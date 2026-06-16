Honduras

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio, afirmó que las autoridades mantienen bajo control la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, escenario de la masacre que dejó 20 personas asesinadas el pasado mes de mayo.

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Militares y policías continúan desplegados en el Bajo Aguán como parte de las operaciones de seguridad ordenadas luego de la tragedia ocurrida en la comunidad de Rigores. (Foto: REUTERS/Marvin Valladares)
Militares y policías continúan desplegados en el Bajo Aguán como parte de las operaciones de seguridad ordenadas luego de la tragedia ocurrida en la comunidad de Rigores. (Foto: REUTERS/Marvin Valladares)

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio, aseguró que las autoridades mantienen controlado el sector de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, luego de la masacre que cobró la vida de 20 personas y conmocionó al país.

El alto jefe militar indicó que desde el momento en que se registró el hecho violento, las Fuerzas Armadas activaron operaciones de apoyo a la Policía Nacional con personal, logística y despliegue territorial para garantizar la seguridad en la zona.

“Desde que ocurrió el hecho se movilizaron nuestras unidades y mantenemos el control en ese lugar”, manifestó Valerio al referirse a las acciones ejecutadas por la Fuerza de Tarea Xatruch y otros componentes de seguridad destacados en el departamento de Colón.

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La masacre ocurrió en la comunidad de Rigores, en el Bajo Aguán, una región históricamente marcada por conflictos agrarios, presencia de grupos armados y actividades relacionadas con estructuras criminales. El hecho dejó un saldo de 20 personas fallecidas, entre ellas mujeres y menores de edad, convirtiéndose en una de las peores matanzas registradas en Honduras en los últimos años.

Tras la tragedia, el Gobierno ordenó el despliegue de equipos integrados por policías, militares, fiscales e investigadores con el objetivo de capturar a los responsables y evitar nuevos hechos de violencia en la zona.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen bajo control la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, tras la masacre que dejó 20 personas fallecidas. (Foto: cortesía)
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen bajo control la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, tras la masacre que dejó 20 personas fallecidas. (Foto: cortesía)

Las investigaciones permitieron la captura de varios sospechosos vinculados al caso. Entre ellos figura Carlos Alexis Mencía, alias “Gato Negro”, señalado por las autoridades como uno de los principales implicados en la planificación de la matanza. Posteriormente también fue capturado un segundo sospechoso relacionado con el caso.

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Valerio brindó estas declaraciones en el marco de la Conferencia de los Ejércitos Americanos (CEA), evento internacional que reúne a representantes militares de distintos países del continente para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa y seguridad.

Durante su participación, el jefe militar destacó que Honduras enfrenta amenazas comunes con otros países de la región, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y los delitos ambientales.

Según explicó, uno de los objetivos principales de la conferencia es intercambiar experiencias y fortalecer estrategias conjuntas para combatir fenómenos criminales que operan de manera transnacional y afectan la seguridad de los países americanos.

En otro tema, Valerio fue consultado sobre las relaciones diplomáticas y de seguridad con El Salvador, luego del incidente protagonizado por la ministra de Educación salvadoreña, Karla Trigueros, quien intentó ingresar al territorio hondureño en días recientes.

Las autoridades mantienen investigaciones activas para identificar y capturar a todos los responsables de la masacre registrada en el departamento de Colón. (Foto: REUTERS/Marvin Valladares)
Las autoridades mantienen investigaciones activas para identificar y capturar a todos los responsables de la masacre registrada en el departamento de Colón. (Foto: REUTERS/Marvin Valladares)

El jefe militar aseguró que las relaciones entre ambos países continúan desarrollándose con normalidad y calificó el episodio como un hecho aislado que no afecta los vínculos bilaterales.

Asimismo, confirmó que Honduras mantiene cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos en operaciones orientadas al combate del narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Valerio también destacó que existe interés por fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la adquisición de radares, equipo tecnológico, sistemas de vigilancia y otros recursos destinados a reforzar la lucha contra las organizaciones criminales.

Las autoridades hondureñas han reiterado que los operativos en Colón continuarán mientras avanzan las investigaciones relacionadas con la masacre de Rigores y otros hechos violentos registrados en la región.

El Gobierno sostiene que la presencia permanente de fuerzas de seguridad busca garantizar la tranquilidad de los habitantes y evitar que estructuras criminales vuelvan a generar episodios de violencia en el Bajo Aguán.

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