América Latina

Quién era la joven brasileña que murió tras ser lanzada al vacío sin protección: su último posteo antes del trágico desenlace

Horas antes del accidente en San Pablo, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas publicó una imagen del puente y una pregunta que después fue leída de otra manera tras conocerse la tragedia

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Una joven murió en Limeira al ser lanzada sin cuerda de seguridad durante un salto de puenting capturas
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas murió durante una actividad de puenting en Brasil al ser lanzada sin la cuerda de seguridad en São Paulo. (Captura de video)

Horas antes de morir, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas compartió una fotografía del puente desde el que estaba a punto de saltar y escribió una frase que, tras la tragedia, cobró un significado inesperado: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”. Poco después, la joven brasileña de 21 años cayó al vacío durante una actividad de puenting en el estado de São Paulo al ser lanzada sin la cuerda de seguridad.

El accidente ocurrió el sábado en la conocida Ponte do Esqueleto, en la ciudad de Limeira, donde se realizan actividades de aventura y deportes extremos. Según las primeras investigaciones, los organizadores autorizaron el salto sin que el principal sistema de protección estuviera correctamente conectado al arnés de la participante.

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María Eduarda Rodrigues de Freitas, joven con cabello oscuro largo y liso, mirada directa a cámara, vestida con un top oscuro de tirantes y diseño claro
Maria Eduarda vivía en Jandira, trabajaba como profesora de Educación Física y tenía formación en Gestión Deportiva.

Maria Eduarda residía en Jandira, en la región metropolitana de São Paulo, y trabajaba como profesora de Educación Física. También contaba con formación en Gestión Deportiva y había construido una vida vinculada al deporte, la actividad física y el bienestar.

En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes de entrenamientos, actividades al aire libre y momentos de contacto con la naturaleza. Quienes la conocían la describían como una joven activa, apasionada por los desafíos deportivos y comprometida con la promoción de hábitos saludables.

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Seis personas vinculadas a la organización de la actividad de puenting fueron detenidas tras la muerte de la joven en Limeira

La tragedia quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se observa a la joven sostenida por varios hombres en la plataforma de lanzamiento antes de ser impulsada hacia el vacío. Apenas unos segundos después, los presentes comenzaron a gritar al advertir que la cuerda de seguridad no estaba colocada.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, la cuenta regresiva se realizó con normalidad y nadie detectó a tiempo la ausencia del sistema de protección. Cuando los presentes comprendieron lo ocurrido, Maria Eduarda ya se encontraba en caída libre desde una altura de entre 30 y 40 metros, según distintas estimaciones difundidas por medios brasileños.

María Eduarda Rodrigues de Freitas, joven con cabello oscuro largo y liso, mirada directa a cámara, vestida con un top oscuro de tirantes y diseño claro
Horas antes del accidente, Maria Eduarda compartió esta imagen del puente y escribió: "¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?". Tras la tragedia, la frase adquirió un significado inesperado.

Tras el accidente, integrantes de la organización y otras personas que estaban en el lugar intentaron auxiliarla mientras llegaban los servicios de emergencia. Efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudieron rápidamente a la zona, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Entre los presentes se encontraba el prometido de la joven, quien sufrió una descompensación tras presenciar las consecuencias del accidente y debió recibir asistencia médica.

María Eduarda Rodrigues de Freitas, joven con cabello oscuro largo y liso, mirada directa a cámara, vestida con un top oscuro de tirantes y diseño claro
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas murió durante una actividad de puenting en Brasil al ser lanzada sin la cuerda de seguridad en São Paulo.

La Policía Civil brasileña abrió una investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido. Según informaron las autoridades, varias personas vinculadas a la organización del evento serán investigadas por homicidio con dolo eventual, una figura jurídica que se aplica cuando alguien asume conscientemente el riesgo de que sus acciones puedan provocar la muerte de otra persona.

El caso generó una fuerte conmoción en Brasil y reabrió el debate sobre los controles de seguridad en actividades de turismo de aventura. Las autoridades también analizan posibles fallas en la supervisión de las empresas que organizan este tipo de eventos.

Una joven murió en Limeira al ser lanzada sin cuerda de seguridad durante un salto de puenting capturas
La Policía Civil investiga a personas vinculadas a la organización por homicidio con dolo eventual y el caso reabrió el debate sobre la seguridad en el turismo de aventura en Brasil. (Captura de video)

Tras la tragedia, la empresa responsable publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales. Sin embargo, poco después la cuenta fue eliminada. Antes de desaparecer, el perfil de la firma exhibía un eslogan que adquirió una resonancia inesperada tras el accidente: “Tú sueñas. Nosotros lo hacemos realidad”.

Mientras avanza la investigación, familiares, amigos y compañeros de trabajo recuerdan a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas como una joven apasionada por el deporte y la vida al aire libre, cuya muerte se convirtió en uno de los accidentes más impactantes registrados en Brasil en los últimos años.

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