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Por qué los cables de carga se rompen siempre en el mismo punto, según expertos

Investigadores de universidades especializadas identificaron los hábitos cotidianos que más dañan estos accesorios y ofrecen recomendaciones precisas para evitar el reemplazo frecuente y reducir residuos electrónicos

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Ilustración en acuarela: un smartphone oscuro se carga con un cable blanco sobre una mesa de madera clara, junto a una planta verde en maceta gris.
Adoptar rutinas cuidadosas al usar y desenchufar los cables contribuye a prolongar su funcionamiento y protege el medioambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios creen que enrollar mal los cables de carga es la causa principal de su deterioro, pero los expertos consultados por la BBC descartan ese mito. El desgaste se debe, en realidad, a los hábitos de uso cotidiano y, sobre todo, a la manipulación en el punto donde el cable se conecta al dispositivo.

Los especialistas señalan que las acciones más dañinas para los cables de carga incluyen tirar del cable para desconectarlo en vez de sujetar el conector, forzarlo para alcanzar enchufes lejanos, usarlo bajo tensión o en ángulos extremos y apoyar el peso del dispositivo sobre el cable.

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Adoptar rutinas adecuadas al desenchufar, evitar tirones y escoger cables más resistentes puede prolongar notablemente su vida útil, reduciendo además los residuos electrónicos.

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La fatiga del material es la causa principal detrás de los cables de carga deteriorados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo en que se enrolla el cable, aunque es una inquietud muy común, no provoca daños relevantes según la investigación de expertos.

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Michael Pecht, director del Centro de Ingeniería de Ciclo de Vida Avanzado de la Universidad de Maryland, explicó a la BBC que han analizado cables enviados por los principales fabricantes y “nunca hemos visto fallos provocados por la forma de enrollarlos”.

De acuerdo con Kyle Weins, cofundador de iFixit, el punto crítico donde el cable suele romperse es en la unión con el conector, y este daño se genera principalmente por doblarlo o tirar excesivamente.

Malos hábitos que dañan los cables de carga

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El punto de unión entre el cable y el conector es el área más vulnerable al desgaste cotidiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tensar el cable para hacerlo llegar a un enchufe lejano, usarlo con el dispositivo en posiciones incómodas o colgando, así como manipularlo con ángulos agudos, son prácticas que aceleran su desgaste.

Robert Hyers, jefe del departamento de ingeniería mecánica y de materiales del Worcester Polytechnic Institute en Estados Unidos, explicó al medio que doblar el cable repetidamente en el mismo punto produce un fenómeno denominado “fatiga del material”.

A nivel microscópico, esto provoca que los enlaces atómicos se rompan y reorganicen, acumulando defectos y debilitando la estructura, hasta dejar el cable inutilizable.

La elección de materiales de calidad influye directamente en la vida útil del cable de carga
La elección de materiales de calidad influye directamente en la vida útil del cable de carga

Otra costumbre perjudicial es dejar el dispositivo apoyado sobre el cable, como ocurre cuando se coloca un teléfono en el portavasos del automóvil. El peso del dispositivo y el movimiento del vehículo ejercen presión adicional en el conector y favorecen el desgaste.

Pecht advierte que soltar el cable tirando del largo en vez de sujetar el conector genera un estrés innecesario justamente en la zona más vulnerable.

Consejos para elegir cables de carga más duraderos

La calidad de fabricación y los materiales son factores determinantes para la resistencia de los cables de carga. Los especialistas consultados coinciden, según la BBC, en que invertir en cables robustos y mejor protegidos ayuda a evitar la compra de múltiples reemplazos.

Regleta blanca en el suelo con numerosos cargadores y enchufes conectados
Los hábitos de uso y la manipulación adecuada determinan cuánto tiempo funcionará un cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Weins destaca el valor de los cables trenzados sobre los convencionales: “Incluso Apple los ha incorporado en sus últimos modelos, porque la resistencia adicional y el blindaje que ofrecen protegen mejor el cable”.

Cables con una malla de nailon o materiales textiles aportan mayor durabilidad que aquellos recubiertos únicamente de plástico.

Evitar opciones excesivamente baratas también es fundamental, pues suelen traducirse en productos menos confiables y que requieren reemplazo con mayor frecuencia. Una diferencia de precio puede significar una vida útil considerablemente mayor para el accesorio y menos residuos.

Cómo cuidar correctamente los cables de tus dispositivos

Vista cercana de dos iPhones. Uno plateado con pantalla mostrando indicador de carga verde, el otro negro con pantalla apagada, ambos unidos por un cable negro.
Elegir cables reforzados y evitar opciones excesivamente baratas ayuda a reducir residuos electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prolongar la vida de los cables de tus dispositivos electrónicos, es recomendable desenchufarlos siempre sujetando el conector, evitar tensiones, no forzar ángulos al cargar y proteger el punto de unión del cable.

Conviene seleccionar cables lo suficientemente largos para el entorno de uso y que cuenten con refuerzos en el extremo que conecta con el aparato.

Estos hábitos sencillos contribuyen no solo al ahorro económico, sino también a cuidar el medioambiente al limitar la generación de residuos electrónicos. Como subrayan los expertos consultados por la BBC, un trato atento y preventivo permite que estos accesorios funcionen de manera fiable durante años, superando incluso las expectativas habituales.

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