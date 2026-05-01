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Met Gala 2026: fecha, temática y famosos que desfilarán en la alfombra roja

El evento benéfico del Costume Institute vuelve a Nueva York con una edición ambiciosa y llena de sorpresas

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La exeditora en jefe de Vogue, Anna Wintour, es la figura clave detrás del éxito de la Met Gala desde 1995. (REUTERS/Brendan Mcdermid)
La exeditora en jefe de Vogue, Anna Wintour, es la figura clave detrás del éxito de la Met Gala desde 1995. (REUTERS/Brendan Mcdermid)

La cuenta regresiva para la Met Gala 2026 ya está en la recta final. El evento se celebrará el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y reunirá a figuras clave del cine, la música, el deporte y la industria fashion en una de las citas más exclusivas del calendario cultural.

La gala, organizada por Anna Wintour desde 1995, funciona como un evento benéfico a favor del Costume Institute. Según detalla Vogue, esta noche aporta la principal fuente de financiamiento del instituto y coincide con la apertura de su exposición anual. Con el paso del tiempo, la Met Gala se convirtió en una referencia global en moda y cultura pop.

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Tema 2026: “Costume Art”

La temática de este año es “Costume Art”, en relación con la exposición de primavera del Costume Institute. De acuerdo con información de Vogue, la muestra examina la importancia del cuerpo vestido dentro de la historia del arte. Para ello, presenta prendas históricas y contemporáneas junto a pinturas, esculturas y otros objetos que abarcan más de 5.000 años.

La Met Gala 2026 suma maniquíes de cuerpos diversos
La exposición “Costume Art” introduce maniquíes diversos que reflejan distintos tipos de cuerpo. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

El curador Andrew Bolton explicó que la exposición parte de una idea central: la moda atraviesa todas las áreas del museo. También señaló que el cuerpo vestido aparece en cada galería, incluso en representaciones del desnudo, que siempre reflejan valores culturales.

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La exhibición abrirá sus puertas el 10 de mayo de 2026 y permanecerá hasta el 10 de enero de 2027. Además, esta edición incluye la inauguración de nuevas galerías permanentes del Costume Institute, un espacio de casi 12.000 pies cuadrados dentro del museo.

¿Cuál es el código de vestimenta para la Met Gala 2026?

El famoso dress-code de este año será “Fashion Is Art” (“La moda es arte”). Como señalan las fuentes, este concepto permitirá una amplia libertad creativa entre los invitados, quienes deberán interpretar la moda como una forma de expresión artística.

Siguiendo la línea de la exposición, el dress code busca reforzar la idea de que la indumentaria no solo responde a tendencias, sino que también refleja valores culturales, identidad y narrativa visual.

El Costume Institute financia sus actividades gracias a la recaudación de la Met Gala (REUTERS/Shannon Stapleton)
El Costume Institute financia sus actividades gracias a la recaudación de la Met Gala (REUTERS/Shannon Stapleton)

Coanfitriones y famosos confirmados en el evento

La Met Gala 2026 contará con un grupo de coanfitriones de alto perfil: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. El regreso de Beyoncé es particularmente significativo, ya que será su primera aparición en una década, desde su asistencia en 2016.

El rol de los coanfitriones principales incluye colaborar con Anna Wintour en la dirección creativa de la gala, elegir la decoración, el menú de la cena, además de preparar la exclusiva lista de invitados.

Beyoncé sonríe en una alfombra roja. Viste un vestido color piel brillante con perlas, mangas abullonadas y cola, sobre escaleras y con fotógrafos al fondo
La artista será una de las grandes protagonistas de la noche como coanfitriona del evento.(Reuters)

Asimismo, el evento también convoca a un grupo más amplio como parte del comité organizador. Este 2026, estas son la celebridades confirmadas.

  • Aimee Mullins
  • A’ja Wilson
  • Alex Consani
  • Amy Sherald
  • Angela Bassett
  • Anna Weyant
  • Anthony Vaccarello
  • Chase Sui Wonders
  • Chloe Malle
  • Doja Cat
  • Elizabeth Debicki
  • Gwendoline Christie
  • Jeff Bezos
  • Lauren Sánchez
  • Lauren Wasser
  • Lena Dunham
  • LISA
  • Misty Copeland
  • Paloma Elsesser
  • Rebecca Hall
  • Sabrina Carpenter
  • Sam Smith
  • Sinéad Burke
  • Teyana Taylor
  • Tschabalala Self
  • Yseult
  • Zoë Kravitz

Invitados: entre confirmados y rumores

La lista oficial de invitados se mantiene en estricta confidencialidad, una tradición del evento. Sin embargo, según Cosmopolitan, se espera la presencia de entre 450 y 600 asistentes.

El artista puertorriqueño podría volver a destacar con un look alineado al concepto “Fashion Is Art” (REUTERS/Mario Anzuoni)
El artista puertorriqueño podría volver a destacar con un look alineado al concepto “Fashion Is Art” (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre los nombres que suenan con fuerza figuran Rihanna, Zendaya, Kim Kardashian, Bad Bunny, Dua Lipa, Billie Eilish, Lady Gaga, Rosalía, Harry Styles, Timothée Chalamet, Kendall Jenner y Sydney Sweeney, entre muchos otros.

También se especula con posibles debuts y regresos muy esperados, como el de Adele o incluso Blue Ivy. Sin embargo, como cada año, la sorpresa es parte fundamental del evento.

Red carpet: horario y cómo verla en vivo

La alfombra roja será transmitida en vivo a través de las plataformas digitales de Vogue, incluyendo YouTube y TikTok. La cobertura comenzará a las 6:00 p.m. (hora del este de EE. UU.), es decir, a las 7:00 p.m. en Argentina.

La conducción estará a cargo de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain regresará como corresponsal en la alfombra roja, un rol que se ha vuelto característico en las últimas ediciones.

La influencer se ha convertido en una de las voces clave en la cobertura digital del evento (REUTERS/Mario Anzuoni)
La influencer se ha convertido en una de las voces clave en la cobertura digital del evento (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tras la alfombra roja, la gala continúa a puertas cerradas. Los invitados recorren la exposición, participan en una cena exclusiva y disfrutan de un show musical sorpresa. Además, existe una estricta política de no uso de teléfonos móviles, lo que mantiene el misterio sobre lo que ocurre dentro.

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