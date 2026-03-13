El Salvador

La Embajada de México en El Salvador inaugura cátedra sobre economía moral

El ciclo académico, desarrollado en colaboración con instituciones salvadoreñas y mexicanas, comenzó con una exposición sobre principios éticos y avances en el desarrollo económico, incluyendo la participación de sectores estudiantiles y docentes en los debates iniciales

Guardar
Un curso especializado sobre relaciones
Un curso especializado sobre relaciones internacionales y modelos económicos reúne semanalmente a ponentes de varios países, bajo la organización de agrupaciones estudiantiles, docentes y representantes diplomáticos de México (Foto cortesía Embajada de México)

La Embajada de México en El Salvador, en conjunto con la Universidad de El Salvador (UES) y el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio inicio a la “Cátedra Economía Moral y Relaciones Internacionales” este 12 de marzo, con la primera ponencia impartida por Ricardo Cantú Garza, embajador de los Estados Unidos Mexicanos en El Salvador.

Durante su presentación, Cantú Garza abordó los “Fundamentos de la Economía Moral y la Experiencia del Humanismo Mexicano”, subrayando que la política de prosperidad compartida ha producido avances económicos en México y ha favorecido a los sectores más vulnerables, según lo expresado por el diplomático en la sesión inaugural.

El ciclo de la cátedra está programado para 12 sesiones semanales que contarán con ponentes de México y otros países, bajo la coordinación de la Asociación de Estudiantes de Filosofía, la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES y el gremio docente nacional ANDES 21 de Junio, con respaldo de la representación diplomática mexicana.

Al menos 100 personas participaron en la jornada inicial, incluyendo estudiantes, académicos y público general, quienes generaron debates en torno a los modelos económicos en México y Centroamérica.

Una exposición centrada en los
Una exposición centrada en los fundamentos teóricos y aplicaciones prácticas de políticas públicas mexicanas marcó el inicio de una serie de sesiones académicas dirigidas a analizar desafíos económicos en la región (Foto cortesía Embajada de México)

La apertura oficial estuvo a cargo de Roger Arias, vicerrector administrativo de la UES, y Óscar Duarte, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, de acuerdo con lo informado por la Embajada de México en El Salvador.

Parte de una serie de aportes educativos y sociales

La institución diplomático reconoció a la estudiante de ingeniería Ángela Pineda Miranda de la Universidad de El Salvador (UES) participó en la Primera Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), organizada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en la Ciudad de Querétaro, México, el pasado fin de semana.

Durante las jornadas, Pineda Miranda integró los trabajos asignados al sector académico, donde se delineó la cooperación en estudios superiores sobre el espacio, orientados al fortalecimiento de los sistemas educativos de la región, según confirmaron voceros de la organización. Esta integración científica, a juicio de la estudiante, representa un avance en el desarrollo de las ciencias espaciales en Latinoamérica.

Además, una delegación técnica salvadoreña realizó este mes el trámite de visa en la Embajada de México en El Salvador, como parte de su itinerario hacia Japón, donde participará en un encuentro internacional enfocado en infraestructura descentralizada y tecnologías emergentes.

El grupo conformado por jóvenes profesionales hará escala por México antes de llegar a su destino en territorio japonés, según detalló la Embajada de México en El Salvador. La instancia diplomática destacó que se trata de representantes que participan en escenarios especializados de innovación tecnológica. De acuerdo con la sede diplomática mexicana, los participantes buscan fortalecer sus competencias académicas y profesionales durante la actividad de alta especialización.

Su selección para la Asamblea
Su selección para la Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio refleja el reconocimiento regional al avance universitario en sistemas informáticos y las oportunidades estratégicas para proyectos futuros (Foto cortesía UES)

Además, vale mencionar que ocho escuelas salvadoreñas recibieron en 2022 un donativo de USD6.000 de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la embajada de México en El Salvador. El aporte fue dirigido a centros educativos distribuidos en distintas regiones del país que llevan el nombre de figuras mexicanas o de México, y se aplicará a la compra de material didáctico, según informaron las entidades mexicanas.

El acto de entrega, realizado en el marco de un programa instaurado en 1996, puso de relieve los esfuerzos de Cooperación Sur-Sur entre ambas naciones, intensificando la colaboración en áreas técnicas, científicas, educativas y culturales, de acuerdo con la intervención de la viceministra Mira.

El programa contempla mejoras en la infraestructura, adquisición de recursos pedagógicos, actualización docente y estímulos para estudiantes destacados, incluyendo premios a ganadores del concurso de pintura infantil. El embajador Cantú Garza, remarcó el compromiso solidario de su país con El Salvador a través de este apoyo, señalando que consolida los vínculos históricos.

Temas Relacionados

Embajada de México en El SalvadorUniversidad de El SalvadorEconomía MoralRelaciones Internacionales

Últimas Noticias

34 puñaladas y una traición de sangre: El escalofriante crimen del niño Llenas Aybar que aún estremece a Dominicana

El caso Llenas Aybar expuso las fracturas de una sociedad ante la violencia y la traición dentro del propio círculo familiar. Tras cumplir su condena, Mario José Redondo Llenas está por cumplir su libertad

34 puñaladas y una traición

La fiscalía de Guatemala coordina 34 allanamientos en municipios del área metropolitana

Las acciones encabezadas por autoridades judiciales y policiales se enfocan en objetivos vinculados con hechos violentos recientes, con el propósito de recaudar indicios relevantes para procesos penales en curso y reforzar la labor investigativa

La fiscalía de Guatemala coordina

Entrenar bajo el sol para brillar en el frío: Los salvadoreños que pusieron a Centroamérica en el mapa invernal

Los guerreros cuscatlecos desafían la lógica deportiva en Milano 2026, demostrando que para llegar a la cima del mundo invernal no hace falta vivir en el hielo, sino tener el corazón de fuego

Entrenar bajo el sol para

Centavito Show pone en alto a Guatemala y gana la gran rutina individual en la World Clown Association 2026

El talentoso artista guatemalteco conquistó al jurado en Boston con su rutina, logrando que su nombre destaque en uno de los eventos más importantes del mundo del entretenimiento y el humor

Centavito Show pone en alto

Nueva masacre: Cuatro muertos en presunto enfrentamiento entre estructuras criminales en Honduras

Las fuerzas de seguridad encontraron los cuerpos acribillados en la aislada aldea La Fragua, dentro de la jurisdicción del municipio de El Progreso, en el departamento de Yoro

Nueva masacre: Cuatro muertos en

TECNO

Netflix sorprende a los fans

Netflix sorprende a los fans y confirma la segunda parte de ‘Las guerreras K-Pop’

Presentan un sistema ‘centauro’: un robot de dos patas que va detrás de una persona para cargar cosas

Tu PC ahora es una consola: Microsoft lanza ‘Xbox Mode’ para transformar Windows 11

Cómo optimizar tu Smart TV para disfrutar escenas oscuras en series y películas

Google Maps estrena Ask Maps, la función que responde dudas sobre rutas y lugares en lenguaje natural

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto dinero cuesta un Premio

¿Cuánto dinero cuesta un Premio Oscar?: este es el verdadero valor que tiene la legendaria estatuilla

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”

El universo de ‘Padre de familia’ se expande con una serie centrada en Stewie

La película sobre Michael Jackson habría provocado una supuesta pelea familiar tras proyección privada

MUNDO

Mientras se enfrenta a Irán,

Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo

Más de un millón de autos ilegales circulan en Francia por un fraude en la matriculación tras la digitalización del sistema

Haití inscribió 280 partidos políticos para las primeras elecciones generales en una década