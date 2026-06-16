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Qué hay detrás de Argelia, el primer rival de Argentina: petróleo, desierto y una economía muy distinta a la argentina

El seleccionado africano que enfrenta a la Scaloneta en el debut mundialista comparte una población similar con Argentina, pero muestra diferencias profundas en generación de riqueza, comercio exterior y desarrollo productivo

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Argelia, primer rival de Argentina, tiene una población similar a la argentina, pero una economía con menor generación de riqueza y menor PBI per cápita

Argelia salta a la escena mundialista como el primer obstáculo de la Selección argentina, pero detrás del equipo africano se esconde una historia económica y social que la distancia notablemente del país sudamericano. Las similitudes demográficas contrastan con diferencias profundas en desarrollo, matriz productiva y distribución del ingreso.

Con más de 2,3 millones de kilómetros cuadrados, Argelia es el país más grande de África en superficie. Buena parte de ese territorio está dominado por el desierto del Sahara, lo que limita densidad poblacional y posibilidades productivas fuera del sector energético. Aun así, el país cuenta con 47 millones de habitantes, una cifra casi idéntica a la de Argentina.

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Sin embargo, la riqueza generada por ambas economías es muy distinta. El Producto Bruto Interno (PBI) de Argelia ronda los 267.000 millones de dólares, menos de la mitad del argentino. La diferencia se amplía al analizar el PBI per cápita y la calidad de vida promedio.

Según explicó la economista Lara López Calvo en Infobae a la Tarde, “cuando dividís esa torta de valor agregado sobre una cantidad de habitantes similar, te das cuenta de que el valor agregado que produce Argelia es menos de la mitad del que produce Argentina”.

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La economía de Argelia se apoya en el petróleo y el gas, que concentran la mayor parte de sus exportaciones y su ingreso de divisas (Europa Press)
La economía de Argelia se apoya en el petróleo y el gas, que concentran la mayor parte de sus exportaciones y su ingreso de divisas (Europa Press)

La economía argelina: energía, exportaciones y concentración

El modelo argelino pivotea sobre una base muy clara: la explotación de hidrocarburos. Petróleo y gas representan la gran mayoría de las exportaciones y constituyen el principal ingreso de divisas del país.

Argelia figura entre los quince mayores exportadores de petróleo y gas del mundo y es líder absoluto en África. Este perfil le ha permitido acumular reservas internacionales superiores a 57.000 millones de dólares, un monto que supera al argentino.

La contracara de esa bonanza energética es la escasa diversificación productiva. “Exportan sobre todo una materia prima en lugar de industrializarla dentro del país”, precisó López Calvo.

El resultado es una economía vulnerable a los vaivenes internacionales del precio del crudo y una distribución del ingreso muy desigual. El índice de Gini, que mide la concentración de la riqueza, sitúa a Argelia entre los países con mayor desigualdad relativa en la región.

Argelia figura entre los mayores exportadores de petróleo y gas del mundo y acumula reservas internacionales por más de 57.000 millones de dólares (Europa Press)
Argelia figura entre los mayores exportadores de petróleo y gas del mundo y acumula reservas internacionales por más de 57.000 millones de dólares (Europa Press)

Comercio bilateral: lo que une y separa a Argentina y Argelia

El vínculo comercial entre ambos países ilustra bien esas diferencias. Argentina exporta principalmente maíz, leche en polvo y trigo a Argelia, productos ligados a su potencia agroindustrial.

En sentido inverso, Argelia provee fertilizantes y gas, recursos clave en momentos de restricción energética argentina. “Son grandes clientes de la Argentina en maíz y leche en polvo”, detalló López Calvo.

Mientras la matriz exportadora de Argelia es estrecha y dependiente de los hidrocarburos, la argentina es mucho más diversificada. A los productos del campo se suman manufacturas, servicios y, desde hace algunos años, energía. Esto otorga mayor capacidad de adaptación ante crisis externas.

La matriz exportadora de Argentina es más diversificada que la de Argelia porque combina agroindustria, manufacturas, servicios y energía (Europa Press)
La matriz exportadora de Argentina es más diversificada que la de Argelia porque combina agroindustria, manufacturas, servicios y energía (Europa Press)

Inflación, reservas y futuro energético

Otro elemento clave en la comparación es la inflación. Argelia mantiene una tasa anual en torno al 4%, muy por debajo del 30% que atraviesa la economía argentina. Esta estabilidad, unida al fuerte caudal de divisas por exportaciones de gas y petróleo, refuerza el colchón financiero argelino.

Sin embargo, el futuro podría modificar el mapa energético internacional. El desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos de gas natural licuado abren la posibilidad de que Argentina incremente en los próximos años su peso como exportador energético. “De cara a 2030 vamos a aumentar mucho nuestras exportaciones y ahí sí nos vamos a acercar”, anticipó López Calvo.

Dos caminos productivos, dos realidades sociales

Las diferencias entre Argentina y Argelia no solo se reflejan en los números duros. El modelo argentino, pese a sus dificultades, se apoya en una matriz productiva mucho más diversificada. Agroindustria, industria manufacturera, servicios y energía conviven en una economía que, aunque afectada por la inflación y la volatilidad, ofrece una mayor variedad de oportunidades.

Argelia, primer rival de Argentina, tiene una población similar a la argentina, pero una economía con menor generación de riqueza y menor PBI per cápita (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Argelia, primer rival de Argentina, tiene una población similar a la argentina, pero una economía con menor generación de riqueza y menor PBI per cápita (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Argelia, en cambio, concentra riqueza y empleo en torno al sector energético. Cuando los precios internacionales acompañan, el país crece y acumula reservas. Pero la concentración productiva y la falta de industrialización limitan el desarrollo social y la distribución equitativa del ingreso.

Así, el debut mundialista entre Argentina y Argelia pone en la cancha mucho más que dos selecciones: enfrenta dos modos de entender la economía, de distribuir la riqueza y de encarar el desarrollo.

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