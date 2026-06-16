Ciudad de Panamá se consolida como el principal hub aéreo de América Latina y el Caribe

El mapa de conectividad aérea de la región está evolucionando, con implicaciones relevantes para la estrategia de las aerolíneas y la accesibilidad de los destinos turísticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre todas las rutas aéreas con origen en América Latina, la ciudad de Panamá lidera ampliamente el crecimiento de la capacidad aérea para la temporada de verano en el hemisferio norte, superando a ciudades como Madrid, Bogotá, Buenos Aires, París, São Paulo, Lisboa y Fráncfort.

Este resultado muestra una aceleración en la consolidación de rutas regionales, con la ciudad de Panamá posicionándose como el principal centro de conexión para los viajes dentro de América Latina y el Caribe, así como para los flujos transatlánticos.

Así lo refleja el Travel Report 2026, una publicación anual del Mastercard Economics Institute (MEI), que analiza cómo la dinámica del tipo de cambio, el creciente interés por las experiencias y la consolidación de las rutas aéreas están redefiniendo los destinos que eligen los viajeros y las actividades que realizan una vez que llegan a ellos.

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En 2025 el sector turístico de Panamá cerró con un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales y en los ingresos generados por la actividad, consolidándose como uno de los motores de la economía del país.

De acuerdo con los datos oficiales, Panamá registró 3,004,266 visitantes internacionales entre enero y diciembre de 2025, lo que representa un aumento de 8.2% en comparación con el mismo período de 2024.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es la principal puerta de entrada al país y centro de conexión aérea regional.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerta de entrada al país y centro de conexión aérea regional, concentró la mayor parte del flujo turístico. Durante el año pasado ingresaron por Tocumen 2,244,078 visitantes, lo que representa un incremento de 10% respecto al año anterior.

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Este resultado refleja la recuperación progresiva del turismo y el fortalecimiento de la conectividad aérea y marítima, así como el posicionamiento del país como plataforma regional para viajes de negocios, convenciones y turismo vacacional.

Basado en datos transaccionales propios y anonimizados de Mastercard, el informe identifica patrones de comportamiento que desafían las percepciones convencionales sobre dónde se crea el valor turístico en la región.

Los hallazgos, de acuerdo con el análisis, ofrecen una radiografía de la demanda sustentada en datos, con implicaciones directas para destinos turísticos, instituciones financieras, aerolíneas y empresas del sector de viajes en América Latina y el Caribe.

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Se agrega que los datos confirman que el mapa de conectividad aérea de la región está evolucionando, con implicaciones relevantes para la conectividad, la estrategia de las aerolíneas y la accesibilidad de los destinos turísticos.

Un grupo de turistas explora las calles del Casco Viejo de la ciudad de Panamá, disfrutando de la arquitectura colonial y el comercio vibrante de los artesanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos en su conjunto sugieren que la economía del turismo en América Latina está cada vez más determinada por el comportamiento de los viajeros que por el volumen de visitantes.

De acuerdo con el informe, a medida que las personas continúan adaptándose a los cambios económicos, la innovación tecnológica y la evolución de sus prioridades personales, los destinos, operadores turísticos e instituciones financieras necesitarán una comprensión más profunda de cómo los viajeros se desplazan, gastan y toman decisiones en toda la región.

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Indica que la economía turística de América Latina está entrando en una nueva fase, definida por la adaptabilidad. En un mundo marcado por la incertidumbre económica, las prioridades cambiantes de los viajeros y el rápido cambio tecnológico, los destinos compiten no solo por los visitantes, sino por cómo los viajeros deciden gastar, viven sus experiencias y se desplazan por la región.

Al referirse a la economía del turismo en la región latinoamericana, Gustavo Arruda, economista jefe para América Latina y el Caribe del Mastercard Economics Institute, señaló que ya no se trata únicamente de cuántas personas llegan a un destino, sino de comprender las fuerzas que están definiendo hacia dónde viajan, de dónde provienen, cómo gastan y qué valoran.

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“Nuestros datos muestran que los tipos de cambio, los patrones de gasto según la nacionalidad de los viajeros y la dinámica de las rutas aéreas están configurando tendencias diferenciadas que los destinos y las empresas pueden aprovechar con precisión. No se trata de proyecciones; son patrones que ya son visibles en los datos transaccionales de toda la región”, afirmó.