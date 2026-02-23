El Salvador

El Salvador se consolida como la potencia eléctrica de Centroamérica: el secreto detrás de su liderazgo exportador

La apuesta por la energía limpia convirtió a El Salvador en referente de exportación eléctrica. El país abastece a sus vecinos con electricidad generada a partir de vapor volcánico

Lago cratérico en el interior
Lago cratérico en el interior de un volcán salvadoreño, fuente natural de energía geotérmica utilizada para la generación de electricidad limpia y exportación regional (Foto cortesía MARN).

El Salvador consolidó su rol como líder regional en exportación de electricidad durante 2025, generando ingresos por más de $26.5 millones gracias a la explotación de energía geotérmica proveniente de sus más de 20 volcanes activos.

Este avance transformó el sector energético nacional y redefinió el perfil económico del país al incorporar tecnologías limpias y diversificar las fuentes de ingreso, de acuerdo con datos de elsalvadorinenglish.com, portal informativo sobre economía y energía de El Salvador, y el Banco Central de Reserva (BCR).

Las autoridades de El Salvador proyectan ampliar la capacidad de exportación eléctrica mediante el desarrollo de nuevos campos geotérmicos y la modernización de plantas existentes.

El fortalecimiento del sector abrió nuevas rutas comerciales, generó empleos calificados y atrajo inversión internacional, según expertos citados por elsalvadorinenglish.com.

El auge de la energía volcánica y su impacto económico

La estrategia nacional se centra en aprovechar energía renovable, en particular la geotérmica proveniente de los volcanes, gracias a la situación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Primero se cubre la demanda doméstica y, con el excedente de electricidad, el país estableció una participación predominante en el comercio energético centroamericano.

Durante 2025, las exportaciones de electricidad salvadoreña a Guatemala alcanzaron los $21.2 millones, cifra que representa cerca del 80% del total exportado. Esta concentración responde tanto a la posición geográfica como a la infraestructura de red compartida entre ambos países.

Exportaciones de electricidad de El
Exportaciones de electricidad de El Salvador durante 2025, con Guatemala como principal destino y más de 21 millones de dólares en ventas, según datos del Banco Central de Reserva (Foto cortesía BCR).

Los envíos a otros destinos de la región sumaron USD 5,1 millones, mientras que las ventas a Panamá y Costa Rica fueron de USD 0,1 millones cada una, según el BCR. Las transacciones a Nicaragua y Honduras resultaron marginales.

El Salvador mantiene convenios comerciales con más de 60 compañías autorizadas para importar o exportar energía, lo que incentiva la competencia y profundiza la integración regional, según la consultora regional de negocios centroamericanos The Central American Group.

La tecnología geotérmica como motor de transformación

El desarrollo de la industria eléctrica se apoya en tecnologías avanzadas de extracción geotérmica. En campos como Berlín y Ahuachapán, la perforación a gran profundidad permite que el agua subterránea, al contacto con rocas volcánicas, genere vapor a alta presión para alimentar turbinas dedicadas a la generación de energía eléctrica sin combustión ni emisiones relevantes de gases contaminantes, como detalla thinkgeoenergy.com, especializado en energía geotérmica.

Este proceso distingue a El Salvador dentro del mercado regional, permitiendo la transformación de la matriz energética y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados.

Ejemplo de diagrama de producción
Ejemplo de diagrama de producción de energía geotérmica. Ilustración vectorial de una planta industrial de energía renovable y verde (VectorMine - Getty Images).

Interconexión y dinamismo comercial

La exportación de electricidad salvadoreña se canaliza a través del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), lo que permite la transferencia de energía en tiempo real entre países vecinos bajo estrictas regulaciones de trazabilidad y cumplimiento fiscalizadas por entidades nacionales e internacionales.

La energía transferida se mide en megavatios hora (MWh), y este sistema permite la integración y el intercambio fluido de electricidad en el mercado centroamericano.

Innovación, diversificación e impacto social

El impulso del gobierno de Nayib Bukele a la energía geotérmica incluyó iniciativas innovadoras, como la minería de Bitcoin alimentada con electricidad de origen 100% renovable, abriendo así fuentes de ingresos adicionales para el Estado. Se proyectan nuevas plantas en Chinameca y San Vicente, respaldadas por financiación internacional y por organismos multilaterales como el Banco Mundial, según reportó este organismo.

Descubre el proyecto del Campo Geotérmico Chinameca, donde se aprovecha el vapor del subsuelo para generar energía limpia y renovable. A través de trabajos de perforación y un sistema de tuberías, se produce electricidad para los hogares salvadoreños.

La diversificación y la inversión en infraestructura han favorecido la estabilidad de precios en el mercado interno, generado empleos especializados y abierto oportunidades para la llegada de capital extranjero en sectores de tecnología e infraestructura.

Las autoridades prevén incrementar la capacidad exportadora mediante el desarrollo de nuevos campos geotérmicos y la modernización de instalaciones, continuando así el liderazgo centroamericano en energía limpia. El potencial geotérmico de los volcanes salvadoreños se consolida como motor clave para la economía local y regional.

El SalvadorEconomíaCentroaméricaVolcanesGeotérmica

