Tropas de Putin bombardearon Odessa y dañaron una escuela judía y un orfanato cercano

El más reciente bombardeo nocturno en Odesa destruyó la escuela judía Or Avner y causó daños significativos en el orfanato cercano Mishpacha Ucrania. Ningún menor ni responsable resultó herido.
Los bombardeos en el sur de Ucrania afectaron a dos instituciones judías en la ciudad portuaria del mar Negro. La escuela quedó inutilizada y el orfanato, que alberga a 124 niños, sufrió daños materiales. No se han registrado lesionados entre los menores o el personal. Ambas entidades, parte de la red educativa y de apoyo a la comunidad judía local, constituyen un respaldo fundamental para familias y menores en pleno conflicto armado.
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Impacto en la comunidad educativa de Odesa
El director de la institución, rabino Avraham Wolff, relató que la explosión sorprendió a todos cuando acababan de cerrar la puerta. “Apenas habíamos conseguido cerrar la puerta cuando la enorme explosión sacudió toda la calle”, afirmó.
Junto con Chaya Wolff, responsable de la red escolar de la localidad, explicaron que tras el bombardeo tomaron medidas para garantizar la continuidad de la enseñanza. Ahora, los alumnos de secundaria deben compartir espacios improvisados, como aulas provisionales, pasillos y refugios, junto con los más pequeños.
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La directora reconoció la dificultad de la situación en los ámbitos operativo y emocional: “Es difícil, pero adaptaremos nuestra forma de funcionar”.
Respuesta y resiliencia de la red educativa judía
A pesar de los ataques y la destrucción, la red educativa y de apoyo judía en Odesa ha seguido prestando servicios escolares, asistencia social y ayuda a refugiados, incluso en plena guerra.
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El rabino Wolff señaló que la experiencia previa y el apoyo comunitario son la base sobre la que esperan reconstruir, convencidos de que podrán superar, una vez más, las consecuencias del conflicto.
Las fuerzas rusas atacaron con drones durante la pasada noche puertos en la región de Odesa y del Danubio y dañaron infraestructura portuaria, según informó este sábado la Autoridad Portuaria de Ucrania, que reportó daños.
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“El enemigo vuelve a atacar la infraestructura portuaria de Ucrania. En la noche del 1 de mayo, Rusia llevó a cabo un nuevo ataque con drones contra los puertos del Danubio y de la Gran Odesa”, escribió la Autoridad Portuaria en un mensaje en Telegram.
Precisó que como consecuencia de los ataques, se registraron daños en la infraestructura portuaria y de almacenamiento, así como incendios localizados, que fueron rápidamente extinguidos por el personal y los servicios especializados.
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El reporte agrega que no hubo heridos y que los puertos siguen funcionando con restricciones de seguridad.
Por su parte, la administración militar del distrito de Izmail, en la región de Odesa, informó de un ataque aéreo ruso contra la infraestructura portuaria del Danubio en el que no hubo víctimas.
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El Servicio Estatal de Emergencias extinguió rápidamente los incendios, agrega el comunicado publicado en Telegram.
En tanto, el jefe de la administración militar regional de Odesa, Oleg Kiper, informó de daños en la infraestructura portuaria, además de un ataque con drones contra la infraestructura civil de la región, que causó dos heridos, así como daños en dos edificios de viviendas de varios pisos.
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Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó desde las 17.45 hora local del viernes 210 aparatos aéreos no tripulados de ataque Shahed, Gerbera, Italma y de otros tipos, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar hasta las 08.00 horas del sábado 190 en el norte, sur y este del país.
Los drones, de los cuales unos 140 eran Shahed, fueron lanzados desde las direcciones rusas de Kursk, Shatálovo, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde territorio ocupado de Donetsk, precisa el comunicado publicado en Telegram.
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La Fuerza Aérea ucraniana informó de impactos de veinte drones en catorce localizaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en diez.
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