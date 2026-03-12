Una joven salvadoreña solicita apoyo para continuar tratamiento renal en casa

Lourdes Montiel Morales, busca ayuda solidaria para seguir su tratamiento renal en casa. (Foto cortesía Lourdes Montiel Morales)

“Estoy mal, me canso mucho, ir a hacerme las diálisis hasta el Hospital es un viaje largo y costoso, debo pagar hasta $25 por viaje. Me han pedido tener un cuarto acondicionado para hacerme los tratamientos en casa, pero no tengo dinero para construirlo”, detalló Lourdes Montiel Morales, una joven originaria de la zona rural del oriente de El Salvador.

A sus 21 años Lourdes enfrenta el desafío de iniciar su tratamiento de diálisis en casa debido a la insuficiencia renal crónica que padece. Su capacidad para cumplir con los requisitos médicos depende de la solidaridad de la comunidad, ya que no cuenta con recursos para construir una habitación adecuada, un paso que le permitiría evitar los largos y costosos desplazamientos al centro hospitalario cada semana. Así lo relató Lourdes en una entrevista con Infobae, en el contexto del Día Mundial del Riñón, donde explicó el impacto que la enfermedad ha tenido en su vida y las dificultades para acceder al tratamiento.

Actualmente, Lourdes reside en el caserío Las Casitas, cantón Cerro Bonito, en San Miguel Centro, una zona rural del oriente de El Salvador. Allí, cada viaje hasta el Hospital San Juan de Dios le supone una hora de trayecto y un coste aproximado de $25 por traslado, monto que debe tener para ir a las sesiones de diálisis que requiere dos veces por semana. Además de los gastos de transporte, Lourdes debe adquirir suplementos alimenticios cuyo precio oscila entre $6 y $50 según la presentación o la dosis diaria que logre comprar. A estos gastos se suma la compra de cloruro de sodio, que alcanza los $12, necesario para estabilizar sus niveles de sodio cuando el hospital no dispone del insumo.

Si usted desea ayudar a Lourdes puede comunicarse al número +503 7118 4214.

El lupus eritematoso sistémico fue la enfermedad autoinmune que dañó los riñones de Lourdes y la llevó al diagnóstico de insuficiencia renal.

Un diagnóstico que cambió su vida

Lourdes relató que su salud se deterioró de manera repentina meses atrás, cuando su cuerpo dejó de tolerar los alimentos y comenzó a vomitar frecuentemente. Ante estos síntomas alarmantes, su madre la llevó a un médico privado, donde se le realizaron análisis de creatinina y una ultrasonografía abdominal, detectando una reducción en el tamaño de sus riñones.

Previamente en 2023, Lourdes recibió el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES), una enfermedad autoinmune crónica que ataca tejidos sanos, entre ellos las articulaciones, la piel, los riñones y otros órganos. Publicaciones científicas citadas detallan que el LES afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes entre los 15 y 44 años, con episodios de fatiga, fiebre, dolor articular y eritema facial en forma de “alas de mariposa”.

Según Lourdes, fue esta condición la que deterioró la función de sus riñones y la condujo a necesitar diálisis: “Eso fue lo que me dañó mis riñones”.

En una de las crisis, Lourdes sufrió una caída crítica de potasio que la obligó a internarse de emergencia en el hospital San Juan de Dios. Desde entonces, además de los síntomas propios de la insuficiencia renal, ha debido ajustarse a una dieta restringida y costosa, lo que eleva el peso económico de la enfermedad sobre su familia.

Ante estas circunstancias, los médicos solicitaron que Lourdes disponga de una habitación adecuada en su domicilio para continuar con la diálisis en casa, evitando así los desplazamientos y el riesgo asociado a los traslados. “Yo estoy pidiendo una ayuda solidaria para poder construir un pequeño cuarto en la casa de mis papás”, declaró Montiel Morales. La habitación debe ser un espacio aislado y libre de contaminantes, equipado con una cama, mesa, silla, basurero, escoba, alcohol, guantes y materiales para mantener la desinfección permanente, requisitos que buscan reducir el riesgo de infecciones durante el procedimiento.

La insuficiencia renal crónica obliga a Lourdes a viajar semanalmente más de una hora hasta el hospital San Juan de Dios, con un costo de USD 25 por traslado. (Imagen de archivi EFE/EPA/YAHYA ARHAB)

Prevención de la enfermedad renal en El Salvador

El vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial, Ramón García Trabanino, subrayó en una entrevista con Infobae la relevancia de fortalecer las acciones preventivas frente a la enfermedad renal crónica en El Salvador, una afección que afecta gravemente a zonas costeras y rurales. En estas áreas, se observa una alta prevalencia de la enfermedad, especialmente entre hombres jóvenes expuestos al calor extremo y el estrés térmico.

García Trabanino destacó que El Salvador enfrenta una situación particular, combinando los casos habituales derivados de diabetes e hipertensión con un creciente número de pacientes jóvenes que trabajan bajo el sol en tareas agrícolas, lo que complica la atención y multiplica la demanda de tratamientos. El especialista señaló que actualmente se están desarrollando investigaciones con Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos para indagar los factores ambientales, genéticos y ocupacionales involucrados en el desarrollo de la enfermedad en la región centroamericana.

Dr. Ramón Antonio García Trabanino Medicina Interna, Nefrología y Trasplante / MD, MSc, FASN, FSLANH (Foto cortesía Médicos de El Salvador)

El especialista recomendó a las personas con diabetes, hipertensión o residentes en zonas con alta incidencia de insuficiencia renal realizar controles renales anuales. Los exámenes necesarios son creatinina en sangre y relación albúmina/creatinina en orina, son accesibles, económicos y permiten detectar la enfermedad en etapas tempranas: “Ambos procedimientos son económicos y facilitan la detección temprana de la enfermedad”, afirmó García Trabanino, y advirtió que una intervención oportuna es clave para evitar llegar a tratamientos complejos y costosos como la diálisis o el trasplante renal.