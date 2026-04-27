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Por qué, según el FMI, el costo económico de las guerras es más grande y persistente que el de las crisis financieras

En un reciente informe el organismo explica cómo los conflictos armados afectan la economía más allá del corto plazo. Cambian prioridades fiscales y presionan presupuestos públicos en todo el mundo. La dinámica de la escalada de los gastos de defensa

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El FMI advierte que las guerras generan pérdidas económicas más profundas y duraderas que las crisis financieras.
El FMI advierte que las guerras generan pérdidas económicas más profundas y duraderas que las crisis financieras.

Las guerras han transformado el panorama económico global, dice un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). En medio del conflicto en Oriente Medio, la institución advierte que los conflictos armados generan costos económicos más profundos y duraderos que otros fenómenos, como desastres naturales o de deuda soberana, crisis bancarias y crisis cambiarias, que pueden englobarse en la categoría de crisis financieras.

El estudio, incluido en la reciente edición de sus “Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por su sigla en inglés), identifica una escalada de conflictos activos a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial y resalta cómo la presión por reforzar la seguridad nacional está modificando las prioridades de muchos gobiernos.

Según el estudio, el inicio de una guerra provoca una caída inicial cercana al 3% en la producción de los países involucrados, y las pérdidas se acumulan hasta alcanzar aproximadamente el 7% en cinco años. Estas cifras superan las pérdidas derivadas de crisis financieras o catástrofes naturales graves. Y las secuelas económicas se extienden incluso una década después de los bombardeos o combates, reflejando un daño persistente en el potencial productivo y el bienestar de las sociedades.

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El reporte subraya que los efectos nocivos de los conflictos no se limitan a los países donde ocurren los enfrentamientos. Sino que las economías vecinas y los principales socios comerciales suelen experimentar caídas moderadas en la producción durante los primeros años del conflicto, aunque logran evitar daños tan severos como los países en guerra, ya que no sufren destrucción física directa en su territorio.

Más gasto público: ¿efecto multiplicador?

La investigación del FMI documenta que en los países afectados por guerras de gran envergadura, caracterizadas por al menos 1.000 muertes en combate, los presupuestos públicos sufren un deterioro significativo. El gasto se desplaza hacia la defensa, la deuda pública se incrementa y la recaudación fiscal cae. Estos países también experimentan fuertes tensiones en sus cuentas externas: las importaciones y exportaciones se reducen, el déficit comercial aumenta de manera temporal y la incertidumbre propicia la salida de capitales, con un descenso tanto en la inversión extranjera directa como en los flujos de cartera.

En ese contexto, los gobiernos suelen recurrir con mayor frecuencia a la ayuda internacional y a las remesas de sus ciudadanos en el exterior para financiar los déficits. No obstante, el FMI señala que estas medidas no resultan suficientes para evitar una depreciación cambiaria sostenida, la pérdida de reservas y un aumento de la inflación. Los precios suben por encima de las metas de los bancos centrales, lo que empuja a las autoridades monetarias a elevar las tasas de interés y acentuar las tensiones macroeconómicas.

El FMI analizó episodios de aumento del gasto militar en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial; esas expansiones, con una duración promedio de casi 3 años, llevan a un alza de 2,7 puntos del PBI del presupuesto de defensa

El estudio también enfatiza que las guerras generan disyuntivas complejas en materia de gasto público, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas lleva a muchos gobiernos a reconsiderar sus prioridades y aumentar el gasto en defensa. El FMI analizó episodios de incrementos en el gasto militar en 164 países desde la Segunda Guerra Mundial y observó que estas expansiones, con una duración promedio de casi tres años, se traducen en un alza de 2,7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado a defensa. Esta cifra se acerca a la meta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que aspira a destinar un 5% del PIB al gasto militar para 2035.

Y si bien el aumento del gasto en defensa actúa como un estímulo positivo para la demanda, impulsando el consumo privado y la inversión, es sobre todo en los sectores vinculados a la industria militar. Es por ello que el organismo internacional indica que el impacto global del mayor gasto en defensa sobre la producción tiende a ser moderado: el incremento en el PIB suele corresponderse con el aumento del gasto, sin que se produzca un efecto multiplicador relevante en la economía general. El efecto dominó del gasto depende de cómo se financie y asigne, y de la proporción destinada a la importación de equipamiento militar.

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Cuando la expansión del gasto implica una mayor importación de armamento, el crecimiento de la producción resulta menor y se deteriora la balanza externa. En cambio, priorizar la inversión pública en infraestructura y equipo, junto con una contratación estatal más eficiente y estándares comunes, permite fortalecer la capacidad industrial, reducir las fugas hacia el exterior y favorecer el crecimiento de la productividad a largo plazo.

Financiar la destrucción

La forma de financiar estos incrementos de gasto representa un desafío central. A corto plazo, los gobiernos suelen apelar al déficit, pero si el aumento del gasto en defensa se vuelve permanente, cobra mayor importancia la generación de ingresos. El FMI advierte que el financiamiento mediante déficit puede estimular la economía en el corto plazo, pero pone en riesgo la sostenibilidad fiscal a mediano plazo, en especial en países con poco margen presupuestario. En los tres años posteriores a la escalada del gasto militar, los déficits aumentan alrededor de 2,6 puntos porcentuales del PIB y la deuda pública sube unos 7 puntos porcentuales, llegando a 14 puntos en contextos bélicos.

El informe sostiene que la acumulación de vulnerabilidades fiscales se puede contener si se utilizan mecanismos de financiamiento duraderos. No obstante, elevar los ingresos implica reducir el consumo y limitar el estímulo de la demanda, mientras que reajustar prioridades presupuestarias suele afectar el gasto en protección social, salud y educación.

Recuperación en función de la paz

El FMI también describe el proceso de recuperación económica después de una guerra como lento y marcado por la volatilidad, dependiendo de la duración de la paz. En contextos donde la paz se sostiene, la producción logra recuperarse, aunque permanece en niveles inferiores a los previos al conflicto. Las economías frágiles, donde el conflicto resurge, enfrentan recuperaciones truncas. La reactivación proviene principalmente del regreso de la mano de obra civil y el retorno paulatino de los refugiados, mientras que el capital y la productividad permanecen bajos.

El organismo subraya la importancia de una estabilización macroeconómica temprana, una reestructuración de deuda decisiva y el apoyo internacional para restablecer la confianza. El éxito de la recuperación depende de la implementación de reformas internas que reconstruyan las instituciones, promuevan la inclusión y la seguridad, y aborden los costos humanos, como los atrasos educativos y el deterioro de la salud. El informe remarca que los paquetes de medidas integrales y coordinadas resultan más efectivos que las acciones dispersas para reducir la incertidumbre, recuperar el capital y facilitar el regreso de desplazados.

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