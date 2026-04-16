Khloé Kardashian revela “la cosa más sociópata” que hizo su ex, Lamar Odom tras ser parte de su documental

Khloé Kardashian critica a Lamar Odom por polémica acción del pasado. (REUTERS)

Khloé Kardashian se refirió públicamente a su exesposo, Lamar Odom, durante un episodio reciente de su pódcast Khloé in Wonder Land, en el que abordó distintos aspectos de su relación pasada y declaraciones recientes del deportista.

La socialité hizo referencia a un hecho ocurrido en 2024, cuando el exjugador de la NBA adquirió una muñeca sexual con características similares a ella. El atleta señaló en ese momento, en entrevistas, que la decisión estaba relacionada con su salud mental.

Al respecto, Klhoé describió ese episodio con términos críticos durante su intervención en el pódcast.

“Eso fue lo más sociópata que hizo”, afirmó, al tiempo que calificó la situación como “invasiva” y “extraña”. También cuestionó las motivaciones de su expareja, señalando que, en su opinión, busca llamar la atención con ese tipo de acciones.

Khloé Kardashian se refirió a la vez que Lamar Odom compró una muñeca sexual muy parecida a ella. (Reuters)

“¿Se supone que debo sentirme halagada? Es más bien... esto confirma lo diferentes que somos y lo mucho que nos hemos distanciado. Es inquietante y extraño, pero no me duele. Es su historia. Simplemente es raro y desagradable", dijo.

La empresaria indicó que conoció la existencia del objeto a través de internet, al igual que el público general. En declaraciones previas, ya había abordado el tema en el programa The Kardashians, donde señaló que el hecho reflejaba diferencias entre ambos y el distanciamiento en sus trayectorias personales.

Por su parte, Lamar Odom se refirió al tema en 2024 durante su participación en el pódcast We’re Out of Time, donde reconoció que la decisión podía resultar inusual.

En esa ocasión, indicó que consideraba la acción como parte de un proceso personal, aunque admitió que podía ser percibida como “extraña”.

Lamar Odom aseguró que la muñeca le ayudaba con su salud mental. (AP Foto/Mark J. Terrill)

Las declaraciones recientes de Khloé Kardashian se producen en un contexto en el que ambos han vuelto a coincidir mediáticamente a raíz del documental Untold: The Death & Life of Lamar Odom, disponible en la plataforma Netflix.

La producción aborda la vida del exjugador, incluyendo su historial de adicciones y el episodio de sobredosis que sufrió en 2015.

Durante el pódcast, Kardashian explicó que aceptó participar en el documental como un favor hacia Odom. Asimismo, añadió que su intención era colaborar sin involucrarse en mayor medida en la narrativa pública sobre la vida de su exesposo.

Khloé Kardashian admitió que no le pagaron por aparecer en el documental de Lamar Odom. (Captura de video)

“Hago lo de Netflix por Lamar sin ningún reparo. No me pagan ni un centavo por esto. No tengo ningún interés personal en este asunto. Me da igual si el documental se hace o no”, dijo.

Sin embargo, la empresaria manifestó inconformidad con declaraciones recientes de Odom en medios de comunicación, en las que asegura que Khloé Kardashian no fue una figura de apoyo durante ese periodo.

“Creo que lo que me molesta es que hicimos esto, todo bien. Ya había terminado con esto. Pensé: ‘Nunca más volveré a hacer nada con Lamar, porque ya estoy bien’. Pero ahora Lamar está dando entrevistas y diciendo que está molesto conmigo”, expresó.

Khloé Kardashian afirmó que no volverá a colaborar con Lamar Odom. (Hulu)

En este contexto, la celebridad afirmó que le resultó inesperado que Odom pusiera en duda su versión de los hechos. “No puedo creer que esté insinuando que soy una mentirosa o desacreditando mi papel”, comentó.

También señaló que durante años el exjugador había reconocido públicamente su apoyo, lo que, según indicó, contrasta con sus declaraciones actuales.