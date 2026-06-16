Qué jugadores han ganado más seguidores en el Mundial 2026: Vozinha, Endrick y Neymar al tope

El Mundial 2026 convierte Instagram en un indicador de impacto para jugadores y marcas - Tomado de: @vozinha01 @Endrick @neymarjr

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, no solo es el mayor espectáculo deportivo del planeta, también el mayor generador de tendencias digitales. Las redes sociales se han convertido en un termómetro de impacto para jugadores que, gracias a actuaciones destacadas, campañas virales o simplemente por su magnetismo, suman millones de seguidores en cuestión de días.

En esta edición, la viralidad y el alcance digital han sorprendido incluso a las grandes estrellas. A través de Instagram, los futbolistas no solo cuentan goles, también fans, consolidando su marca personal y su atractivo para patrocinadores y audiencias globales.

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Los grandes ganadores de seguidores en el Mundial 2026

Vozinha supera los 7 millones de seguidores en Instagram y continúa subiendo a medida que pasan las horas - (Captura de Instagram)

Entre los jugadores que más han crecido en seguidores desde el inicio de la Copa destacan nombres como Vozinha, Endrick y Neymar. Esta información sobre la evolución de las cuentas en redes sociales durante el Mundial 2026 fue recopilada por MyBettingSites, una red especializada en comparación y análisis de plataformas de apuestas deportivas, que monitorea tendencias digitales y el impacto de la popularidad de los futbolistas a nivel global.

Vozinha (Cabo Verde): Es el fenómeno más notable. Tras su brillante actuación ante España, donde mantuvo la portería a cero, aumentó sus seguidores en Instagram en 8.3 millones, superando el 20.000% de crecimiento . Ahora, cada publicación patrocinada puede generarle más de 68.000 dólares, un salto sin precedentes para un guardameta que partía de la segunda división.

Endrick (Brasil): La joven promesa brasileña suma 1.463.971 nuevos seguidores , consolidándose como uno de los nombres con mayor proyección internacional, pese a no haber jugado en el empate 1–1 de Brasil ante Marruecos.

Neymar Jr. (Brasil): Con 1.124.995 nuevos seguidores , Neymar demuestra que su magnetismo en redes sigue intacto, incluso sin minutos en el torneo.

Cristiano Ronaldo (Portugal): Suma 697.242 seguidores , manteniendo el pulso por la popularidad digital pese a no haber debutado aún en la competencia.

Lionel Messi (Argentina): Gana 606.048 seguidores , confirmando que su presencia y narrativa siguen siendo de las más influyentes del fútbol global.

Julián Quiñones (México): Destaca por el segundo mayor aumento porcentual en el top diez tras marcar en la victoria de México sobre Sudáfrica, con 376.532 nuevos seguidores, un 38,8% más que antes del torneo.

Neymar crecen en Instagram sin jugar aún con su selección y confirman el poder de la marca personal - REUTERS/Marcelo Machado De Melo

Otros casos llamativos son los de Trevor Doornbusch (Curazao), con un crecimiento del 2.710%; Ayyoub Bouaddi (Marruecos), con un 221,9%; y Keito Nakamura (Japón), quien subió un 71,2% tras anotar frente a Países Bajos.

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Los futbolistas del Mundial con más seguidores en Instagram

Más allá del crecimiento, el ranking de seguidores absolutos está liderado por:

Cristiano Ronaldo (Portugal): 665 millones (@cristiano)

Lionel Messi (Argentina): 506 millones (@leomessi)

Neymar Jr. (Brasil): 230 millones (@neymarjr)

Kylian Mbappé (Francia): 130 millones (@k.mbappe)

Mohamed Salah (Egipto): 65 millones (@mosalah)

Vinícius Júnior (Brasil): 59 millones (@vinijr)

James Rodríguez (Colombia): 51 millones (@jamesrodriguez10)

Lamine Yamal (España): 43.6 millones (@lamineyamal)

Jude Bellingham (Inglaterra): 41 millones (@judebellingham)

Luis Díaz (Colombia): 8.3 millones (@luisdiaz19_)

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi continúan marcando distancia respecto a cualquier otro jugador, siendo Ronaldo la persona más seguida en la historia de Instagram.

Por qué el Mundial redefine la fama digital

Además de oportunidades comerciales, las redes permiten impulsar causas sociales y construir comunidades, como muestran figuras que usan su alcance para mensajes contra el racismo o por la igualdad, en un torneo que multiplica atención y conversación global - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las redes sociales han dejado de ser un pasatiempo para convertirse en el principal canal de negocios y comunicación para los deportistas. Hoy, cada jugador controla su narrativa, gestiona crisis y humaniza su imagen, mostrando no solo su cara deportiva, sino su vida fuera del campo. El crecimiento de seguidores implica mayor poder de negociación, posicionamiento de marca y oportunidades comerciales que pueden superar los ingresos deportivos.

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Además, las plataformas digitales permiten a los futbolistas conectar directamente con nuevas generaciones, crear comunidades leales y prolongar su relevancia mucho después del retiro, como demuestra el caso de leyendas como David Beckham.

El Mundial potencia la influencia de los futbolistas en causas sociales y campañas de activismo. Figuras como Vinícius Júnior han utilizado sus redes para luchar contra el racismo o impulsar la igualdad en el deporte, demostrando que la viralidad también puede ser un motor de cambio.

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La Copa Mundo 2026 confirma que la fama en redes sociales es hoy una moneda tan valiosa como los títulos o los goles. Vozinha, Endrick y Neymar son los grandes ganadores digitales de esta edición, pero cualquier jugador, con una historia viral o una actuación memorable, puede convertirse en el próximo fenómeno global.