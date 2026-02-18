La FAO respalda a El Salvador en el fortalecimiento de la producción agrícola

La FAO respalda al Gobierno de El Salvador en el fortalecimiento de capacidades locales para la seguridad alimentaria. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reafirmó recientemente su apoyo al Gobierno de El Salvador para fortalecer las capacidades locales y respaldar el aumento sostenible de la producción, con el objetivo de consolidar la seguridad alimentaria en el país. La colaboración se enmarca dentro del Programa Aumento a la Producción liderado por el Ministerio de Agricultura, que aspira a incrementar la producción nacional de alimentos y a promover prácticas más sustentables en el sector agropecuario.

El viceministro de Agricultura señaló la incorporación de nuevos aliados estratégicos al programa, entre ellos la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (WFP). Este apoyo internacional se cimentó tras una gira de campo por las principales zonas productoras del país. Tanto la FAO como el WFP confirmaron su participación y expresaron satisfacción por el progreso obtenido.

El Programa Aumento a la Producción impulsa el incremento sostenible en la producción nacional de alimentos y la sustentabilidad agropecuaria. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

“Este año duplicaremos los resultados obtenidos el año pasado. El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario,” afirmó el viceministro. El optimismo por la evolución del plan fue compartido por ambas instituciones, que destacaron la rapidez con la que se alcanzaron los objetivos en tan solo un año de implementación.

El Programa Aumento a la Producción impulsa el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y reduce los costos de los productores mediante asistencia técnica especializada, la provisión de maquinaria moderna, entrega de semillas certificadas e insumos agrícolas. Uno de los componentes centrales es la siembra de 10,000 manzanas de maíz con tecnología avanzada. El objetivo es triplicar la productividad frente a ciclos anteriores, garantizar la disponibilidad nacional y reducir la dependencia de importaciones.

La iniciativa también incluye la entrega de insumos ganaderos, que permite a los productores mejorar sus métodos y afrontar los retos del cambio climático. Esta estrategia integral busca que El Salvador pueda mantener de manera autosuficiente el abastecimiento interno de alimentos esenciales.

La siembra de 10,000 manzanas de maíz con tecnología avanzada busca triplicar la productividad y reducir la dependencia de importaciones. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, subrayó la importancia de estas acciones para revertir la escasez de productos básicos. En sus redes sociales, Rendón enfatizó el progreso en la producción de frijol de riego en Ahuachapán norte y aseguró: “Que nadie dude que estamos recuperando el déficit de frijoles que traíamos los últimos años; no podrán especular este año tendremos lo que nos comemos.” Este enfoque está permitirá al país enfrentar la especulación de precios y fortalecer la autosuficiencia alimentaria.

Integración y modernización del sector cafetalero

El programa incorpora una apuesta estratégica a mediano plazo en el sector cafetalero, proyectada hacia 2026. Se han destinado recursos para proteger 20,000 manzanas de café con innovaciones como aplicaciones foliares y atrayentes contra la broca. Además, se fomentó la siembra de 700 manzanas con variedades de alto rendimiento tipo Central Standard. Esta producción incorpora árboles frutales y sistemas de captación de agua, buscando diversificar la producción y garantizar mejores rendimientos, incluso ante adversidades climáticas.

La entrega de insumos ganaderos y asistencia técnica fortalece la capacidad de los productores frente al cambio climático. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Las medidas desplegadas cuentan con el apoyo y la supervisión de entidades internacionales como la FAO, lo cual, según las autoridades locales, representa un cambio cualitativo en la manera en que El Salvador enfrenta los desafíos de la seguridad alimentaria y la producción sostenible.