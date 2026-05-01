Cómo detectar y combatir el ciberacoso infantil dentro de los juegos online más populares

Señales que indican que un niño puede estar siendo acosado en un videojuego. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los videojuegos en línea se han convertido en uno de los principales espacios de socialización para niños y adolescentes. Plataformas multijugador, chats de voz, comunidades virtuales y partidas cooperativas permiten que millones de jugadores interactúen a diario con personas de distintas partes del mundo. Sin embargo, esta experiencia también ha abierto la puerta a nuevos riesgos digitales, entre ellos el ciberacoso infantil dentro de los juegos online.

Especialistas en ciberseguridad de ESET advirtieron que las dinámicas sociales de los videojuegos pueden facilitar situaciones de hostigamiento, manipulación y abuso emocional, especialmente entre menores de edad. Según la compañía, muchas veces estas conductas comienzan de forma sutil y progresiva, lo que dificulta que padres o tutores detecten el problema a tiempo.

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“El ciberacoso en los videojuegos rara vez comienza con un incidente dramático. Lo más frecuente es que se trate de un comportamiento repetitivo que, poco a poco, transforma una actividad positiva en una experiencia estresante”, explicó Mario Micucci, investigador de ESET Latinoamérica.

Con la masificación del celular, muchos niños tienen acceso a juegos online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales problemas es que los videojuegos modernos ya no funcionan únicamente como espacios de entretenimiento. Hoy también operan como redes sociales digitales donde los jugadores conversan, crean grupos, comparten contenido y establecen vínculos con desconocidos. En ese contexto, el límite entre diversión y acoso puede volverse difuso.

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Entre las primeras señales de alerta aparecen los insultos constantes disfrazados de bromas habituales dentro de la “cultura gamer”. Aunque es común encontrar comentarios competitivos o burlas entre jugadores, los expertos advierten que la situación cambia cuando un niño recibe humillaciones repetidas, apodos ofensivos o críticas permanentes durante las partidas.

Frases como “eres inútil”, “arruinas el juego” o “todo es tu culpa” pueden parecer simples provocaciones, pero cuando se repiten de forma sistemática terminan afectando la autoestima y generando ansiedad o miedo al momento de jugar.

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Especialistas recomiendan tomar atención a niños cuando juegan vía online. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra señal importante son los cambios emocionales después de usar la consola, el celular o la computadora. Irritabilidad, tristeza, frustración, aislamiento o enojo repentino pueden indicar que el menor está atravesando experiencias negativas dentro del entorno digital.

Los especialistas recomiendan prestar atención a estos comportamientos y mantener conversaciones frecuentes sobre las experiencias de juego. Preguntas simples como “¿con quién jugaste hoy?” o “¿pasó algo incómodo durante la partida?” pueden ayudar a detectar situaciones problemáticas antes de que escalen.

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Además, existe un riesgo creciente cuando las conversaciones salen del propio videojuego y se trasladan a plataformas externas como Discord o WhatsApp. Según ESET, muchos acosadores intentan mover la interacción hacia servicios menos supervisados para ganar confianza y acceder a información personal.

Comportamientos extraños y que las conversaciones salgan del videojuego a otras plataformas son signos que debes tener encuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto puede derivar en situaciones más graves relacionadas con manipulación emocional, chantaje, grooming o abuso digital. Por ello, los expertos recomiendan enseñar a los menores a no compartir datos sensibles como dirección, escuela, ubicación, contraseñas, fotografías o videos personales.

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El secretismo también puede convertirse en una señal de alerta. Si un niño esconde la pantalla cuando un adulto entra en la habitación, evita hablar de ciertos jugadores o se muestra excesivamente nervioso mientras juega, podría estar atravesando una situación de acoso o presión social en línea.

Ante este escenario, los especialistas insisten en que la mejor estrategia no consiste en prohibir los videojuegos, sino en acompañar y educar. El objetivo es que los menores aprendan a reconocer conductas abusivas y sepan cómo actuar frente a ellas.

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La mejor estrategia para evitar el acoso no es prohibir que juegen en el celular, es educar y acompañar. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo)

Entre las recomendaciones principales se encuentra enseñarles a utilizar las herramientas de seguridad integradas en los juegos, como bloquear usuarios, silenciar chats de voz o denunciar comportamientos ofensivos. También aconsejan guardar capturas de pantalla o registros del chat antes de bloquear a un jugador agresivo, ya que estas pruebas pueden resultar útiles para realizar denuncias dentro de la plataforma.

Otra medida clave es fomentar entornos de juego saludables. Participar con amigos conocidos, familiares o comunidades moderadas reduce significativamente la exposición a conductas tóxicas.

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Con el crecimiento de los videojuegos online y las interacciones digitales entre menores, expertos en ciberseguridad remarcan que la prevención y la comunicación abierta siguen siendo las herramientas más efectivas para proteger a niños y adolescentes dentro de estos espacios virtuales.