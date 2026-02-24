El Salvador

Decenas de incendios en un solo día dejan viviendas y comercios dañados y preocupación entre habitantes en El Salvador

Más de una decena de incidentes generan alarma en diferentes sectores mientras equipos especiales actúan en zonas residenciales y comercios de varias localidades afectadas por el fuego

Guardar
El país vivió una jornada marcada por el avance de las llamas en distintos puntos. Autoridades realizaron evacuaciones y los ciudadanos compartieron su alarma en internet. Los relatos de los afectados todavía resuenan. Video Cortesía Comandos de Salvamento de El Salvador

Más de diez incendios registrados en El Salvador durante este lunes 23 de febrero provocaron la destrucción de varias viviendas, un restaurante afectado y la evacuación de más de 70 personas, según reportaron las autoridades locales y cuerpos de socorro.

Las emergencias atendidas durante la jornada incluyeron el siniestro en el sector 15 de Marzo, ubicado en el km 3½ del bulevar del Ejército, en el límite entre San Salvador y Soyapango. En esta zona, el fuego consumió seis champas y obligó al desplazamiento preventivo de decenas de residentes. Transmisiones en directo de ciudadanos a través de redes sociales documentaron el evento, mientras numerosos usuarios manifestaron su preocupación ante las complicaciones en el tránsito vehicular.

“Socorristas se mantienen en el lugar del incendio estructural registrado sobre el bulevar del Ejército, en las cercanías del ISSS Amatepec, Soyapango. Hasta el momento, se reporta la evacuación de aproximadamente 15 familias como medida preventiva. Una persona de la tercera edad fue atendida en el lugar tras presentar crisis nerviosa. De forma preliminar, se contabilizan al menos 20 viviendas con diferentes niveles de afectación”, actualizó Cruz Verde Salvadoreña.

Ante la magnitud del siniestro no solo cooperaron bomberos, sino también integrantes de Protección Civil, Militares y socorristas voluntarios de Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento.

El país vivió una jornada
El país vivió una jornada marcada por el avance de las llamas en distintos puntos. Autoridades realizaron evacuaciones y los ciudadanos compartieron su alarma en internet. Los relatos de los afectados todavía resuenan (Foto cortesía Bomberos de El Salvador)

Otro punto afectado fue un reconocido local de pizzas y hamburguesas en la colonia Merliot, departamento de La Libertad. En este caso, empleados del restaurante contuvieron las llamas con extintores antes de la llegada de los equipos de emergencia. “Realizamos inspección en el área para descartar riesgo de reignición”, explicaron integrantes del cuerpo de Bomberos. La situación generó inquietud entre vecinos y usuarios en línea.

En Usulután, se reportó un incendio estructural en una vivienda sobre la calle hacia colonia Masferrer. Los equipos acudieron rápidamente para frenar el avance del fuego y proteger inmuebles aledaños. Medios locales recomendaron tomar precauciones a quienes transitaban por ese sector.

Durante la jornada, las autoridades informaron sobre la contención de diversos incendios en maleza registrados en diferentes regiones del país.

Además, los bomberos atendieron diversos incendios en terrenos con abundante maleza o terrenos secos de diferentes puntos del país, tal como consta en sus canales oficiales.

Incendio sobre el bulevar del Ejército, en el distrito de Soyapango, consumiendo varias viviendas en la zona. Video Cortesía Cruz Verde Salvadoreña

Alza de incendios en 2025

El número de incendios en El Salvador ha experimentado un aumento del 65 % al inicio de 2024 respecto al año anterior, con consecuencias ambientales y humanas significativas, informó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, a la radio Nacional el pasado 17 de febrero. Las autoridades señalan que la mayoría de estos siniestros tienen origen en acciones humanas deliberadas o negligentes. Ante este escenario, el país se mantiene en alerta amarilla desde el 31 de enero, debido a la continuidad de vientos intensos y la época seca.

De acuerdo con Solano, entre el 1 de enero y el 16 de febrero de este año, se registraron 1,378 incendios, cifra que supone 544 casos más que en el mismo periodo de 2023, cuando se reportaron 834. Este incremento es especialmente visible en los incendios forestales, con 50 casos registrados, lo que representa un aumento del 233 % frente a los quince contabilizados en el mismo intervalo del año anterior.

Las estadísticas oficiales atribuyen la mayoría de los incendios forestales a conductas humanas, ya sea por intencionalidad o por descuidos. Baltazar Solano explicó que estos siniestros no obedecen a causas naturales como el viento, sino a comportamientos propios de las personas que generan consecuencias graves.

Las llamas obligaron a movilizar
Las llamas obligaron a movilizar a familias y trabajadores en diferentes regiones. Persisten dudas sobre las causas y el temor por posibles nuevos focos mantiene la tensión en aumento (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos de El Salvador)

Por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se reportó que la frecuencia de los incendios afecta negativamente a ecosistemas enteros, incluidas Áreas Naturales Protegidas, manglares y zonas costeras. Según el MARN, la quema agrícola es la principal causa de estos incendios.

A raíz de estos hechos, el país pierde anualmente extensas superficies de árboles y hábitats de fauna silvestre, además de enfrentar impactos en las zonas de recarga acuífera, el deterioro de los suelos y la desaparición de la materia orgánica, de acuerdo con la información oficial.

Temas Relacionados

Incendios El SalvadorSan SalvadorCuerpo de BomberosProtección CivilViviendas AfectadasIncendios en Maleza

Últimas Noticias

El Salvador busca digitalización de procesos públicos con fondos de préstamo externo

El refuerzo financiero, orientado a modernizar diversos procedimientos y servicios ofrecidos por instituciones estatales, se enmarca dentro de un programa estratégico para mejorar la competitividad y eficiencia administrativa del país

El Salvador busca digitalización de

Guatemala y República Dominicana exhiben mayor capacidad automática de recaudación tributaria que Honduras, según la SECMCA

Las estimaciones para la elasticidad de los impuestos sobre el ingreso en 2025 muestran sistemas más dinámicos en Guatemala y República Dominicana, con valores superiores a uno, frente a las limitaciones observadas en Honduras

Guatemala y República Dominicana exhiben

La comisión mixta del Congreso de Guatemala excluye a ocho candidatos en proceso de selección para la Corte de Constitucional

La depuración inicial, realizada con apoyo técnico y con base en requisitos jurídicos estrictos, dio como resultado que solo los expedientes completos y en regla continuarán a la siguiente fase de evaluación y votación

La comisión mixta del Congreso

Laura Fernández, presidente electa de Costa Rica, tomará vacaciones sin salario

El receso solicitado por la titular del Ministerio de la Presidencia se desarrollará durante la recta final de la transición de gobierno, un periodo en el que el viceministro Jorge Rodríguez Bogle asumirá la responsabilidad administrativa del despacho

Laura Fernández, presidente electa de

El Fondo Monetario Internacional inicia visita clave para analizar indicadores económicos en Guatemala

La misión del organismo internacional desarrolla una serie de reuniones con autoridades nacionales y representantes del sector privado para evaluar el desempeño financiero reciente y delinear perspectivas de crecimiento frente a los desafíos del escenario global

El Fondo Monetario Internacional inicia

TECNO

Xbox tiene nueva líder global:

Xbox tiene nueva líder global: Asha Sharma, una mujer que garantiza juegos con ‘alma’ y menos IA

Steam sorprende con 8 títulos gratuitos para sumar a tu biblioteca hoy mismo

El móvil te quita el sueño: descubre lo que dicen los estudios sobre dormir con el teléfono cerca

Top 5 de agentes IA que hacen tareas por ti sin instalaciones largas ni enredos

Alejo Igoa hace historia: es el primer canal hispano con el Botón de Diamante Rojo en YouTube

ENTRETENIMIENTO

Las últimas palabras que Eric

Las últimas palabras que Eric Dane le dedicó a su esposa Rebecca Gayheart antes de fallecer por esclerosis lateral amiotrófica

La historia detrás del supuesto auto maldito de James Dean en el que murió a los 24 años tras un accidente

MrBeast y una confesión inesperada sobre un problema visual que despertó el apoyo de miles en redes

La razón por la que Tom Welling no deseba pasar tanto tiempo con sus compañeros de ‘Smallville’ fuera del set

El activista con síndrome de Tourette se pronuncia tras lanzar insultos en los BAFTA: “Me siento profundamente mortificado”

MUNDO

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán

Nuevas protestas universitarias sacuden Irán en medio de la represión del régimen y la tensión con Estados Unidos

Estados Unidos afirmó que China ha “ampliado masivamente” su arsenal nuclear

Ucrania afirma que recuperó 400 kilómetros cuadrados de territorio en el sur del país

Reza Pahlavi llama a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatollahs aprovechando la amenaza de una intervención de Estados Unidos

¿Cita o amistad? Así es la singular app de Stanford que revoluciona la vida universitaria