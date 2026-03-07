El Salvador

El Salvador: el Ministerio de Medio Ambiente reporta más de 100 sismos en Juayúa

Las autoridades detallan que únicamente dos de los movimientos telúricos fueron percibidos por habitantes y recomiendan a la ciudadanía informarse a través de los canales oficiales ante la continuidad de la actividad sísmica en la zona

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó sobre una serie de más de 100 sismos localizados en el distrito de Juayúa, departamento de Sonsonate, entre el 4 y el 6 de marzo de 2026. De acuerdo con datos de la Red Sísmica Nacional de El Salvador, dos de estos eventos fueron percibidos por la población local, con magnitudes de 2.7 y 3.2 en la escala de Richter.

Según el reporte oficial del MARN, el sismo de mayor magnitud ocurrió a las 18:38 horas del 4 de marzo, alcanzando 3.2 en la escala de Richter, con una profundidad de 4.2 kilómetros y una intensidad de III en la escala Mercalli Modificada en Juayúa. Las autoridades atribuyen esta actividad a la activación de fallas geológicas locales y advierten que no se descarta la posibilidad de que ocurran sismos de igual o mayor magnitud en la zona.

El ministerio recomendó a la población seguir únicamente las indicaciones de Protección Civil y evitar la difusión de rumores o información no oficial. “La Red Sísmica Nacional de El Salvador ha registrado, entre las 17:11 del 4 de marzo y las 10:30 horas del 6 de marzo, un total de 103 sismos en Juayúa. Solo dos han sido sentidos por la población”, detalló el comunicado de la entidad.

La serie de más de 100 sismos en Juayúa, Sonsonate, fue registrada por la Red Sísmica Nacional de El Salvador entre el 4 y el 6 de marzo de 2026.

En las últimas 24 horas, los registros oficiales contabilizan más de 90 sismos en Juayúa y al menos 12 eventos sísmicos a nivel nacional, con magnitudes de hasta 2.9 en diferentes puntos del país. Además, se reportó un sismo de magnitud 3.9 frente a la costa de La Unión el 5 de marzo, a una profundidad de 76 kilómetros, y otro de 5.6 frente a la costa de Usulután el 4 de marzo, percibido en San Salvador y otras regiones del territorio nacional.

Durante el mes de febrero de 2026, el MARN registró 203 sismos originados tanto por fallas locales como por procesos en la zona de subducción frente a la costa salvadoreña. Las autoridades mantienen la vigilancia y actualizarán la información conforme evolucione la actividad sísmica.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteró la importancia de consultar únicamente sus canales oficiales y los del Observatorio de Amenazas, donde se publican boletines, mapas de intensidad y listados con los parámetros de los eventos recientes. En redes sociales, la institución ofrece actualizaciones inmediatas tras cada sismo sentido por la población.

Los sismos en El Salvador

La ubicación de El Salvador en el Cinturón de Fuego del Pacífico expone al país a una de las mayores actividades sísmicas del continente. La interacción entre la placa tectónica de Cocos y la placa del Caribe genera una dinámica constante de movimientos telúricos, caracterizada por la subducción de la placa de Cocos bajo la del Caribe frente a la costa salvadoreña, proceso que origina los sismos de mayor magnitud registrados en la región.

La inclusión de El Salvador en el Cinturón de Fuego del Pacífico implica su pertenencia a una franja geográfica marcada por la interacción de placas tectónicas y actividad volcánica, lo que sitúa al país entre los más vulnerables a movimientos sísmicos en el hemisferio occidental. Además la ocurrencia recurrente de enjambres sísmicos, es decir, secuencias de temblores de magnitud similar en intervalos cortos, muchas veces asociados tanto a la actividad volcánica como a las fallas locales.

