Israel envía sistemas de defensa láser y vigilancia a Emiratos Árabes Unidos

El Ministerio de Defensa de Israel y Rafael Advanced Defense Systems entregaron el primer sistema láser Iron Beam a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en una ceremonia oficial celebrada en la sede de Rafael, en el norte de Israel.

Israel envió sistemas de defensa avanzada, incluido un láser de alta tecnología, a los Emiratos árabes Unidos para contrarrestar el masivo ataque de misiles y drones iraníes que siguió al conflicto militar conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero de este año. La transferencia de estos equipos representa una de las primeras operaciones militares directas entre ambas naciones desde la firma en 2020 de los Acuerdos de Abraham que normalizaron sus relaciones diplomáticas, según informó el medio Financial Times.

En el transcurso de la ofensiva iraní, los Emiratos Árabes Unidos sufrieron el lanzamiento de más de 500 misiles balísticos y 2.000 drones dirigidos contra su territorio, tal como señala Financial Times a partir de fuentes con conocimiento directo de las operaciones. La mayoría de estos proyectiles fueron interceptados gracias al despliegue simultáneo de varios sistemas de defensa aérea, entre ellos componentes fabricados por Israel.

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Según fuentes citadas por Financial Times, Israel aceleró el envío de una versión de su sistema Iron Beam, un láser capaz de destruir en vuelo cohetes de corto alcance y drones, y de Spectro, una herramienta de vigilancia desarrollada por Elbit Systems que permite detectar drones tipo Shahed a distancias de hasta 20 kilómetros. Spectro resultó instrumental para rastrear estos artefactos iraníes que, por su tamaño reducido y baja firma térmica, suelen ser difíciles de identificar.

El sistema de interceptación de misiles Iron Beam, desarrollado por Israel, se observa en funcionamiento en esta imagen de archivo obtenida por Reuters el 17 de septiembre de 2025 (Reuters)

Ambos sistemas, considerados exclusivos para defensa, se sumaron al despliegue del ampliamente conocido Iron Dome y a la presencia de “varias decenas” de militares israelíes en la operación. La transferencia de estos equipos, algunos aún en fase experimental o sin integración total a los radares israelíes, constituye la primera incorporación reportada del Iron Beam fuera de Israel tras su estreno contra amenazas lanzadas desde Líbano por Hezbollah a inicios de año.

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Elbit Systems, fabricante de Spectro, y Rafael Advanced Defense Systems, desarrollador principal de Iron Beam, declinaron hacer comentarios, igual que el Ministerio de Defensa de Israel. Los Emiratos Árabes Unidos no emitieron respuesta oficial ante la consulta del medio británico.

La consecuencia para el abastecimiento militar aliado

La entrada de Irán en la ofensiva regional agotó los arsenales de misiles interceptores más sofisticados de Estados Unidos, Israel y los estados del Golfo, según estimaciones del Center for Strategic and International Studies. Al momento de alcanzarse el alto el fuego temporal, se habría consumido la mitad del inventario estadounidense de misiles Thaad y Patriot, que cuestan millones de dólares y requieren meses para reponerse.

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El liderazgo de Israel facilitó el acceso de Abu Dhabi a plataformas en desarrollo y compartió en tiempo real inteligencia sobre los preparativos de lanzamientos misilísticos desde el oeste de Irán, en un intento de mantener el ritmo vertiginoso de la guerra. Una fuente vinculada a la operación describió la medida como “quitar los sistemas del banco y entregárselos a los emiratíes”, en alusión directa a la urgencia y la apertura inusual en la cooperación militar.

Un funcionario regional citado por Financial Times opinó que estos hechos demuestran “el valor de ser amigo de Israel”, reforzando el carácter estratégico que ha adquirido la relación bilateral desde 2020.

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Los Emiratos mantienen su alianza con Israel y Estados Unidos

La dificultad para detectar los drones Shahed, que motivó la incorporación de tecnología láser y sistemas de vigilancia avanzada, llevó a los Emiratos Árabes Unidos a considerar la reconversión de su arsenal de miles de misiles aire-aire Sidewinder para lanzamiento terrestre, según fuentes próximas a la defensa consultadas por Financial Times. El objetivo sería reemplazar los mecanismos tradicionales de búsqueda infrarroja por cabezales láser pasivos compatibles con la identificación suministrada por Spectro y así marcar los objetivos para su destrucción.

Mientras Abu Dhabi expresa descontento respecto a la respuesta de las organizaciones árabes y musulmanas ante la ofensiva iraní, la monarquía del Golfo reafirmó su voluntad de profundizar la cooperación militar y estratégica con Estados Unidos e Israel. Los Emiratos figuraron entre los blancos principales de Irán, en parte debido a su decidido respaldo a los Acuerdos de Abraham, explicó un funcionario occidental al medio británico.

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Israel ya había vendido previamente a los emiratíes los sistemas Barak y Spyder, pero la guerra de este año representó la primera evaluación real y sostenida de la alianza militar formalizada entre ambos países, en un entorno donde la presión por soluciones tecnológicas más rápidas y económicas ante la escasez global de interceptores llevó a adoptar enfoques innovadores de defensa aérea.