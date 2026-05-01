El tráfico aéreo en República Dominicana crece durante el primer trimestre de 2026

Aviones comerciales se alinean en la pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana al atardecer, mientras otros aterrizan bajo un cielo vibrante y la terminal moderna se ilumina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer trimestre de 2026 dejó cifras que reflejan el dinamismo de la aviación civil dominicana, con un flujo constante de vuelos en los principales aeropuertos y la consolidación de Estados Unidos como socio aéreo principal.

El aeropuerto de Punta Cana se posicionó como el eje de mayor actividad, mientras que Las Américas y La Isabela mantuvieron operaciones significativas, confirmando la fortaleza de la red aeroportuaria nacional.

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Durante los primeros tres meses del año, República Dominicana experimentó variaciones mensuales en la cantidad total de vuelos, los orígenes y destinos más frecuentes y la tipología de las operaciones. El análisis de los datos del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) revela que la mayor parte del tráfico aéreo involucró vuelos regulares, aunque los privados y chárter también presentaron cifras notables en cada periodo.

Una infografía detalla que República Dominicana registró 21,606 operaciones aéreas en marzo de 2026, destacando el predominio de vuelos desde Estados Unidos y la actividad en el aeropuerto de Punta Cana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evolución mensual de las operaciones aéreas

En enero, el país registró un total de 20.474 movimientos aéreos, distribuidos en 10,111 llegadas y 10,363 salidas. Estados Unidos lideró como punto de partida y destino de la mayoría de los vuelos, con 7.222 operaciones, seguido por República Dominicana, Canadá, Puerto Rico y Panamá.

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El aeropuerto de Punta Cana fue el principal escenario de este flujo, acumulando 7.669 movimientos, mientras que Las Américas y La Isabela también registraron actividad destacada.

El mes de febrero mostró una ligera disminución en la actividad, con 18.568 operaciones. Estados Unidos continuó en el primer puesto con 6.256 vuelos, y Punta Cana mantuvo su posición como el aeropuerto con mayor tráfico, con un total de 7,003 movimientos.

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El tráfico aéreo se concentró principalmente en América del Norte, América Central y el Caribe, con menor incidencia de vuelos hacia Europa y otras regiones.

Marzo marcó un repunte en las operaciones, llegando a 21.606 vuelos. Los vuelos regulares alcanzaron 12.943 movimientos, mientras que los privados y los chárter sumaron cifras importantes. La conectividad con América del Norte fue relevante, al concentrar más de 10 mil operaciones, seguida por América Central y el Caribe.

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En enero, el país registró un total de 20.474 movimientos aéreos, distribuidos en 10.111 llegadas y 10.363 salidas. Estados Unidos lideró como punto de partida y destino de la mayoría de los vuelos, con 7.222 operaciones, seguido por República Dominicana, Canadá, Puerto Rico y Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participación internacional y distribución por tipo de vuelo

A lo largo del trimestre, los vuelos regulares constituyeron la mayoría de los movimientos aéreos en el país, acompañados por un volumen sostenido de vuelos privados y chárter.

Además, las operaciones militares, de carga y los sobrevuelos continuaron presentes, aunque en proporciones menores.

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En enero, el país registró un total de 20.474 movimientos aéreos, distribuidos en 10,111 llegadas y 10,363 salidas. Estados Unidos lideró como punto de partida y destino de la mayoría de los vuelos, con 7.222 operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos, Canadá y los países del Caribe mantuvieron su peso en la conectividad aérea dominicana, consolidando rutas clave y asegurando una participación constante de actores internacionales en el tráfico aéreo nacional.

El predominio de Estados Unidos como principal origen y destino resalta la relación estratégica entre ambos territorios, mientras que Canadá y Puerto Rico completan el podio de las conexiones más frecuentes.

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Durante el primer trimestre de 2026, República Dominicana registró un flujo constante de operaciones aéreas, principalmente en vuelos regulares, con Estados Unidos, Canadá y el Caribe como principales mercados.

Punta Cana, Las Américas y La Isabela lideraron la actividad aeroportuaria, confirmando la relevancia de estos nodos para el transporte aéreo del país.

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Infraestructura aeroportuaria y perspectivas

La infraestructura aeroportuaria dominicana mostró capacidad para sostener el ritmo del crecimiento, distribuyendo el tráfico entre los principales puntos de entrada y salida.

Punta Cana es el destino favorito de los colombianos en el exterior para Semana Santa 2026 - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial

Punta Cana sobresalió como el centro con mayor número de operaciones, seguido de cerca por Las Américas y La Isabela, que también desempeñaron un papel relevante en el movimiento de pasajeros y aeronaves.

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El trimestre cerró con un balance de crecimiento y diversificación en las operaciones aéreas, donde la presencia internacional y la actividad privada y chárter complementaron la base de vuelos regulares.