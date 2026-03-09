El presidente de El Salvador sostuvo una reunión con Kristi Noem en Miami

Un eje de poder en América Latina: reuniones de alto nivel, nuevas estrategias contra el crimen y la fórmula salvadoreña debatida por líderes hemisféricos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo una reunión con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, según comunicó la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la seguridad, los cuales serán trabajados en conjunto con la administración del presidente Donald Trump.

Luego de su encuentro con el presidente boliviano, Bukele mantuvo una reunión de alto nivel con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. En este encuentro, ambos acordaron dar prioridad a temas como la seguridad regional y la cooperación económica entre ambas naciones. La posición de la principal potencia económica refuerza la premisa de que la seguridad es un motor necesario para la prosperidad y el intercambio comercial en el continente americano.

Además, el jefe de Estado salvadoreño se reunió con el asesor de seguridad nacional, Stephen Miller. El objetivo fue analizar el impacto de las medidas de seguridad en la inversión y el dinamismo comercial.

Las reuniones bilaterales y la cumbre de Miami

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó oficialmente su encuentro bilateral con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. La reunión se celebró en el marco de la cumbre Escudo de las Américas (Shield of the Americas) en Miami, un evento consolidado como plataforma para discutir la recuperación de la paz en el hemisferio occidental.

El Presidente Nayib Bukele re reunión con Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos. (Cortesía: casa Presidencial de El Salvador)

A través de los canales oficiales, el presidente boliviano remarcó la importancia del acercamiento y enfatizó que el modelo de seguridad impulsado por Bukele representa un referente frente a los desafíos de Bolivia. El jefe de Estado boliviano declaró: “Conversamos con el Presidente Bukele sobre algo que América Latina entiende y es una prioridad en la agenda de Bolivia: la seguridad es el punto de partida para todo y sobre todo seguridad carcelaria en nuestros países”.

Según el gobierno boliviano, la estabilidad social y el control de los centros penitenciarios son los cimientos requeridos para cualquier proyecto de desarrollo nacional. La “seguridad carcelaria” fue identificada como el eje central en la estrategia para desmantelar las estructuras criminales que operan a nivel regional.

Cambio de cargo de Kristi Noem

El presidente Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional el jueves 5 de marzo de 2026, tras una serie de controversias relacionadas con el manejo de un contrato publicitario millonario. Esta decisión representa la primera remoción de un miembro del gabinete en su actual mandato y se produce en un contexto de escrutinio legislativo, en el que el proceso y la transparencia de iniciativas clave de su gobierno han sido puestos en duda, según informó el medio The New York Times. Ahora, Noem es presentada como la enviada especial para la iniciativa “Escudo de las Américas”.

Kristi Noem pronuncia un discurso en un almuerzo de trabajo durante la Cumbre del Escudo de las Américas en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida, EE. UU., el 7 de marzo de 2026. Rebecca Blackwell/Pool vía REUTERS

El destitución de Kristi Noem se precipitó tras una semana en la que los legisladores republicanos la sometieron a intensos interrogatorios públicos por varios asuntos, especialmente por su papel en una campaña de promoción en materia de seguridad fronteriza financiada por el gobierno. Según información citada por The New York Times, el gasto destinado a dicha campaña se elevó a 220 millones de dólares (USD 220 millones) y la contratación recayó en una empresa vinculada al marido de la exportavoz de Noem.

Estos anuncios presentaban a Noem en primer plano. En uno de los materiales más difundidos, la funcionaria aparecía montando a caballo frente al monte Rushmore, un escenario emblemático de Dakota del Sur, su estado natal y donde previamente había ocupado el cargo de gobernadora.