El Salvador

La FAO respalda a El Salvador en el fortalecimiento de la producción agrícola

El organismo internacional refuerza su colaboración con las autoridades nacionales mediante acciones que buscan mejorar la autosuficiencia alimentaria y promover el desarrollo sostenible en el sector agrícola y ganadero en todo el país

Guardar
La FAO respalda al Gobierno
La FAO respalda al Gobierno de El Salvador en el fortalecimiento de capacidades locales para la seguridad alimentaria. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reafirmó recientemente su apoyo al Gobierno de El Salvador para fortalecer las capacidades locales y respaldar el aumento sostenible de la producción, con el objetivo de consolidar la seguridad alimentaria en el país. La colaboración se enmarca dentro del Programa Aumento a la Producción liderado por el Ministerio de Agricultura, que aspira a incrementar la producción nacional de alimentos y a promover prácticas más sustentables en el sector agropecuario.

El viceministro de Agricultura señaló la incorporación de nuevos aliados estratégicos al programa, entre ellos la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (WFP). Este apoyo internacional se cimentó tras una gira de campo por las principales zonas productoras del país. Tanto la FAO como el WFP confirmaron su participación y expresaron satisfacción por el progreso obtenido.

El Programa Aumento a la
El Programa Aumento a la Producción impulsa el incremento sostenible en la producción nacional de alimentos y la sustentabilidad agropecuaria. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

“Este año duplicaremos los resultados obtenidos el año pasado. El Salvador produce cada vez más de su propia comida, fortaleciendo nuestra seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agropecuario,” afirmó el viceministro. El optimismo por la evolución del plan fue compartido por ambas instituciones, que destacaron la rapidez con la que se alcanzaron los objetivos en tan solo un año de implementación.

El Programa Aumento a la Producción impulsa el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y reduce los costos de los productores mediante asistencia técnica especializada, la provisión de maquinaria moderna, entrega de semillas certificadas e insumos agrícolas. Uno de los componentes centrales es la siembra de 10,000 manzanas de maíz con tecnología avanzada. El objetivo es triplicar la productividad frente a ciclos anteriores, garantizar la disponibilidad nacional y reducir la dependencia de importaciones.

La iniciativa también incluye la entrega de insumos ganaderos, que permite a los productores mejorar sus métodos y afrontar los retos del cambio climático. Esta estrategia integral busca que El Salvador pueda mantener de manera autosuficiente el abastecimiento interno de alimentos esenciales.

La siembra de 10,000 manzanas
La siembra de 10,000 manzanas de maíz con tecnología avanzada busca triplicar la productividad y reducir la dependencia de importaciones. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, subrayó la importancia de estas acciones para revertir la escasez de productos básicos. En sus redes sociales, Rendón enfatizó el progreso en la producción de frijol de riego en Ahuachapán norte y aseguró: “Que nadie dude que estamos recuperando el déficit de frijoles que traíamos los últimos años; no podrán especular este año tendremos lo que nos comemos.” Este enfoque está permitirá al país enfrentar la especulación de precios y fortalecer la autosuficiencia alimentaria.

Integración y modernización del sector cafetalero

El programa incorpora una apuesta estratégica a mediano plazo en el sector cafetalero, proyectada hacia 2026. Se han destinado recursos para proteger 20,000 manzanas de café con innovaciones como aplicaciones foliares y atrayentes contra la broca. Además, se fomentó la siembra de 700 manzanas con variedades de alto rendimiento tipo Central Standard. Esta producción incorpora árboles frutales y sistemas de captación de agua, buscando diversificar la producción y garantizar mejores rendimientos, incluso ante adversidades climáticas.

La entrega de insumos ganaderos
La entrega de insumos ganaderos y asistencia técnica fortalece la capacidad de los productores frente al cambio climático. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Las medidas desplegadas cuentan con el apoyo y la supervisión de entidades internacionales como la FAO, lo cual, según las autoridades locales, representa un cambio cualitativo en la manera en que El Salvador enfrenta los desafíos de la seguridad alimentaria y la producción sostenible.

Temas Relacionados

FAOEl SalvadorMinisterio de AgriculturaPrograma Mundial de AlimentosSeguridad AlimentariaProducción Agropecuaria

Últimas Noticias

Centroamérica enfrenta altos niveles de pobreza y vulnerabilidad climática, según la CEPAL

El último Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destaca profundas desigualdades en el acceso a educación, salud y vivienda en la región

Centroamérica enfrenta altos niveles de

Gobierno de El Salvador busca aval de millonario préstamo para proyecto de control de inundaciones en San Salvador

El respaldo solicitado busca fortalecer la infraestructura urbana frente a riesgos climáticos, mediante la ejecución de obras enfocadas en la mitigación de desastres y en la modernización de alertas tempranas para proteger a la ciudadanía

Gobierno de El Salvador busca

Carnaval en Panamá deja tres fallecidos por inmersión y más de 17 mil atenciones médicas

Autoridades desplegaron operativos en playas, culecos y carreteras ante el traslado masivo hacia el interior del país.

Carnaval en Panamá deja tres

Diputados guatemaltecos cuestionan salida de brigadas medica cubanas y exigen al Gobierno un plan para sustituirlos en zonas remotas

La solicitud de medidas inmediatas busca evitar que la retirada de más de cuatrocientos especialistas afecte gravemente el acceso a servicios de salud en municipios vulnerables y deje sin atención a miles de familias

Diputados guatemaltecos cuestionan salida de

Denuncia e inspecciones en albergue obligan reubicación de 10 jóvenes bajo custodia del estado panameño

La decisión ocurre mientras la Asamblea mantiene pendiente la comparecencia de la ministra de Desarrollo Social

Denuncia e inspecciones en albergue

TECNO

Meta y Nvidia dan un

Meta y Nvidia dan un giro al futuro de la IA con su alianza de millones de chips

Qué son los contracargos y por qué están generando pérdidas millonarias a comercios electrónicos en Latinoamérica

Google lanza el Pixel 10a, un modelo económico a menos de 500 dólares y con IA Gemini

Más de 4.000 becas para estudiar gratis inteligencia artificial este año: cómo inscribirse

WhatsApp: cómo desactivar Meta AI de la aplicación y por qué hacerlo

ENTRETENIMIENTO

A un año de la

A un año de la muerte de Gene Hackman, su patrimonio sigue sin herederos definidos

Escándalo por archivos sexuales del fundador de Playboy: viuda de Hugh Hefner denuncia posible exposición de menores de edad

¿Regreserá ‘America’s Next Top Model’? Esto es lo que se sabe

“Es la primera vez en mi vida que me nominan así”, afirma Wagner Moura por su llegada al Óscar como mejor actor

La tragedia de Miss J. después de ‘America’s Next Top Model’: un derrame cerebral, 5 semanas en coma y su lucha por volver a caminar

MUNDO

Rafael Grossi advirtió que el

Rafael Grossi advirtió que el tiempo se agota para un acuerdo nuclear con Irán

Zelensky considera que la última ronda de negociaciones con Rusia no cumplió las expectativas de Ucrania

Siria promulgó una amnistía general que excluye delitos graves y reducción de penas para reclusos comunes

El rey Federico de Dinamarca visitó Groenlandia para mostrar su apoyo a la isla

Trump pidió al Reino Unido mantener el control de la isla Diego García: podría ser clave para responder un ataque de Irán