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Estados Unidos confirmó que ningún buque cruzó el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas del bloqueo

La medida ya genera presión sobre los precios internacionales del petróleo y amenaza con saturar la capacidad de almacenamiento en Irán

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El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado (Reuters)
El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado (Reuters)

Ningún buque logró atravesar el paso del estrecho de Ormuz durante las primeras 48 horas del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. El cierre, ordenado por el presidente Donald Trump tras el fracaso de las negociaciones de paz con Irán en Islamabad, fue anunciado por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que detalló que la restricción se mantiene sin excepciones para el tráfico marítimo con origen o destino en puertos iraníes.

Durante las primeras dos jornadas del bloqueo, ninguna embarcación logró sortear el control de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona. En ese periodo, al menos diez buques acataron las órdenes de las autoridades militares estadounidenses para regresar a puertos iraníes.

Entre ellos se encuentra una embarcación con bandera iraní que, después de intentar salir desde Bandar Abbas, fue desviada por el destructor USS Spruance y obligada a regresar.

Decenas de embarcaciones permanecen varadas cerca de Ormuz por las restricciones impuestas al tránsito marítimo (Reuters)
Decenas de embarcaciones permanecen varadas cerca de Ormuz por las restricciones impuestas al tránsito marítimo (Reuters)

El operativo involucra a unos 5.000 marinos del Grupo de Ataque del portaaviones Abraham Lincoln, quienes patrullan la zona y mantienen el bloqueo.

Las fuerzas navales han informado que, desde el inicio de la restricción, han impedido que buques comerciales vinculados a Irán crucen el estrecho, paralizando el comercio marítimo de la nación asiática. El CENTCOM reiteró que ninguna embarcación ha conseguido eludir el cerco desde su entrada en vigor.

La medida surge tras la falta de acuerdo en el último diálogo entre Washington y Teherán, en medio de un alto el fuego de 15 días en la región. El cese temporal buscaba crear condiciones para un pacto que incluyera el levantamiento de sanciones a Irán, la reanudación del tránsito normal en Ormuz y la discusión de un nuevo acuerdo nuclear.

El cierre de Ormuz fue ordenado tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán (Reuters)
El cierre de Ormuz fue ordenado tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán (Reuters)

En los primeros días del bloqueo, los datos de monitoreo marítimo muestran que solo una cantidad limitada de barcos cruzó el estrecho, principalmente embarcaciones provenientes de puertos no iraníes.

Aunque tres petroleros atravesaron el paso, ninguno tenía origen ni destino en Irán, por lo que no infringieron la restricción estadounidense. La mayoría de los buques que partieron de puertos iraníes regresó antes de abandonar las aguas controladas por las fuerzas estadounidenses.

La situación en el estrecho de Ormuz tiene repercusiones directas en el mercado global de energía, ya que por esta vía circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

El bloqueo de Ormuz elevó los precios internacionales del petróleo por encima de los 90 dólares por barril (Reuters)
El bloqueo de Ormuz elevó los precios internacionales del petróleo por encima de los 90 dólares por barril (Reuters)

Los precios internacionales del petróleo se mantienen por encima de los 90 dólares por barril tras la entrada en vigor de la restricción. El bloqueo afecta también a productos derivados como fertilizantes, lo que podría repercutir en los precios de los alimentos en el corto plazo.

La normativa militar estadounidense permite la inspección de embarcaciones neutrales y prevé la exención de cargamentos humanitarios como alimentos y medicinas.

Las plataformas de monitoreo marítimo han alertado sobre la presencia de cientos de barcos varados en las inmediaciones de Ormuz. Más de 55 petroleros de gran tamaño permanecen inmóviles en el Golfo, incluyendo unidades de propiedad japonesa, china, griega y surcoreana.

(Con información de Europa Press)

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