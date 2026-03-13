El lago de Coatepeque pierde más del 65% de su agua por evaporación en el occidente de El Salvador

El 65% del agua del lago de Coatepeque se pierde por evaporación y evapotranspiración, alertan organizaciones ambientalistas en El Salvador. EFE/Vladimir Chicas

El 65% del agua en el lago de Coatepeque, en el occidente de El Salvador, se pierde por evaporación, advirtió la Fundación Coatepeque junto a la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa. Esta pérdida masiva, asociada a la evapotranspiración, proceso que incluye tanto la evaporación desde la superficie y el suelo como la transpiración de las plantas, situación que pone en riesgo la disponibilidad hídrica en uno de los principales cuerpos de agua volcánicos del país, cuya importancia ecológica e hídrica es crítica para la región. El fenómeno, señalado en un informe divulgado por ambas organizaciones ambientalistas, adquiere mayor gravedad debido a los cambios recientes en el uso del suelo y la presión demográfica generada por proyectos urbanísticos en la zona.

De acuerdo con la Fundación Coatepeque y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, no solo la evaporación condiciona el equilibrio de este lago de 25.3 km² de superficie y hasta 115 metros de profundidad máxima. Otro 33.33% del agua se pierde a través del drenaje subterráneo hacia las subcuencas de los ríos Sucio y Suquiapa, afluentes del río Lempa. Como resultado, el margen disponible para el consumo humano y las actividades comunitarias locales se reduce a una fracción mínima.

Bajo este contexto agravado por la inminente llegada de hasta 20,000 nuevos residentes derivada de los proyectos inmobiliarios autorizados recientemente por el gobierno, según señalaron las organizaciones en un comunicado.

El drenaje subterráneo desvía un 33% del agua del lago de Coatepeque hacia las subcuencas de los ríos Sucio y Suquiapa, reduciendo el recurso para consumo local. (Foto archivo Lago de Coatepeque. El Congo, Santa Ana)

Más del 98% del agua del lago se pierde antes de llegar a las comunidades

La combinación de una evapotranspiración que responde por el 65.22% de las pérdidas hídricas y el trasvase subterráneo que representa en torno a un tercio adicional, deja una cantidad de agua superficial limitada para suplir las necesidades de las comunidades ya asentadas, cuya población actual supera los 7,300 habitantes. Así lo documentaron la Fundación Coatepeque y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa. Para la perforación de nuevos pozos profundos, indispensable en el contexto de los desarrollos inmobiliarios proyectados, se requerirán volúmenes adicionales de agua potable que “reducirán la recarga hídrica” y amenazarán el abastecimiento actual, según los argumentos expuestos al medio.

El lago de Coatepeque integra la Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec, reconocida como área de relevancia internacional bajo el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, por la riqueza de sus ecosistemas y su función clave en procesos de desarrollo sostenible, educación y sensibilización ambiental. El cuerpo de agua se conforma como una depresión cerrada, sin salida superficial, donde el drenaje es completamente subterráneo y se dirige hacia las subcuencas del río Sucio y Suquiapa, que alimentan el sistema del río Lempa, fuente vital para los municipios del occidente salvadoreño.

Organizaciones y ADESCOS exigen al MARN la publicación de estudios ambientales estatales previos a la aprobación de megaproyectos en la cuenca del lago Coatepeque. (Foto cortesía)

Impactos ambientales y presión demográfica

En 2023, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) declaró este lago área Natural Protegida número 194, con el objetivo de preservar los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que sostienen la vida silvestre, el turismo y las economías locales. Pese a este reconocimiento legal, en los últimos meses la emisión de permisos gubernamentales para nuevos desarrollos residenciales amenaza con triplicar la población del cantón Planes de la Laguna un territorio que de acuerdo con datos de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa, ya opera al límite de su capacidad.

Las organizaciones advirtieron que estos proyectos de gran escala “implicarán la pérdida de cobertura boscosa en un corredor biológico estratégico de la cuenca del lago”, lo que incrementará la erosión del suelo, el riesgo de sedimentación y deslizamientos y dificultará la regeneración natural de los ecosistemas. La Fundación Coatepeque y la Mancomunidad recordaron que la cuenca cumple una función esencial en la provisión de agua a localidades conectadas al sistema Lempa, por lo que toda alteración del flujo hídrico repercute directamente sobre el desarrollo local.

“No estamos diciendo no al desarrollo. Estamos diciendo si a un desarrollo responsable, planificado y compatible con la conservación de la biodiversidad de la cuenca. Un proyecto de esta magnitud, sin la infraestructura ni el respaldo hídrico necesario, es una condena para el Lago de Coatepeque”, declararon las organizaciones al difundir su postura, enfatizando la necesidad de transparencia y de un equilibrio entre avance económico y protección ambiental.

Menos del 2% del agua superficial del lago Coatepeque queda disponible para la población, impactando la cobertura de 7.300 habitantes preexistentes. (Foto cortesía Fundación Lago de Coatepeque)

En respuesta a la insuficiencia de información sobre los impactos ambientales de los nuevos permisos, las 18 ADESCOS de la zona y diversas organizaciones ambientalistas solicitaron formalmente al MARN la presentación y publicación de los estudios ambientales realizados antes de otorgar los permisos para proyectos inmobiliarios. La exigencia, contenida en un comunicado conjunto divulgado esta semana, insiste en que la protección del lago y la disponibilidad hídrica regional dependen de adoptar un enfoque de desarrollo que respete los límites de los ecosistemas y su capacidad de regeneración, según informaron la Fundación Coatepeque y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Río Lempa.