Bomberos registra 38% menos incendios durante el Plan Verano 2026, en El Salvador

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reporta tres incendios estructurales y un vehículo calcinado en diferentes puntos del país. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

El territorio salvadoreño registró una reducción del 38% en las emergencias por incendios durante el período vacacional de Semana Santa, según el balance preliminar presentado por el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez. Entre el 28 de marzo y el 2 de abril de 2026, las autoridades nacionales respondieron a 165 incidentes, en comparación con los 264 atendidos durante el mismo período en 2025, de acuerdo con datos oficiales citados en conferencia de prensa.

La disminución de incidentes coincidió con la entrada en vigor del Plan Verano 2026, operativo que ha involucrado a más de 800 bomberos operativos desplegados en todo el país. La estrategia, detalló Vásquez, incluyó inspecciones a establecimientos comerciales para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad, bajo la dirección de la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios.

En el período reportado, las autoridades informaron una caída significativa en casi todos los tipos de incendios: se contabilizaron 7 incendios en vehículos frente a 12 del año anterior, 10 incendios forestales respecto a los 21 de 2025, y 20 incendios estructurales comparados con los 24 registrados previamente. Hubo 9 incendios en basureros, apenas uno más que los 8 de 2025, y un descenso notable en incendios de maleza, que pasaron de 199 a 119 casos.

Los incendios forestales aumentaron un 233% respecto al año anterior, según datos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Más de 800 bomberos desplegados y reforzamiento de inspecciones

Las autoridades salvadoreñas implementaron una estructura operativa reforzada para cubrir la demanda del receso vacacional, con la finalidad de brindar una respuesta inmediata. El Cuerpo de Bomberos recordó que la atención ante emergencias permanece activa durante 24 horas, con el número 913 habilitado para auxilio inmediato en cualquier situación de riesgo.

Durante el lapso señalado, el país reportó la atención de 165 incendios en cinco modalidades, una cifra que representa una disminución del 38% en los siniestros atendidos en relación con el período análogo de 2025. La reducción fue visible tanto en zonas rurales como urbanas, en el marco del Plan Verano 2026, según el balance presentado oficialmente por el subdirector del Cuerpo de Bomberos.

El Cuerpo de Bomberos reforzó las inspecciones en comercios y espacios públicos para garantizar la seguridad contra incendios. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos de El Salvador)

Llamado a la responsabilidad ciudadana para evitar nuevas emergencias

El director del Cuerpo de Bomberos enfatizó, en sus declaraciones durante la conferencia, la importancia de la responsabilidad individual y colectiva: “Reiteramos el llamado a la población a actuar con responsabilidad durante este período vacacional, evitando conductas que puedan derivar en accidentes o en la generación de incendios, los cuales ponen en riesgo la vida y pueden escalar a emergencias de gran magnitud”.

La prevención, apeló el funcionario, sigue siendo el eje de la estrategia, mientras continúan las inspecciones en comercios y espacios públicos. Estas acciones buscan proteger la integridad de empleados, visitantes así como el entorno, evitando que una imprudencia ocasione consecuencias mayores.

El año pasado, las estadísticas oficiales incluyeron 21 incendios forestales durante el receso de Semana Santa, cifra que en 2026 se redujo a menos de la mitad, reforzando el impacto de las acciones preventivas implementadas.

El Gobierno de El Salvador ejecuta inspecciones en restaurantes de playa El Tunco como parte del Plan Verano 2026 para reforzar la seguridad turística. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Antes de salir en estas vacaciones de Semana Santa, es importante aplicar medidas preventivas en el hogar y el vehículo: verificar el cierre del regulador del gas, desconectar equipos eléctricos que no se estén utilizando y revisar el estado mecánico y eléctrico del automóvil antes de emprender viaje.