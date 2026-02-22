El Salvador

El Salvador incorpora sistemas modernos de puentes atirantados en infraestructura vial

El desarrollo de estructuras que emplean torres y cables de acero permite superar grandes distancias en el territorio nacional, mientras incrementa el nivel de modernidad y seguridad en las vías de comunicación del país.

Esta infraestructura vial fue inaugurada en agosto de 2025 por el presidente Nayib Bukele en San Miguel Norte./ (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La construcción de puentes atirantados representa uno de los avances más significativos en la ingeniería civil moderna, tanto por su capacidad estructural como por su impacto en el paisaje urbano. Así lo sostiene el ingeniero Mario Menjívar, Project Manager Senior en Construmet SA de CV, quien analiza la relevancia y el nivel de desafío que estas infraestructuras suponen en la región, tras el anuncio reciente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) sobre la construcción de uno de estos puentes como parte del baipás de Apopa.

El pasado 11 de febrero, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció la construcción del baipás de Apopa, distrito de San Salvador Oeste, para reducir el tráfico que a diario experimentan los salvadoreños que se trasladan del norte del país hacia San Salvador sobre la carretera Troncal del Norte. El proyecto, según explicó, consta de 12 puentes, uno de estos atirantado, el cual contará con cuatro carriles y será “el de mayor longitud” de El Salvador.

En una entrevista con Infobae, el ingeniero Menjívar explicó que un puente atirantado se caracteriza por tableros de rodamiento, que soportan el paso de vehículos y peatones, suspendidos mediante torres y cables de acero. “Estos cables se fijan directamente a las torres y transmiten las cargas al suelo. Es una solución eficiente para cubrir claros amplios sin necesidad de apoyos intermedios múltiples”, dijo.

Los puentes atirantados en San Miguel Norte impulsan la dinamización económica y agilizan la movilización comercial y de personas ./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Respecto a la tipología, Menjívar indicó que existen tres disposiciones principales de los cables: abanico, arpa y semi abanico. Explicó además que la configuración varía de acuerdo con el diseño de las torres y el número de apoyos utilizados. “La elección responde tanto a criterios estructurales como estéticos y constructivos”, precisó.

El ingeniero destacó que estos puentes emplean sistemas mixtos al integrar concreto reforzado y acero estructural como principales elementos de soporte. Esta combinación permite soportar cargas elevadas y adaptarse a distintas condiciones geográficas y ambientales.

La elección de un puente atirantado se justifica, según el especialista, cuando es necesario salvar grandes distancias entre apoyos, una situación común en cruces de ríos o valles extensos. “La principal ventaja es su capacidad para cubrir largos claros, lo que los hace ideales en ubicaciones donde otras soluciones serían menos eficaces o más costosas”, agregó.

Este puente cuenta con una longitud de 157 metros de longitud./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Sobre la capacidad nacional para ejecutar estos proyectos, Menjívar aseguró que el país cuenta con empresas constructoras capaces, con experiencia, recursos y equipos preparados para afrontar la construcción de puentes atirantados. “No es un reto imposible para la ingeniería salvadoreña. La clave está en el control riguroso de los procesos y la gestión de riesgos”, resaltó.

En agosto de 2025, el presidente Nayib Bukele inauguró dos puentes atirantados en San Miguel Norte: San Antonio y Carolina. El primero cuenta con una longitud de 157 metros y una inversión de $11.8 millones; el segundo, tiene 179 metros de longitud e implicó una inversión de $12.6 millones.

La inauguración de estos puentes en la zona oriental de El Salvador, promovida por el presidente, es vista por Menjívar como una apuesta por la modernización de la infraestructura vial. “El gobierno está incorporando sistemas de paso más modernos y alineados con los estándares internacionales de diseño y construcción. Además de su funcionalidad, estos puentes ofrecen una imagen arquitectónica de vanguardia”, apunta.

Esta infraestructura es una de las más grandes que se encuentran en la región centroamericana y se ubica en el Canal de Panamá./(Banco General Panamá)

La complejidad de este tipo de obras trasciende el diseño y la construcción. El Project Manager Senior de Construmet señala factores como la logística, el impacto ambiental y la calidad de los materiales como determinantes en el desarrollo. “El control de calidad es fundamental antes, durante y después de la ejecución. Identificar y mitigar los riesgos permite que el proceso avance correctamente y reduce la complejidad inherente a obras de esta magnitud”, subrayó el especialista.

En la región centroamericana, Panamá destaca como referente en el ámbito de los puentes atirantados. Este país cuenta con el Puente Centenario y del Atlántico, ambos de grandes dimensiones ubicados en el Canal de Panamá.

El Puente del Atlántico estableció un récord mundial; actualmente se construye el cuarto puente sobre el Canal, que también tendrá diseño atirantado, según Menjívar, quien también ha trabajado en el país canalero en obras de gran envergadura.

El John James Audubon Bridge, en Luisiana, Estados Unidos, es uno de los puentes más grandes del hemisferio occidental, según revistas especializadas./(Foto de Gulf Engineers and Consultants)

De acuerdo con datos del portal especializado de John A. Weeks III, el John James Audubon Bridge, en Luisiana, Estados Unidos, lidera la lista de puentes atirantados más relevantes de América. Este puente cruza el río Misisipi y tiene una luz principal de 482 metros, lo que lo posiciona como referente estructural en el hemisferio occidental. El Field Guide To Cable Stayed Bridges Of North America también menciona al Arthur Ravenel Jr. Bridge en Carolina del Sur y al Octavio Frias de Oliveira Bridge en São Paulo, Brasil, como estructuras que destacan por su diseño y aporte regional.

Menjívar afirma que la incorporación de estos sistemas responde a la necesidad de disponer de infraestructuras eficientes y modernas, capaces de resolver los desafíos presentes del transporte y la conectividad. “El desarrollo de puentes atirantados posiciona a los países de la región en un nivel competitivo en materia de infraestructura vial”, puntualizó.

