecimiento alimentario en Honduras.

El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola destinó cerca de 100 millones de lempiras a la compra de frijol y almacena alrededor de 45 mil quintales en sus bodegas, según informó el gerente Allan Castillo. La institución concentra por ahora sus reservas estratégicas en ese grano y avanza en gestiones para adquirir maíz.

Castillo informó que las compras buscan asegurar la disponibilidad del producto en el mercado nacional y sostener el abastecimiento alimentario. El volumen almacenado forma parte de la reserva estratégica prevista para responder ante fluctuaciones de oferta o subas de precios.

El gerente del IHMA explicó que la institución mantiene un proceso constante de compras y monitoreo del mercado para que los hogares hondureños tengan acceso a este producto básico. También señaló que las adquisiciones se realizan bajo procedimientos técnicos y administrativos para asegurar la transparencia y la calidad del grano almacenado.

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Compras de maíz y evaluación de proveedores

El funcionario indicó que, por el momento, los esfuerzos de fortalecimiento de reservas están concentrados en el frijol, mientras avanzan otras gestiones relacionadas con la adquisición de maíz para futuras reservas nacionales.

En ese sentido, explicó que el IHMA mantiene identificados a productores de maíz en distintas regiones del país y está preparado para ampliar las compras cuando las condiciones y autorizaciones correspondientes lo permitan.

El Gobierno de Honduras garantiza que no habrá desabastecimiento de granos básicos pese a la incertidumbre climática en Centroamérica.
El Gobierno de Honduras garantiza que no habrá desabastecimiento de granos básicos pese a la incertidumbre climática en Centroamérica.

Castillo señaló que los equipos técnicos y de análisis de la institución trabajan de forma permanente en la evaluación de los proveedores y en la verificación de los requisitos establecidos para la recepción de los granos básicos.

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Controles de calidad y función de las reservas

También aseguró que uno de los principales objetivos es garantizar la calidad del producto que llega a las bodegas estatales. Para ello, se realizan controles para verificar que el frijol cumpla con los estándares requeridos antes de incorporarse a las reservas nacionales.

La estrategia de almacenamiento forma parte de acciones para fortalecer la seguridad alimentaria del país, en un contexto en el que factores climáticos, variaciones en la producción agrícola y fluctuaciones del mercado internacional pueden afectar la disponibilidad de alimentos.

Las reservas estratégicas permiten al Estado contar con inventarios que pueden utilizarse para estabilizar el mercado interno, apoyar a la población en situaciones de emergencia y contribuir a evitar aumentos abruptos en los precios de productos de primera necesidad.

Las cifras reflejan la magnitud de la estrategia impulsada por el IHMA para fortalecer las reservas nacionales de alimentos.

Los equipos técnicos y de análisis del IHMA evalúan a los proveedores y verifican los requisitos establecidos para la recepción de granos básicos.
Los equipos técnicos y de análisis del IHMA evalúan a los proveedores y verifican los requisitos establecidos para la recepción de granos básicos.

Con una inversión que ronda los 100 millones de lempiras (equivale a 3,738,691 USD) y un inventario de 45 mil quintales de frijol almacenados, la institución busca contar con una capacidad de respuesta que permita enfrentar posibles escenarios de escasez, especulación o incrementos repentinos en los precios de uno de los productos de mayor consumo entre las familias hondureñas.

El fortalecimiento de estas reservas cobra relevancia en un contexto marcado por los desafíos que enfrenta el sector agrícola, entre ellos las variaciones climáticas, los costos de producción y la volatilidad de los mercados.

En ese escenario, las autoridades consideran que disponer de inventarios estratégicos no solo contribuye a garantizar el abastecimiento nacional, sino que también constituye una herramienta para proteger la seguridad alimentaria.

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