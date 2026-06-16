De la cancha al cine: la historia de Vinnie Jones, el “psicópata del campo” que encontró una segunda oportunidad en Hollywood

Vinnie Jones repasó en entrevistas recientes cómo pasó del fútbol inglés a una carrera como actor en Hollywood (Captura de video)

Vinnie Jones, el exfutbolista británico conocido por su juego agresivo en las canchas y su posterior carrera en el cine de Hollywood, ha repasado en una serie de entrevistas cómo su vida cambió radicalmente desde el deporte hasta las grandes producciones cinematográficas, sin perder de vista sus raíces en el campo inglés.

Nacido en Watford, Hertfordshire, Jones creció en un entorno marcado por la naturaleza y el deporte.

A los siete años se mudó con su familia a Bedmond, un pequeño pueblo en las afueras de Watford, donde el campo y el fútbol se convirtieron en los ejes de su infancia.

PUBLICIDAD

Desde pequeño, soñaba con ser guardabosque, como su padre, aunque el destino tenía otros planes.

Su gran momento como futbolista llegó en 1988, cuando Wimbledon venció a Liverpool en la final de la FA Cup (Captura de video)

“Nunca imaginas que vas a lograrlo como futbolista”, reconoció en declaraciones recogidas por Country Life. “Ese era el sueño, pero pensaba que mi realidad iba a ser guardabosque”.

PUBLICIDAD

El sueño futbolístico terminó imponiéndose. Vinnie Jones llegó a convertirse en una figura del fútbol inglés, y el momento más recordado de su carrera sobre el césped llegó en 1988, cuando su equipo, el Wimbledon, venció al Liverpool en la final de la FA Cup.

“Fue un momento definitorio”, recordó en entrevista con The Observer. “Derrotamos al mejor equipo de Europa contra todo pronóstico. David había vencido a Goliat. Es tan emotivo, estás en las nubes de adrenalina, no necesitas el alcohol”.

PUBLICIDAD

Jones creció entre Watford y Bedmond, donde el campo y el fútbol marcaron su infancia y su vínculo con la tierra (Captura de video)

“El psicópata”

La carrera futbolística de Vinnie se destacó por su agresividad y liderazgo, lo que lo convirtió en uno de los jugadores más temidos de su época, al punto de ganarse el apodo de “el psicópata” en el grupo de jugadores conocido como “The Crazy Gang”.

Durante su carrera, acumuló numerosas tarjetas y un sin fin de acciones polémicas, como su famoso agarrón a Paul Gascoigne, una imagen que se ha vuelto icónica del futbol británico de los años noventa. Al respecto, Jones también tiene en su haber muchas frases que refuerzan su imagen como el chico malo del campo:

PUBLICIDAD

“Lo que más me gusta es el chasquido de los huesos del rival al lesionarse”

“Si vas por mí, mejor que acabes conmigo o seré yo el que vuelva a por ti. En cinco minutos o la próxima temporada”

“Si pasa la pelota, no pasa el jugador”

Tras una carrera tanto exitosa como polémica, en 1999 llegó el momento de colgar los botines. Sin embargo, la transición al retiro no fue sencilla. Tras su carrera deportiva, Jones encontró en el cine una nueva arena donde demostrar su trabajo.

Vinnie Jones generó terror en sus rivales durante su época como futbolista

De la cancha al set de grabación

Vinnie Jones comenzó su carrera en el cine en 1998, aún siendo futbolista, cuando el director británico Guy Ritchie lo elige para interpretar a “Big Chris”, un matón a sueldo, en la película Lock, Stock and Two Smoking Barrels.

PUBLICIDAD

“Fue el comienzo de todo”, dijo Jones sobre el filme. “Hicimos esa pequeña película con un montón de desconocidos, y luego la siguiente fue Snatch con Brad Pitt y Benicio del Toro. Todo el mundo quería participar. Eso fue un testimonio de lo que habíamos construido".

Vinnie Jones debutó en el cine con la película Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Desde entonces, ha forjado una larga trayectoria actoral

La irrupción de Vinnie Jones en Hollywood lo llevó a trabajar junto a grandes nombres de la industria y a posicionarse como un rostro reconocible del cine de acción británico.

PUBLICIDAD

Vinnie Jones sigue vigente en la pantalla

Hoy, ese recorrido continúa: actualmente participa en la serie de Netflix The Gentlemen, donde interpreta a un guardabosque, un rol que, según él mismo, le resulta especialmente cercano dado el oficio de su padre y sus propias aspiraciones de juventud.

Jones protagoniza también la serie documental Vinnie Jones in the Country, emitida por Discovery+, que registra su vida en su finca de 2.000 acres en West Sussex, donde convive con su pareja, Emma Ford, y se dedica a la restauración de edificios históricos.

PUBLICIDAD

Vinnie Jones contó que dejó el alcohol hace doce años y presentó esa decisión como un cambio central en su vida personal (Action Images via Reuters/John Sibley)

Más de una década sin alcohol

El paso de los años trajo también una transformación personal. Jones dejó el alcohol hace doce años, una decisión que describe con claridad en Country Life:

“Tienes que comprometerte. Hazlo un lunes. No es un cliché cuando todos los que lo han hecho dicen: ‘Ojalá lo hubiera hecho antes.’ Nunca escuchas a nadie arrepentirse de haber dejado de beber”.

PUBLICIDAD

La pérdida de su esposa, Tanya, fallecida de cáncer en 2019, dejó una huella en su vida que él mismo describe sin rodeos.

“El duelo te humilla”, confesó a The Observer. “Mientras ayude a la gente, no me importa que me vean emocionado”.

Vinnie Jones, quien trabaja con organizaciones de apoyo al duelo masculino y es patrono de la Organización Nacional de Guardabosques, rechaza la etiqueta con la que fue catalogado durante años.

El exfutbolista también protagoniza "Vinnie Jones in the Country", la serie documental de Discovery+ sobre su vida en una finca de West Sussex (Discovery+)

“No me gusta la etiqueta de ‘hombre duro’”, dijo a The Observer. “Jugué un fútbol duro pero limpio y tuve mis peleas en bares, pero he salido del otro lado”.

En su balance final, Jones ofrece una síntesis de lo que han sido sus dos grandes pilares: “El fútbol me hizo, el campo me salvó”, declaró a Country Life, la frase con la que define la trayectoria de quien pasó de las canchas inglesas a los sets de Hollywood sin perder, en ningún momento, el vínculo con la tierra que lo formó.