El director de la agencia atómica de la ONU cree que el uranio enriquecido de Irán se encuentra en las instalaciones de Isfahán

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool

La mayor parte del uranio altamente enriquecido de Irán probablemente aún se encuentra en su complejo nuclear de Isfahán, que fue bombardeado con ataques aéreos el año pasado y sufrió ataques menos intensos durante la guerra entre Estados Unidos e Israel este año, según declaró a Associated Press el director del organismo nuclear y también candidato a secretario general de la ONU.

Rafael Grossi afirmó en una entrevista el martes que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) cuenta con imágenes satelitales que muestran los efectos de los últimos ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán y que “seguimos recibiendo información”.

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Las inspecciones del OIEA en Isfahán finalizaron cuando Israel lanzó en junio pasado una guerra de 12 días en la que Estados Unidos bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.

El organismo de control nuclear de la ONU cree que un gran porcentaje del uranio altamente enriquecido de Irán “estaba almacenado allí en junio de 2025, cuando estalló la guerra de 12 días, y ha permanecido allí desde entonces”, declaró Grossi.

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“No hemos podido inspeccionar ni descartar la presencia del material ni que los precintos —los precintos del OIEA— permanezcan allí”, declaró. “Espero que podamos hacerlo, así que lo que les digo es nuestra mejor estimación”.

Imágenes de un satélite Airbus muestran un camión cargado con 18 contenedores azules entrando en un túnel del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán el 9 de junio de 2025, justo antes del inicio de la guerra de junio. Es probable que esos contenedores, que se cree que contienen uranio altamente enriquecido, permanezcan allí.

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Grossi afirma que todas las instalaciones nucleares de Irán deben ser inspeccionadas.

El OIEA también desea inspeccionar las instalaciones nucleares iraníes de Natanz y Fordo, donde también hay material nuclear, añadió el director general del OIEA.

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El logo de la OIEA con sus siglas en inglés

Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, cuya revisión quinquenal se está llevando a cabo en la sede de la ONU. Según sus disposiciones, Irán está obligado a permitir la inspección de sus instalaciones nucleares por parte del OIEA, afirmó Grossi.

Irán posee 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido al 60% de pureza, un pequeño paso técnico para alcanzar el nivel de pureza del 90% necesario para fabricar armas nucleares, según la agencia. Grossi afirmó que el OIEA estima que unos 200 kilogramos (alrededor de 440 libras) se almacenan en túneles en el sitio de Isfahán.

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El arsenal iraní podría permitir al país construir hasta 10 bombas nucleares, en caso de que decidiera convertir su programa nuclear en armamento, según declaró Grossi a la AP el año pasado, si Irán optara por acelerar su desarrollo.

Teherán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico. El presidente Donald Trump afirmó que una de las principales razones por las que Estados Unidos entró en guerra fue para impedir que Irán desarrollara armas nucleares, a pesar de haber insistido en que los ataques de junio pasado “aniquilaron” el programa atómico del país.

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El OIEA ha conversado con Rusia y otros países sobre la posibilidad de extraer el uranio altamente enriquecido de Irán.

Grossi afirmó que el OIEA ha analizado con Rusia y otros países la posibilidad de enviar el uranio altamente enriquecido de Irán fuera del país, una operación compleja que requeriría un acuerdo político o una importante operación militar estadounidense en territorio hostil.

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“Lo fundamental es que ese material salga de Irán” o que se mezcle para reducir su enriquecimiento, declaró.

Grossi indicó que el OIEA participó en la última ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en febrero, pero no ha formado parte de las recientes negociaciones de alto el fuego mediadas por Pakistán. Añadió que el organismo ha mantenido conversaciones por separado con Estados Unidos y de manera informal con Irán.

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La última propuesta de Irán pospondría las conversaciones sobre su programa nuclear, pero pondría fin a su bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial para el transporte de petróleo y gas natural, si Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra.

Grossi describió esto como una señal de que Irán quiere planificar cuidadosamente cómo afrontar los objetivos impuestos por Estados Unidos, incluyendo la limitación de su programa de misiles balísticos y el manejo de sus aliados: Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen.

“Es indispensable que abordemos este tema”, dijo el director general del OIEA refiriéndose al programa nuclear iraní.

La central nuclear de Bushehr en Irán. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este sábado que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de central nuclear de Bushehr, situada en el suroeste de Irán, causando un muerto y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registraran fugas radiactivas. EFE/Abedin Taherkenareh

Un acuerdo entre Estados Unidos e Irán requerirá “voluntad política”.

Esto requerirá “voluntad política” por parte de Teherán, afirmó, enfatizando que “Irán debe estar convencido de la importancia de negociar”.

Los líderes iraníes dicen estar dispuestos a negociar, al igual que el presidente republicano de Estados Unidos, señaló Grossi, pero “la frustración, aparentemente para ambos, radica en que no parecen llegar a un acuerdo ni estar en sintonía sobre qué debe hacerse primero ni cómo”.

Grossi, quien se autodenominó un negociador que se deja llevar por la esperanza, señaló que «un aspecto importante es que, al parecer, ambas partes tienen interés en llegar a un acuerdo».

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró esta semana a Fox News Channel que impedir que Irán obtenga un arma nuclear «sigue siendo la cuestión central» que debe abordarse.

Al preguntársele si cree que los iraníes hablan en serio sobre llegar a un acuerdo, Rubio afirmó que son negociadores hábiles que buscan ganar tiempo y que cualquier acuerdo debe ser «uno que les impida definitivamente avanzar hacia un arma nuclear en cualquier momento».

Grossi afirmó que en cualquier acuerdo político deben realizarse inspecciones completas de las instalaciones nucleares de Irán por parte del OIEA.

(Con información de AP)