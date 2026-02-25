El Salvador

El déficit comercial de El Salvador se reduce a 799.2 millones de dólares en enero de 2026

La menor factura de importaciones respecto a igual período de 2025 permitió disminuir el saldo negativo del comercio exterior, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

El Puerto de Acajutla se posiciona como uno de los principales puntos de importaciones y exportaciones salvadoreñas. Foto cortesía CEPA

Durante enero de 2026, las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador evidencian una reducción en las importaciones acumuladas totales en comparación con el mismo mes de 2025.

El monto importado pasó de $1,421 millones en enero de 2025 a $1,358,6 millones en enero de 2026, lo que representa una caída del 4.4 % en la tasa de crecimiento acumulada.

Esta disminución contribuyó a una reducción en el déficit comercial (la diferencia entre lo que compramos y lo que vendemos como país al exterior) que pasó de -$905.3 millones en enero de 2025 a -$799.2 millones en enero de 2026.

El análisis de los principales socios comerciales revela que, en enero de 2025, Estados Unidos de América encabezó la lista de compras al exterior con $326.8 millones, seguido por la República Popular China con $315.6 millones y Guatemala con $135.7 millones.

Otros países destacados fueron México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Japón, India y Colombia, con cifras de importación que oscilan entre $105.9 millones y $21.2 millones.

Respecto a los productos más importados en enero de 2026, los aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) lideraron con $123.8 millones, seguidos por gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos con $50.6 millones y medicamentos preparados para uso terapéutico con $39,6 millones.

Otros rubros relevantes incluyeron vehículos automóviles para transporte de mercancías ($37.8 millones), automóviles de turismo ($32.1 millones), teléfonos móviles y equipos de comunicación ($31.6 millones), quesos y requesón ($22.1 millones), preparaciones alimenticias ($19.8 millones), poliacetales y resinas ($16.7 millones), así como hilos y cables conductores eléctricos ($15.2 millones).

La composición de las importaciones por producto y la concentración en socios comerciales tradicionales reflejan una estructura comercial orientada principalmente a materias primas, bienes intermedios y productos tecnológicos.

Respecto a los productos más importados en enero de 2026, los aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) lideraron con $123.8 millones, seguidos por gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos con $50.6 millones y medicamentos preparados para uso terapéutico con $39,6 millones. (Foto: Shutterstock)

La reducción en el valor total importado y en el déficit comercial sugiere un ajuste en la dinámica del comercio exterior salvadoreño al inicio de 2026.

Leve aumento en las exportaciones

El Banco Central de Reserva (BCR) comunicó que los ingresos por exportaciones salvadoreñas aumentaron 8.5 % en enero, con un salto aún más marcado en el volumen exportado, que creció 33.8 %.

Durante el primer mes del año, las empresas ubicadas en El Salvador enviaron al exterior 385.7 millones de kilogramos de mercancías, por un valor total de USD 559.4 millones.

Esta cifra representa un incremento de 97.5 millones de kilogramos y USD 43,7 millones adicionales respecto a enero de 2025.

Según el BCR, el volumen alcanzado en enero es el más elevado desde marzo de 2023, mientras que el ingreso registrado no se veía desde junio de 2025.

El café experimentó un crecimiento récord del 260.5 %, superando los USD 28.1 millones. (Foto: Shutterstock)

Azúcar, café y confección: variaciones en los principales rubros

El inicio de 2026 marcó un giro en la dinámica de los productos exportados. El azúcar registró un repunte destacado del 69.9 % y desplazó a las camisetas de algodón como el principal producto de exportación y el artículo que suele mantenerse en el primer lugar.

Las ventas de azúcar sumaron USD 44.5 millones, lo que representa USD 18.3 millones adicionales respecto a enero del año anterior.

Este cambio de liderazgo se relaciona con el avance de la zafra 2025-2026, periodo caracterizado por un aumento habitual en los envíos de este producto.

Las camisetas, tradicionalmente en el primer lugar, pasaron al segundo puesto, afectadas por una caída de 20.3 % hasta alcanzar USD 34.8 millones.

El tercer lugar lo ocuparon los suéteres, con USD 31.3 millones exportados y un crecimiento interanual del 35.4 %. Por su parte, el café experimentó un crecimiento récord del 260.5 %, superando los USD 28.1 millones.

Destinos clave: Estados Unidos y Centroamérica

En cuanto a los destinos de las exportaciones, el informe del BCR resalta la recuperación de los envíos hacia Estados Unidos, que tras varios meses de descenso, aumentaron 19.5 %. El monto total despachado a este país sumó USD 206.4 millones, es decir, USD 33.6 millones más que en enero de 2025. Este mercado representó el 36.9 % del total exportado por El Salvador.

La dinámica en la región centroamericana mostró resultados mixtos. Las exportaciones hacia Guatemala apenas avanzaron 0.4 %, mientras que los envíos a Honduras y Nicaragua retrocedieron 1.8 % y 0.4 %, respectivamente.

El repunte en volumen y valor de las exportaciones, junto con la disminución de las importaciones, sugiere un inicio de año favorable para la balanza comercial de El Salvador.

El sector azucarero capitalizó el momento de la zafra, mientras que la confección y el café mostraron comportamientos diversos, con el café registrando el crecimiento más pronunciado del periodo.

La consolidación de Estados Unidos como principal destino de los productos salvadoreños y la estabilidad en los mercados cercanos delinean un escenario de oportunidades y retos para el comercio exterior en el corto plazo.

