Un ataque con drones de Hezbollah dejó un civil israelí muerto en el sur de Líbano

El Ejército de Israel anuncia la muerte de un contratista en el sur de Líbano

Un contratista civil israelí murió y su hijo resultó herido el martes en el sur de Líbano tras ser alcanzados por un dron explosivo lanzado por Hezbollah.

El ataque tuvo lugar en Aitaroun, cerca de Bint Jbeil, en una zona donde el ejército israelí demolía infraestructura utilizada por el grupo respaldado por Irán, según informó The Times of Israel.

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El uso creciente de drones FPV (vista en primera persona) por parte de Hezbollah marcó una escalada clave en el conflicto, en un contexto donde las hostilidades han continuado a pesar de un alto el fuego pactado en noviembre de 2024.

Desde el inicio de los ataques de Hezbollah el 2 de marzo, han muerto dos civiles israelíes y 16 soldados de las fuerzas armadas israelíes, de acuerdo a cifras oficiales y al recuento de víctimas brindado por The Times of Israel.

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El ataque resultó en la muerte de Amer Hujirat, de 44 años y oriundo de Shfaram, quien operaba maquinaria pesada empleada en trabajos de demolición de posiciones de Hezbollah. Su hijo, de 19 años, sufrió heridas leves por esquirlas, según el Centro Médico Ziv de Safed. Hezbollah se atribuyó la acción y afirmó haber impactado un bulldozer israelí en medio de la demolición de viviendas.

Un dron interceptor FPV P1-Sun. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Netanyahu anunció operativo especial contra drones

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que hace dos semanas ordenó un “proyecto especial” para neutralizar la amenaza que representan los nuevos drones armados de Hezbollah, aunque advirtió que los resultados requerirán tiempo.

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Netanyahu informó que el martes las fuerzas israelíes destruyeron un “gran túnel terrorista” perteneciente a Hezbollah durante sus operaciones en el Líbano, detallando que las maniobras incluyen áreas ubicadas tanto al sur como al norte del río Litani y en el valle de la Beqaa.

Las fuerzas israelíes, según la información del ejército informada por The Times of Israel, han dañado infraestructura clave, incluyendo lanzacohetes y depósitos de armas, usados para atacar tanto posiciones militares como objetivos civiles.

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El ejército sostuvo que el martes los drones de Hezbollah ocasionaron otra baja menor en sus filas y confirmó la notificación a las familias de las víctimas, repitiendo el patrón de hostilidades sostenidas pese a la declaración de cese al fuego.

En una jornada marcada por múltiples incursiones, la aviación israelí lanzó ataques adicionales sobre objetivos de Hezbollah al norte de la zona de seguridad bajo control israelí, en el sur de Líbano. Los blancos incluyeron lanzadores de cohetes listos para ser usados y múltiples edificaciones identificadas como centros logísticos del grupo armado.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Crédito de la imagen: Kobi Gideon/Israel GPO vía ZUMA Press Wire)

En Majdal Zoun, al norte de la zona de seguridad que administra Israel y cerca de la ciudad de Tiro, un bombardeo israelí a una patrulla del ejército libanés produjo la muerte de cinco personas, entre ellas tres paramédicos y dos soldados, de acuerdo a datos preliminares del ministerio de salud libanés difundidos por The Times of Israel.

Las víctimas formaban parte de un convoy junto a equipos de defensa civil y maquinaria pesada en medio de una misión de rescate tras un bombardeo israelí anterior en la zona. Autoridades locales declararon que algunos socorristas quedaron atrapados bajo los escombros debido a este segundo ataque.

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El ejército israelí alegó que el objetivo era un grupo de tres miembros de Hezbollah detectados mientras planeaban ataques contra tropas israelíes y afirmó que un ataque aéreo los eliminó.

El presidente libanés Joseph Aoun condenó el hecho, calificándolo como parte de una secuencia de acciones contra personal de emergencia y asistencia sanitaria, lo que, en su opinión, viola la legalidad internacional. Israel respondió acusando a Hezbollah de usar instalaciones y vehículos médicos como escudo.

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La dinámica del conflicto fronterizo registró una escalada sostenida desde marzo, con el ejército libanés básicamente fuera de los combates principales, aunque decenas de sus soldados han perdido la vida durante la crisis.

Un ataque de Hezbollah con drones explosivos alcanzó maquinaria pesada operada por un contratista civil israelí y dejó una víctima mortal y un herido leve en el área donde el ejército israelí demuele infraestructura del grupo en el sur de Líbano.

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El incidente forma parte de una cadena de enfrentamientos con saldo reciente de 16 soldados israelíes muertos en Líbano y más de 2.500 personas fallecidas en territorio libanés desde el reinicio de hostilidades en marzo, según fuentes oficiales.

Las cifras oficiales, según el ministerio de salud de Líbano, indicaron que más de 2.500 personas han muerto por ataques israelíes en ese país desde el 2 de marzo, sin diferenciar entre civiles y combatientes. El ejército israelí estimó en más de 1.900 los militantes de Hezbollah muertos en ese mismo periodo.