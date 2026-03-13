La Embajada de México en El Salvador inaugura cátedra sobre economía moral

Un curso especializado sobre relaciones internacionales y modelos económicos reúne semanalmente a ponentes de varios países, bajo la organización de agrupaciones estudiantiles, docentes y representantes diplomáticos de México (Foto cortesía Embajada de México)

La Embajada de México en El Salvador, en conjunto con la Universidad de El Salvador (UES) y el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio inicio a la “Cátedra Economía Moral y Relaciones Internacionales” este 12 de marzo, con la primera ponencia impartida por Ricardo Cantú Garza, embajador de los Estados Unidos Mexicanos en El Salvador.

Durante su presentación, Cantú Garza abordó los “Fundamentos de la Economía Moral y la Experiencia del Humanismo Mexicano”, subrayando que la política de prosperidad compartida ha producido avances económicos en México y ha favorecido a los sectores más vulnerables, según lo expresado por el diplomático en la sesión inaugural.

El ciclo de la cátedra está programado para 12 sesiones semanales que contarán con ponentes de México y otros países, bajo la coordinación de la Asociación de Estudiantes de Filosofía, la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES y el gremio docente nacional ANDES 21 de Junio, con respaldo de la representación diplomática mexicana.

Al menos 100 personas participaron en la jornada inicial, incluyendo estudiantes, académicos y público general, quienes generaron debates en torno a los modelos económicos en México y Centroamérica.

Una exposición centrada en los fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas de políticas públicas mexicanas marcó el inicio de una serie de sesiones académicas dirigidas a analizar desafíos económicos en la región (Foto cortesía Embajada de México)

La apertura oficial estuvo a cargo de Roger Arias, vicerrector administrativo de la UES, y Óscar Duarte, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de acuerdo con lo informado por la Embajada de México en El Salvador.

Parte de una serie de aportes educativos y sociales

La institución diplomático reconoció a la estudiante de ingeniería Ángela Pineda Miranda de la Universidad de El Salvador (UES) participó en la Primera Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), organizada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en la Ciudad de Querétaro, México, el pasado fin de semana.

Durante las jornadas, Pineda Miranda integró los trabajos asignados al sector académico, donde se delineó la cooperación en estudios superiores sobre el espacio, orientados al fortalecimiento de los sistemas educativos de la región, según confirmaron voceros de la organización. Esta integración científica, a juicio de la estudiante, representa un avance en el desarrollo de las ciencias espaciales en Latinoamérica.

Además, una delegación técnica salvadoreña realizó este mes el trámite de visa en la Embajada de México en El Salvador, como parte de su itinerario hacia Japón, donde participará en un encuentro internacional enfocado en infraestructura descentralizada y tecnologías emergentes.

El grupo conformado por jóvenes profesionales hará escala por México antes de llegar a su destino en territorio japonés, según detalló la Embajada de México en El Salvador. La instancia diplomática destacó que se trata de representantes que participan en escenarios especializados de innovación tecnológica. De acuerdo con la sede diplomática mexicana, los participantes buscan fortalecer sus competencias académicas y profesionales durante la actividad de alta especialización.

Su selección para la Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio refleja el reconocimiento regional al avance universitario en sistemas informáticos y las oportunidades estratégicas para proyectos futuros (Foto cortesía UES)

Además, vale mencionar que ocho escuelas salvadoreñas recibieron en 2022 un donativo de USD6.000 de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la embajada de México en El Salvador. El aporte fue dirigido a centros educativos distribuidos en distintas regiones del país que llevan el nombre de figuras mexicanas o de México, y se aplicará a la compra de material didáctico, según informaron las entidades mexicanas.

El acto de entrega, realizado en el marco de un programa instaurado en 1996, puso de relieve los esfuerzos de Cooperación Sur-Sur entre ambas naciones, intensificando la colaboración en áreas técnicas, científicas, educativas y culturales, de acuerdo con la intervención de la viceministra Mira.

El programa contempla mejoras en la infraestructura, adquisición de recursos pedagógicos, actualización docente y estímulos para estudiantes destacados, incluyendo premios a ganadores del concurso de pintura infantil. El embajador Cantú Garza, remarcó el compromiso solidario de su país con El Salvador a través de este apoyo, señalando que consolida los vínculos históricos.