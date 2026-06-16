El Instituto Postal Dominicano pone en circulación los sellos oficiales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) presentó, junto con el Comité Organizador de Santo Domingo 2026, la emisión postal oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. La serie conmemorativa acompaña el centenario de la competencia y registra la cita prevista entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2026 en la República Dominicana.
La puesta en circulación expone la escala del evento: los Juegos contarán con cerca de 6,225 atletas de 37 países, repartidos en 40 deportes y 56 disciplinas, con 1,555 medallas en disputa, según la información oficial difundida durante la presentación.
La emisión postal núm. 02-26 consta de 18,000 ejemplares, distribuidos en 4.500 bloques de cuatro sellos y 2.000 souvenirs en dos diseños. Los sellos tienen un valor facial de RD 60 y los souvenirs de RD 150.
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Durante el acto, el director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, vinculó la iniciativa con la preservación de la memoria pública. Guzmán afirmó: “Con esta emisión postal rendimos homenaje al espíritu de superación, disciplina, excelencia y fraternidad que representan estos Juegos. Asimismo, reafirmamos el compromiso del Estado dominicano de respaldar iniciativas que promuevan el deporte como herramienta de desarrollo, integración regional y orgullo nacional”.
¿Cómo está compuesta la serie conmemorativa?
Las piezas fueron impresas por la Editora de Formas en papel tropicalizado engomado y la composición artística estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Vignieri. Los diseños resaltan disciplinas incluidas en el programa oficial de competencias de Santo Domingo 2026.
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Según la información presentada, la selección visual busca reflejar la diversidad del movimiento deportivo regional y el compromiso de la República Dominicana con la promoción de los valores del deporte y la excelencia competitiva.
El periodista José P. Monegro, presidente del Comité Organizador y responsable del montaje de los Juegos, definió la emisión como parte del legado del centenario. Monegro sostuvo: “Esta emisión trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un símbolo de unidad, identidad y hermandad entre los pueblos de Centroamérica y el Caribe. Los sellos postales tienen la capacidad de preservar la memoria colectiva de nuestras naciones y proyectar al mundo el significado de unos Juegos que, durante cien años, han servido como puente de integración regional y desarrollo humano a través del deporte”.
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La presentación reunió a Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; a Vignieri en representación de la Comisión Filatélica Dominicana; y a miembros de esa entidad, además de funcionarios y colaboradores del INPOSDOM, durante la cancelación y firma oficial de la puesta en circulación.
El alcance regional de los Juegos
Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe convertirán a Santo Domingo en el principal escenario deportivo de la región durante más de dos semanas, de acuerdo con la descripción oficial del evento. La organización indicó que la celebración reunirá a miles de atletas de Centroamérica y el Caribe en territorio dominicano.
La promoción institucional de Santo Domingo 2026 incluye a Colí, la mascota oficial inspirada en el barrancolí, Todus subulatus, ave endémica de la isla La Española. Según la presentación, ese símbolo representa autenticidad, resiliencia y hospitalidad del pueblo dominicano.
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El material oficial agrega que el emblema y el lema de los Juegos reflejan la unión geográfica y cultural de Centroamérica y el Caribe, con énfasis en integración, solidaridad y hermandad entre las naciones participantes. La nueva emisión postal se incorpora a esos esfuerzos de proyección y quedará integrada al patrimonio filatélico de la República Dominicana y de la región.
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