El Instituto Postal Dominicano pone en circulación los sellos oficiales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

El 𝗜𝗡𝗣𝗢𝗦𝗗𝗢𝗠, junto al Comité Organizador de los 𝗫𝗫𝗩 𝗝𝘂𝗲𝗴𝗼𝘀 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗮𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗶𝗯𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲, presentó la emisión postal oficial conmemorativa dedicada al centenario de esta histórica competencia deportiva, que se celebrará del 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗼 𝗮𝗹 𝟴 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲 en la República Dominicana. Durante el acto, el 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗡𝗣𝗢𝗦𝗗𝗢𝗠, 𝗘𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗚𝘂𝘇𝗺𝗮́𝗻, destacó el valor de la filatelia para preservar la memoria histórica y afirmó que la emisión rinde homenaje al “espíritu de superación, disciplina, excelencia y fraternidad” que representan los Juegos. Por su parte, 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗣. 𝗠𝗼𝗻𝗲𝗴𝗿𝗼, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝗿, valoró la iniciativa como un legado histórico del centenario de los Juegos y expresó que los sellos postales “trascienden el ámbito deportivo para convertirse en un símbolo de unidad, identidad y hermandad” entre los pueblos de Centroamérica y el Caribe.

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) presentó, junto con el Comité Organizador de Santo Domingo 2026, la emisión postal oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. La serie conmemorativa acompaña el centenario de la competencia y registra la cita prevista entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2026 en la República Dominicana.

La puesta en circulación expone la escala del evento: los Juegos contarán con cerca de 6,225 atletas de 37 países, repartidos en 40 deportes y 56 disciplinas, con 1,555 medallas en disputa, según la información oficial difundida durante la presentación.

La emisión postal núm. 02-26 consta de 18,000 ejemplares, distribuidos en 4.500 bloques de cuatro sellos y 2.000 souvenirs en dos diseños. Los sellos tienen un valor facial de RD 60 y los souvenirs de RD 150.

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Durante el acto, el director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, vinculó la iniciativa con la preservación de la memoria pública. Guzmán afirmó: “Con esta emisión postal rendimos homenaje al espíritu de superación, disciplina, excelencia y fraternidad que representan estos Juegos. Asimismo, reafirmamos el compromiso del Estado dominicano de respaldar iniciativas que promuevan el deporte como herramienta de desarrollo, integración regional y orgullo nacional”.

El Instituto Postal Dominicano lanza los sellos de Santo Domingo 2026 (Captura de pantalla de la transmisión oficial)

¿Cómo está compuesta la serie conmemorativa?

Las piezas fueron impresas por la Editora de Formas en papel tropicalizado engomado y la composición artística estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Vignieri. Los diseños resaltan disciplinas incluidas en el programa oficial de competencias de Santo Domingo 2026.

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Según la información presentada, la selección visual busca reflejar la diversidad del movimiento deportivo regional y el compromiso de la República Dominicana con la promoción de los valores del deporte y la excelencia competitiva.

El periodista José P. Monegro, presidente del Comité Organizador y responsable del montaje de los Juegos, definió la emisión como parte del legado del centenario. Monegro sostuvo: “Esta emisión trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un símbolo de unidad, identidad y hermandad entre los pueblos de Centroamérica y el Caribe. Los sellos postales tienen la capacidad de preservar la memoria colectiva de nuestras naciones y proyectar al mundo el significado de unos Juegos que, durante cien años, han servido como puente de integración regional y desarrollo humano a través del deporte”.

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La presentación reunió a Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; a Vignieri en representación de la Comisión Filatélica Dominicana; y a miembros de esa entidad, además de funcionarios y colaboradores del INPOSDOM, durante la cancelación y firma oficial de la puesta en circulación.

El alcance regional de los Juegos

Santo Domingo 2026 estrena una serie postal por el centenario (Captura de pantalla de la transmisión oficial)

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe convertirán a Santo Domingo en el principal escenario deportivo de la región durante más de dos semanas, de acuerdo con la descripción oficial del evento. La organización indicó que la celebración reunirá a miles de atletas de Centroamérica y el Caribe en territorio dominicano.

La promoción institucional de Santo Domingo 2026 incluye a Colí, la mascota oficial inspirada en el barrancolí, Todus subulatus, ave endémica de la isla La Española. Según la presentación, ese símbolo representa autenticidad, resiliencia y hospitalidad del pueblo dominicano.

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El material oficial agrega que el emblema y el lema de los Juegos reflejan la unión geográfica y cultural de Centroamérica y el Caribe, con énfasis en integración, solidaridad y hermandad entre las naciones participantes. La nueva emisión postal se incorpora a esos esfuerzos de proyección y quedará integrada al patrimonio filatélico de la República Dominicana y de la región.