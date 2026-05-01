Olivia Wilde: amigos cercanos hablan de su polémica apariencia y de los estragos de su rompimiento con Harry Styles

Harry Styles presuntamente compuso un álbum tras su ruptura con Wilde, aunque nunca lo publicó y prefirió seguir adelante con su vida personal (REUTERS)

Olivia Wilde despertó inquietud entre el público esta semana tras aparecer notablemente más delgada en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, mientras su ex pareja Harry Styles protagoniza los titulares por su presunto compromiso con Zoë Kravitz.

La actriz y directora de 42 años se presentó en el festival el 24 de abril para promocionar su próximo largometraje The Invite.

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Mientras tanto, las redes sociales circulaban un video que mostraba su apariencia visiblemente diferente a la de años anteriores.

Al mismo tiempo, fotografías de Kravitz, de 37 años, portando lo que se estima sería un anillo de diamantes valuado en un millón de dólares volvieron a poner el foco sobre su relación de casi dos años con el ex integrante de One Direction.

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Según una fuente que habló exclusivamente con el Daily Mail, Wilde no ha olvidado lo dolorosa que fue su separación de Styles.

La reciente apariencia de Olivia Wilde generó gran preocupación en redes sociales (Captura de videos)

“Cuando Harry y Olivia se separaron, fue la ruptura más difícil que él había vivido”, reveló la fuente al medio británico. “Grabó un álbum entero sobre lo que estaba atravesando, pero nunca vio la luz. Decidió que era mejor guardarlo en privado y seguir adelante”, agregó. “Ahora que conoció a Zoë, está muy feliz y todo tiene sentido después de lo que pasó”.

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La misma fuente señaló que la ruptura también resultó dolorosa para Wilde: “La separación de Harry fue muy dura para Olivia también, pero ha salido con otras personas y ha seguido adelante”.

Respecto a las imágenes que despertaron inquietud, otra fuente defendió a la actriz ante el tabloide británico: “El objetivo gran angular que circula en una foto poco favorecedora es injusto. Siempre ha sido delgada. Hace ejercicio y come sano. Se ve igual”.

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La misma fuente descartó cualquier vínculo entre su apariencia y la noticia del compromiso de su ex: “Su película fue la más vendida en Sundance, tiene una familia maravillosa y es una gran madre”.

A pesar de las especulaciones sobre su aspecto físico, quienes la conocen aseguran que Wilde no es indiferente a los comentarios públicos.

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La separación fue descrita como dolorosa por ambos, pero cada uno ha avanzado sentimentalmente en los últimos años (Backgrid/The Grosby Group)

“Olivia siempre ha sido un poco insegura y le importa lo que piensa la gente. A todos nos importa, y el hecho de que sea famosa no la hace diferente”, explicó una fuente al Daily Mail.

Olivia Wilde y Harry Styles se conocieron en el rodaje de Don’t Worry Darling, segundo largometraje dirigido por ella, a finales de 2020, mismo período en que se informó que la actriz había puesto fin a su compromiso de nueve años con el actor Jason Sudeikis, con quien tiene dos hijos: Otis Alexander, de 12 años, y Daisy Josephine, de nueve.

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Las primeras especulaciones románticas salieron a la luz en enero de 2021, cuando fueron vistos tomados de la mano en la boda del representante del cantante en Montecito, California.

Durante casi dos años, la pareja intentó mantener su relación alejada del escrutinio público. “Nunca he visto una relación que se beneficie de ser arrastrada a la arena pública”, declaró Wilde a Variety en 2022. “Los dos hacemos todo lo posible para proteger nuestra relación; creo que es por experiencia, pero también por un amor enorme”.

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Olivia Wilde mantiene su éxito profesional tras la ruptura, ya que su película fue la más vendida en Sundance y continúa siendo reconocida como directora (Backgrid UK/The Grosby Group)

Sin embargo, el estreno de Don’t Worry Darling en septiembre de 2022 estuvo rodeado de polémicas externas, entre ellas el momento en que Wilde fue entregada con documentos legales de custodia de parte de Sudeikis durante la presentación de la película en CinemaCon, en Las Vegas.

La actriz declaró a Vanity Fair que quedó “profundamente entristecida” y “perturbada” por el hecho. Un representante de Sudeikis afirmó posteriormente que el actor “no tenía conocimiento previo” de que su ex sería notificada de esa manera tan pública.

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En noviembre de 2022 se informó que Styles y Wilde habían decidido tomarse un descanso, y la separación definitiva quedó confirmada cuando el cantante comenzó a ser vinculado románticamente con la actriz Taylor Russell en junio de 2023.

Desde entonces, Wilde fue relacionada sentimentalmente con el exjugador de baloncesto Dane DiLiegro y actualmente, según reportes, mantiene un romance con el marchante de arte británico Caspar Jopling, con quien fue vinculada por primera vez en septiembre de 2025.

En cuanto a al cantante de 32 años, las especulaciones sobre su relación con Kravitz comenzaron en agosto de 2025, luego de que ambos fueran fotografiados juntos con frecuencia en Europa y Nueva York.

La relación entre ambos comenzó en el set de "Don’t Worry Darling" en 2020 y permaneció mayormente privada, a pesar del intenso interés mediático (Backgrid/The Grosby Group)

La revista Page Six fue la primera en reportar el presunto compromiso, señalando que él está “completamente enamorado” de la actriz.