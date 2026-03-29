El Salvador

El Salvador: La alcaldesa Milagro Navas considera participar en la reelección de La Libertad Este

Las próximas elecciones de 2027 contarán con la intervención de actores históricos de la política municipal, en un escenario marcado por reformas recientes y la posibilidad de nuevas candidaturas, incluida la participación de ciudadanos en el exterior

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Las elecciones legislativas y municipales de 2027 en El Salvador renuevan los 60 escaños de la Asamblea Legislativa con nuevas figuras políticas. (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio
Las elecciones legislativas y municipales de 2027 en El Salvador renuevan los 60 escaños de la Asamblea Legislativa con nuevas figuras políticas. (El Salvador). EFE/ Javier Aparicio

Las elecciones legislativas y municipales de 2027 en El Salvador marcarán una nueva etapa, con la renovación de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa y la posibilidad de participación de salvadoreños en el exterior.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, figura histórica de la política salvadoreña, con 38 años siendo alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, se refirió a la posibilidad de buscar la reelección en el distrito durante los comicios previstos para el 28 de febrero de 2027.

En declaraciones recogidas tras la elección del Comité Ejecutivo Nacional de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Navas expresó: “Las aspiraciones sí son, pero voy a esperar las internas, porque dependiendo de las internas para poder participar. Como alcaldesa es algo que siempre me ha gustado.

Nunca he aspirado a tener un cargo de diputado, porque la asamblea no, nunca me ha llamado la atención, pero sí me gusta estar más cerca de la gente y la mejor manera es ser siendo alcaldesa”.

La jornada electoral de 2027 será la duodécima desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 y la decimoquinta desde la promulgación de la Constitución de 1983. Los ciudadanos elegirán a 60 diputadas y diputados, tanto propietarios como suplentes.

Uno de los elementos destacados de esta elección será la participación de los salvadoreños residentes en el exterior, quienes podrán postularse como candidatos a diputaciones. Este derecho quedó habilitado luego del veto presidencial al Decreto Legislativo n.º 795 por parte de Nayib Bukele en enero de 2021, y su posterior habilitación a través de una resolución de la Sala de lo Constitucional en mayo de ese mismo año.

Navas, con una trayectoria de varias décadas como alcaldesa y referente de su partido, subrayó: “Nosotros estamos trabajando, los resultados se van a ver el día de las elecciones, pero estamos haciendo la lucha para poder, por lo menos tener más alcaldes, más diputados, pero ahí depende de la población, primero de Dios y después de la población”.

Milagro Navas, alcaldesa de La Libertad Este y referente de ARENA, considera buscar la reelección en su distrito para 2027. (Foto cortesía Embajada de México)
Milagro Navas, alcaldesa de La Libertad Este y referente de ARENA, considera buscar la reelección en su distrito para 2027. (Foto cortesía Embajada de México)

La actual mandataria municipal nunca ha buscado un curul legislativo y ha reiterado su preferencia por la gestión local. Su postura refuerza la tendencia de algunos líderes territoriales que priorizan la cercanía con la comunidad sobre cargos en la Asamblea Legislativa.

La expectativa frente a las internas de ARENA y la decisión que tome Navas sobre su postulación mantendrá la atención en los próximos meses, en un contexto donde las reformas legales abren el juego político a nuevos actores y escenarios. La participación de la diáspora podría modificar la dinámica electoral, ampliando el espectro de candidaturas y representación.

Milagro Navas se perfila como una de las figuras clave del oficialismo municipal, en un proceso donde la definición de candidaturas y alianzas será determinante para los resultados del 2027.

ARENA renueva su dirigencia en elecciones internas

El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) realizó este domingo elecciones internas para elegir a los miembros del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), que asumirá funciones entre 2026 y 2029. La jornada, organizada por la Comisión Electoral Nacional (CEN), se desarrolló en todo el país y contó con la participación de la militancia.

Oscar Argueta, integrante del CEN, aseguró que el proceso tuvo como objetivo fortalecer la democracia interna y enviar un mensaje de transparencia y apertura. ARENA busca así renovar su liderazgo y posicionarse como una opción relevante en el escenario político salvadoreño.

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