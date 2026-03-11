El Ministerio de Medio Ambiente impulsa el primer estudio de almejas de agua dulce en El Salvador

El Salvador inicia el primer estudio científico en almejas de agua dulce en la laguna El Jocotal para conservar especies en peligro. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador inició el primer estudio científico en almejas de agua dulce en la laguna El Jocotal, abriendo el camino al desarrollo de un programa nacional de conservación bivalva y convirtiendo al país en el único de Centroamérica con un plan formal para proteger estas especies en peligro, según informó el MARN a través de sus canales oficiales.

Dos especies endémicas en peligro centran la investigación

En el marco de este monitoreo, el Ministerio identificó la presencia de dos especies catalogadas entre las menos estudiadas y más amenazadas del país: Nephronaias goascoranensis (lempita) y Mycetopoda subsinuata (hacha). Ambas aparecen en el Listado Oficial de Especies en Peligro de Extinción y fueron observadas habitando enterradas en el fondo de la laguna en el oriente del territorio salvadoreño, donde filtran el agua y cumplen un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio ecológico.

Las almejas de agua dulce, fundamentales para el equilibrio ecológico, filtran el agua del humedal y contribuyen a su salud ambiental. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Las autoridades explicaron en sus redes sociales que, aunque suelen pasar inadvertidas, “no son llamativas. No saltan ni se mueven rápidamente. Viven enterradas en el fondo, filtrando el agua del humedal”.

Primeros datos ambientales relevantes

Este primer monitoreo permitió establecer los tamaños promedio actuales: las almejas tipo hacha alcanzan hasta 13 centimetros y las lempitas miden en promedio de 8 centimetros. Cada ejemplar es extraído con sumo cuidado, medido y marcado con un código único. Con esta metodología que, según el MARN, permitirá determinar sus tasas de crecimiento, longevidad y dinámicas poblacionales a lo largo del tiempo.

Como parte integral del estudio, se realizan análisis del agua en la laguna. El nivel de oxígeno disuelto se sitúa en 7.5 mg/L, una cifra considerada adecuada tanto para peces como para invertebrados y especialmente, para estos moluscos de agua dulce. El monitoreo de estos parámetros se presenta como un indicador confiable del buen estado ecológico del humedal.

El monitoreo determina que las almejas tipo hacha miden en promedio 13 cm, mientras que las lempitas alcanzan los 8 cm. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

El Salvador se convierte en pionero regional en la conservación de bivalvos dulciacuícolas

El monitoreo científico constituye el primer paso de un Programa Nacional de Conservación de Bivalvos Continentales que, según el Ministerio, integrará tres ejes principales: investigación científica continua, actividades de rescate durante la época seca y campañas de educación ambiental.

El Salvador se convierte así, según destacó el MARN en sus comunicados, en el país pionero de Centroamérica en impulsar la protección formal de las almejas de agua dulce, siguiendo los principios establecidos por la Convención Ramsar y el Convenio sobre Diversidad Biológica.

El Salvador se consolida como el primer país de Centroamérica con un Programa Nacional de Conservación de Bivalvos Continentales. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

El Ministerio subrayó que “conservar estas almejas es entender cómo funciona el ecosistema desde la base. Y ese conocimiento cambia la manera en que cuidamos nuestros humedales”.