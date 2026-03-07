Policía salvadoreña detiene a ciudadano guatemalteco con droga y armas en la frontera con Guatemala

Las autoridades de El Salvador capturaron a un ciudadano guatemalteco con un cargamento de diez kilogramos de marihuana y armamento ilegal. (Cortesía: DepositPhotos)

Las autoridades de El Salvador informaron el viernes sobre la captura de un ciudadano guatemalteco en el departamento de Santa Ana, tras interceptarlo al intentar ingresar desde Guatemala con un cargamento de diez kilogramos de marihuana, armamento y dispositivos móviles, en el marco de la estrategia oficial de “control territorial”.

La detención tuvo lugar cuando José Wilber Polanco fue interceptado en un operativo conjunto de agentes de Aduanas y Fronteras y la unidad K9 de la Policía Nacional Civil (PNC) en Santa Ana, zona estratégica por su proximidad a los pasos con Guatemala.

Tras inspeccionar su vehículo, los equipos localizaron los diez kilogramos de marihuana, un arma de fuego ilegal con municiones de diversos calibres y dos dispositivos móviles, los cuales quedaron a disposición de peritajes forenses para rastrear posibles vínculos con redes transnacionales.

José Wilber Polanco será presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) bajo cargos de tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego, delitos que en la actual legislación salvadoreña contemplan penas de prisión consideradas como graves por los organismos judiciales.

Según los datos operativos expuestos en el informe oficial, los dispositivos móviles confiscados serán sometidos a peritajes para establecer si existen nexos con redes internacionales de tráfico de drogas.

El decomiso de droga, armas y dispositivos móviles en Santa Ana refuerza la estrategia nacional de 'control territorial' y combate al narcotráfico. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

Detección y neutralización inmediata de cargamentos ilícitos

El ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró a través de su perfil oficial en Facebook: “En El Salvador ya no hay espacios para el crimen organizado. Cada intento de mover droga o armas es detectado, intervenido y neutralizado”.

Las autoridades enfatizaron que la captura constituye un mensaje directo a estructuras criminales y subraya el compromiso de soberanía estatal sobre el territorio nacional.

La utilización de la unidad canina K9 ha sido pieza clave de la estrategia, al funcionar como primer anillo de defensa en los puntos ciegos fronterizos. Estos equipos, entrenados bajo estándares internacionales, han fortalecido los controles en aduanas terrestres, dificultando tanto el ingreso como el tránsito de mercancía ilegal.

Los dispositivos móviles confiscados serán peritados en busca de vínculos entre el detenido y redes internacionales dedicadas al tráfico de drogas. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

Según datos oficiales, estas acciones han derivado en un aumento significativo de incautaciones y desarticulación de rutas utilizadas por organizaciones delictivas. Las autoridades reiteran que estas medidas forman parte de un esfuerzo sostenido para preservar la seguridad y el control efectivo en los principales puntos de acceso al país.

Gobierno salvadoreño busca blindar frontera y disuadir a los carteles

La coordinación entre Aduanas y la PNC ha permitido una integración de datos que plantea obstáculos adicionales al tránsito de actores no estatales, según reflejan medios internacionales.

Tras una prolongada etapa de reducción de homicidios ligados a las pandillas MS-13 y Barrio 18 mediante un Régimen de Excepción, el Gobierno de El Salvador ha centrado desde este año su aparato de seguridad en combatir el narcotráfico y el contrabando de armas.

Según analistas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) citados en informes previos, la región centroamericana sigue funcionando como puente para el tráfico de drogas hacia Norteamérica, pero las autoridades salvadoreñas han buscado diferenciar su gestión implementando sistemas tecnológicos y operativos en aduanas no adoptados por otros países del Triángulo Norte.

El uso de bases de datos compartidas y la integración de herramientas de inteligencia permiten a El Salvador anticipar movimientos sospechosos y actuar con mayor rapidez frente a posibles amenazas, reforzando su posición como referente en la lucha contra el narcotráfico en toda la región.