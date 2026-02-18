Nelson Reyes: “En julio iniciará la instalación de cámaras y GPS en el transporte público de El Salvador”

Unidades de transporte colectivo serán equipadas con cámaras de videovigilancia y sistemas GPS a partir de julio, como parte del plan de modernización del servicio en El Salvador (Foto cortesía Asamblea Legislativa).

El sistema de transporte público en El Salvador entrará en una nueva etapa con la implementación de un proyecto integral de videovigilancia y GPS en todas las unidades de transporte colectivo, tanto metropolitanas como interdepartamentales.

Según información oficial, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (VMT) ha adjudicado el proyecto y ya inició los preparativos para su instalación, con el inicio de operaciones programado para el mes de julio.

De acuerdo, con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, el alcance del plan incluirá la cobertura del 100% de los autobuses y microbuses, así como la instalación de sistemas en 5,000 paradas a lo largo del territorio nacional.

La iniciativa contempla la colocación de cámaras de videovigilancia en cada unidad y en los puntos clave de espera, así como la integración de un botón de pánico que podrá activarse tanto físicamente en el vehículo como mediante una aplicación móvil.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, durante una entrevista en la que expuso los detalles del plan de modernización y videovigilancia para el transporte público en El Salvador (Foto cortesía VMT).

Este recurso permitirá a los usuarios alertar sobre situaciones de emergencia, con monitoreo en tiempo real por parte de las autoridades. “El botón estará disponible para el público, y la atención será inmediata al recibir una alerta”, detalló el viceministro de Transporte durante una entrevista radial.

El proyecto incorpora además un sistema de monitoreo centralizado, con una sala de control desde la cual se fiscalizará el recorrido de las unidades, el cumplimiento de horarios, la calidad del servicio y la distribución de subsidios estatales.

De acuerdo con el VMT, la plataforma resultará clave para optimizar la gestión del transporte y garantizar que los operadores cumplan con los estándares exigidos por la ley.

Videovigilancia, control y datos en tiempo real: las claves de la modernización del transporte público

Reyes, precisó que la información recolectada permitirá ajustar rutas, tiempos y frecuencias en función de la demanda real de los usuarios. Una de las novedades más destacadas es el uso de evidencia videográfica para sancionar infracciones y delitos dentro del transporte colectivo.

Las recientes reformas legislativas habilitaron el empleo de imágenes y videos obtenidos por las cámaras del sistema para respaldar la aplicación de multas y sanciones. “La videovigilancia será una herramienta fundamental, no solo para la seguridad pública, sino para el control y fiscalización del servicio”, explicó el funcionario.

ARCHIVO: el sistema contribuirá a la identificación de comportamientos indebidos por parte de los conductores o los pasajeros (REUTERS/Jose Cabezas).

Además, Reyes aseveró que con este nuevo sistema se busca:

Mejorar la seguridad en el transporte

Reducir delitos como hurtos y robos que afectan a los usuarios

Optimizar la prestación del servicio.

De igual manera, el viceministro abogó que el sistema también permitirá focalizar mejor el subsidio al transporte, ya que la información sobre recorridos y calidad del servicio hará posible que los beneficios lleguen solo a los operadores que cumplan con la normativa y presten un servicio adecuado.

Las primeras rutas con videovigilancia: pilotos en el AMSS, unidades nuevas y zonas de alta incidencia

El VMT no publica un listado completo de las rutas seleccionadas para la primera fase de instalación de videovigilancia, con el objetivo de evitar que los transportistas se preparen únicamente para la foto. Sin embargo, la estrategia contempla tres enfoques principales:

En el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), rutas con alto flujo de pasajeros, como la 42, 101, 52 y la 7, suelen ser elegidas para los planes piloto por su importancia en la movilidad urbana.

No obstante, el titular aseguró que la estrategia abarcará rutas interdepartamentales para poner especial atención aquellas rutas que atraviesan zonas con alta incidencia delictiva, y así evaluar la efectividad de la videovigilancia en la reducción de delitos y mejorar la seguridad de los usuarios.