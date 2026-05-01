El Salvador

“Las pensiones son parte de los derechos laborales”: Patricio Pineda, vocero de la Mesa para una pensión digna de El Salvador

En el Día del Trabajador, sindicatos y organizaciones sociales marcharon en San Salvador para exigir reformas que garanticen pensiones dignas y transparencia en la gestión previsional

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Pareja de ancianos sonríe sentada en un banco de madera frente a un edificio blanco con columnas y una estatua de paloma grande en San Salvador.
Una pareja de adultos mayores sonríe mientras se sienta en un banco frente a un edificio gubernamental en San Salvador, El Salvador, destacando la situación de las pensiones en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de las conmemoraciones del Día Internacional del Trabajador, la situación del sistema previsional salvadoreño se ha colocado en el centro del debate público.

Patricio Pineda, representante de la Mesa de Trabajadores para una pensión digna, ofreció un diagnóstico exhaustivo durante una entrevista en el programa Diálogo 21, donde señaló que el sistema enfrenta una “amenaza latente” que requiere correcciones estructurales urgentes para garantizar la estabilidad de los actuales y futuros jubilados.

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Desde las inmediaciones del Parque Cuscatlán, Pineda enfatizó que la movilización de este sector busca recordar que la seguridad social es una extensión de los derechos laborales básicos.

“Este día nosotros como sector de pensionados, cotizantes al sistema, buscamos la defensa del derecho social a la seguridad social, específicamente en tema de pensiones. Todo mundo ya sabe cuál es la situación, el diagnóstico puntual que tiene el sistema y la amenaza latente de lo que se viene en caso de que no exista una corrección”, afirmó el vocero.

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Uno de los puntos medulares de la intervención de Pineda fue la relación entre el Estado salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según explicó, el acuerdo de asistencia financiera por 1,400 millones de dólares está condicionado a reformas específicas en el sistema de pensiones, un tema que el organismo internacional considera crítico para la salud macroeconómica del país.

Patricio Pineda, vocero de la Mesa de Trabajadores para una Pensión Digna, durante la marcha por el Día del Trabajador en San Salvador (Cortesía Dialogo 21).
Patricio Pineda, vocero de la Mesa de Trabajadores para una Pensión Digna, durante la marcha por el Día del Trabajador en San Salvador (Cortesía Dialogo 21).

“El Fondo Monetario hace una distinción bien importante. Una, ajustes a nivel macroeconómico para ordenar finanzas... Pero en el caso puntual de El Salvador se suma el tema de pensiones. Eso es una novedad de intervención directa del FMI para arreglar un problema que está cada vez más no solo ahogando las finanzas del Estado, sino que poniendo en peligro la estabilidad económica de las personas en edad adulta mayor”, detalló Pineda.

El representante de la Mesa fue enfático al señalar el peso que tiene este sector en las finanzas nacionales, indicando que, según sus cálculos, “solo pensiones se lleva casi el 40 % respecto del producto interno bruto. Si ya sumas la deuda pública del sector no financiero, ya te llevas más del 80 %”.

Ante este panorama, Pineda sostuvo que el FMI impuso condiciones de transparencia que, a su juicio, no han sido plenamente satisfechas, tales como la publicación de toda la data de manejo de fondos y la realización de análisis actuariales actualizados.

Propuestas de la sociedad civil

Ante el escenario de posibles reformas que incluyan ajustes paramétricos (como el aumento de la edad de jubilación o de la tasa de cotización), Pineda destacó que tanto el Bloque de Resistencia Popular como la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna han presentado propuestas que “mejoran las pensiones, no aumentan la edad de retiro, no aumentan la cotización y no aumentan el tiempo de servicio”.

Sin embargo, reclamó falta de espacios de diálogo por parte de las autoridades, señalando que los avances logrados por el sector han sido producto de la presión social.

Infografía que presenta las propuestas de la sociedad civil para la reforma de pensiones, con ilustraciones de personas, un edificio, gráficos y paneles temáticos.
La sociedad civil presenta propuestas detalladas para la reforma de pensiones, enfocándose en ajustes graduales, creación de empleo digno y protección de derechos adquiridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, Pineda hizo un llamado a la transparencia y a la inclusión de los trabajadores en la toma de decisiones, criticando que los diálogos técnicos se mantengan fuera del alcance de los principales interesados.

“Por qué a espaldas de los trabajadores, si quienes son los que ponen el dinero son los trabajadores”, cuestionó, mientras invitaba a la población a consultar las propuestas de reforma elaboradas por la Mesa, las cuales aseguran mejorar la cuantía de las pensiones sin necesidad de aumentar la edad de retiro.

La jornada cerró con la expectativa de que el Gobierno presente una propuesta formal que logre equilibrar las exigencias de los organismos internacionales con la necesidad de una vejez digna para la clase trabajadora salvadoreña.

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