Decenas de incendios en un solo día dejan viviendas y comercios dañados y preocupación entre habitantes en El Salvador

Más de diez incendios registrados en El Salvador durante este lunes 23 de febrero provocaron la destrucción de varias viviendas, un restaurante afectado y la evacuación de más de 70 personas, según reportaron las autoridades locales y cuerpos de socorro.

Las emergencias atendidas durante la jornada incluyeron el siniestro en el sector 15 de Marzo, ubicado en el km 3½ del bulevar del Ejército, en el límite entre San Salvador y Soyapango. En esta zona, el fuego consumió seis champas y obligó al desplazamiento preventivo de decenas de residentes. Transmisiones en directo de ciudadanos a través de redes sociales documentaron el evento, mientras numerosos usuarios manifestaron su preocupación ante las complicaciones en el tránsito vehicular.

“Socorristas se mantienen en el lugar del incendio estructural registrado sobre el bulevar del Ejército, en las cercanías del ISSS Amatepec, Soyapango. Hasta el momento, se reporta la evacuación de aproximadamente 15 familias como medida preventiva. Una persona de la tercera edad fue atendida en el lugar tras presentar crisis nerviosa. De forma preliminar, se contabilizan al menos 20 viviendas con diferentes niveles de afectación”, actualizó Cruz Verde Salvadoreña.

Ante la magnitud del siniestro no solo cooperaron bomberos, sino también integrantes de Protección Civil, Militares y socorristas voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento.

Otro punto afectado fue un reconocido local de pizzas y hamburguesas en la colonia Merliot, departamento de La Libertad. En este caso, empleados del restaurante contuvieron las llamas con extintores antes de la llegada de los equipos de emergencia. “Realizamos inspección en el área para descartar riesgo de reignición”, explicaron integrantes del cuerpo de Bomberos. La situación generó inquietud entre vecinos y usuarios en línea.

En Usulután, se reportó un incendio estructural en una vivienda sobre la calle hacia colonia Masferrer. Los equipos acudieron rápidamente para frenar el avance del fuego y proteger inmuebles aledaños. Medios locales recomendaron tomar precauciones a quienes transitaban por ese sector.

Durante la jornada, las autoridades informaron sobre la contención de diversos incendios en maleza registrados en diferentes regiones del país.

Además, los bomberos atendieron diversos incendios en terrenos con abundante maleza o terrenos secos de diferentes puntos del país, tal como consta en sus canales oficiales.

Alza de incendios en 2025

El número de incendios en El Salvador ha experimentado un aumento del 65 % al inicio de 2024 respecto al año anterior, con consecuencias ambientales y humanas significativas, informó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, a la radio Nacional el pasado 17 de febrero. Las autoridades señalan que la mayoría de estos siniestros tienen origen en acciones humanas deliberadas o negligentes. Ante este escenario, el país se mantiene en alerta amarilla desde el 31 de enero, debido a la continuidad de vientos intensos y la época seca.

De acuerdo con Solano, entre el 1 de enero y el 16 de febrero de este año, se registraron 1,378 incendios, cifra que supone 544 casos más que en el mismo periodo de 2023, cuando se reportaron 834. Este incremento es especialmente visible en los incendios forestales, con 50 casos registrados, lo que representa un aumento del 233 % frente a los quince contabilizados en el mismo intervalo del año anterior.

Las estadísticas oficiales atribuyen la mayoría de los incendios forestales a conductas humanas, ya sea por intencionalidad o por descuidos. Baltazar Solano explicó que estos siniestros no obedecen a causas naturales como el viento, sino a comportamientos propios de las personas que generan consecuencias graves.

Las llamas obligaron a movilizar a familias y trabajadores en diferentes regiones. Persisten dudas sobre las causas y el temor por posibles nuevos focos mantiene la tensión en aumento (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos de El Salvador)

Por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se reportó que la frecuencia de los incendios afecta negativamente a ecosistemas enteros, incluidas Áreas Naturales Protegidas, manglares y zonas costeras. Según el MARN, la quema agrícola es la principal causa de estos incendios.

A raíz de estos hechos, el país pierde anualmente extensas superficies de árboles y hábitats de fauna silvestre, además de enfrentar impactos en las zonas de recarga acuífera, el deterioro de los suelos y la desaparición de la materia orgánica, de acuerdo con la información oficial.