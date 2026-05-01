El Salvador

Gobierno de El Salvador ordena el reinstalo inmediato de dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos

El Ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, anunció este 1 de mayo la emisión de resoluciones para el reinstalo inmediato de dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos

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Rolando Castro, ministro de Trabajo, durante su intervención en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en San Salvador.
Rolando Castro, ministro de Trabajo, durante su intervención en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en San Salvador.

El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, anunció durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores la emisión de resoluciones para reinstalar de manera inmediata a dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos.

El funcionario, al intervenir en el acto organizado por la Unidad Sindical Salvadoreña (USS), afirmó que el objetivo es proteger los derechos laborales y sindicales, y recalcó que el gobierno del presidente Nayib Bukele no es antisindical.

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Según declaraciones recogidas por Infobae, Castro relató que, ante situaciones de conflicto, el presidente Bukele optó por respaldar la honestidad y la integridad de los líderes sindicales, evitando cualquier persecución por motivos políticos.

“Voy a defender primero la honestidad, no los ataques, y voy a defender a un dirigente sindical”, citó el ministro al mandatario salvadoreño.

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En ese contexto, Castro se definió como “prueba fiable” de que el presidente apoya al movimiento sindical, respondiendo así a críticas sobre supuestas acciones antisindicales desde el Ejecutivo.

Durante su intervención, el titular de Trabajo denunció que algunos funcionarios han utilizado la figura de los dirigentes sindicales como argumento para justificar su ineficacia o su incapacidad de gestión. Según Castro, se han registrado casos en los que estos empleados públicos apartaron a representantes sindicales de sus cargos y, aún así, no lograron mejorar el desempeño institucional.

“La inoperancia, la incapacidad de una persona cuando está en la función pública es la excelencia descripción de un mediocre justificando el problema en otras personas”, expresó.

Bajo la premisa de que el gobierno de Nayib Bukele no es "antisindical", el titular de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que la cartera de Estado ejecutará cerca de 70 resoluciones judiciales.
Bajo la premisa de que el gobierno de Nayib Bukele no es "antisindical", el titular de Trabajo, Rolando Castro, confirmó que la cartera de Estado ejecutará cerca de 70 resoluciones judiciales.

El ministro informó que el Ministerio de Trabajo cuenta con cerca de 70 resoluciones emitidas por distintas instancias judiciales que resguardan los derechos de representación sindical. Bajo esa premisa, la cartera de Estado ha decidido emitir, a partir de este día 1 de mayo, nuevas resoluciones que ordenarán el regreso inmediato de los dirigentes despedidos únicamente por causas políticas o represalias antisindicales.

Castro remarcó que la protección no se extenderá a dirigentes sindicados de corrupción, deshonestidad o maltrato laboral. “No vamos a defender dirigentes sindicales corruptos, deshonestos, haraganes, maltratadores de personal”, puntualizó el funcionario, lo que fue recibido con aplausos por los asistentes al evento.

Pila de carpetas judiciales con documentos, un martillo de juez de madera y un escudo azul de El Salvador sobre una mesa de madera en una sala judicial.
Una pila de expedientes judiciales con un martillo de juez y el escudo nacional de El Salvador simbolizan las resoluciones judiciales en el sistema legal del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro adelantó que estas resoluciones serán enviadas a los tribunales con la solicitud de dictar medidas cautelares para frenar destituciones injustificadas. Además, advirtió que “la narrativa la podemos construir hoy, pero la que nunca se equivoca es la historia, cómo nos va a juzgar a cada uno de nosotros”, subrayando la importancia de la memoria histórica frente a cualquier intento de impunidad.

Castro concluyó que la misión del Ministerio de Trabajo es aplicar la ley y garantizar justicia, sin distinciones, para no dejar problemas legales pendientes al presidente Bukele. También defendió el sindicalismo como un derecho fundamental consagrado tanto en la Constitución salvadoreña como en los convenios internacionales, y aseguró que el movimiento sindical ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia.

Reconocimiento a Rolando Castro por la Unidad Sindical Salvadoreña

Durante el acto central de conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, fue reconocido por su compromiso con la defensa de los derechos laborales. La distinción fue entregada por la Unidad Sindical Salvadoreña (USS), un bloque fundado en 2021 que agrupa a más de 250 organizaciones de trabajadores de distintos sectores del país.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, recibe un reconocimiento de la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) (Cortesía Secretaría de Prensa).
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, recibe un reconocimiento de la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) (Cortesía Secretaría de Prensa).

El reconocimiento destaca la gestión del ministro en la promoción y protección de los derechos de la clase trabajadora, así como su disposición al diálogo con los diferentes actores del movimiento sindical.

Representantes de la USS subrayaron la importancia de contar con funcionarios que respalden el sindicalismo y propicien condiciones de respeto y legalidad para los trabajadores. Al recibir la distinción, Castro agradeció el gesto y reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la justicia laboral y a la defensa de la estabilidad en el empleo.

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