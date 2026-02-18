Aprueba préstamo de $16.7 millones para desarrollo de la primera infancia en El Salvador

La Primera Dama impulsa una reforma que convierte a niños y docentes en protagonistas. La articulación entre ministerios, familias y comunidad será clave para una educación transformadora y emotiva (Foto Cortesía Instituto Crecer Juntos)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles un contrato de préstamo por hasta dieciséis millones setecientos treinta mil USD destinado a fortalecer el “Segundo Financiamiento Adicional al proyecto Crecer y Aprender Juntos. Desarrollo Integral de la Primera Infancia”.

El acuerdo, firmado el 11 de febrero de 2026 entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo multilateral del Grupo Banco Mundial, obtuvo luz verde con cincuenta y siete votos a favor en el pleno parlamentario, según lo discutido en sesión plenaria de la Asamblea Legislativa.

La sesión plenaria, presidida por Ernesto Castro, incluyó la lectura del dictamen y del proyecto de decreto por parte de la diputada Elisa Rosales, quien detalló que la solicitud fue remitida por el Ministerio de Hacienda con la petición de dispensa de trámites.

De acuerdo con el documento leído en el pleno, la suscripción y autorización previa del préstamo se efectuó conforme al decreto legislativo número quinientos cuatro, publicado el 2 de febrero de 2026 en el Diario Oficial. Infobae confirmó que la documentación incluyó copia del contrato firmado y del decreto publicado que habilitó la operación financiera.

El préstamo tiene como finalidad financiar la segunda fase adicional del programa Crecer y Aprender Juntos, orientado al desarrollo integral de la primera infancia en El Salvador. (Foto: Asamblea Legislativa)

El titular interino del Ministerio de Hacienda, Gerson Posada dirigió la correspondencia a la Asamblea Legislativa, señalando: “Se han satisfecho las exigencias de orden legal requeridas por nuestra legislación para la aprobación del contrato de préstamo”, según consta en el texto expuesto durante la plenaria. La normativa avalada por la Asamblea establece que el decreto entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

El contrato de préstamo, identificado como número 9891-GU-ES-SB, fue firmado el 11 de febrero de 2026 por el ministro de Hacienda y el 5 de febrero de 2026 por el representante autorizado del BIRF. Las autoridades legislativas confirmaron que tanto la autorización previa como la suscripción del contrato se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución de la República de El Salvador.

Durante el desarrollo de la sesión, Castro sometió a votación la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia, la cual recibió cincuenta y siete votos a favor y uno en contra.

Posteriormente, el pleno discutió y aprobó el fondo de la solicitud, permitiendo avanzar con el desembolso y la ejecución del proyecto. La discusión transcurrió sin solicitudes para el uso de la palabra por parte de los diputados.

El proyecto “Crecer y Aprender Juntos” forma parte de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a servicios de calidad para la primera infancia, un segmento considerado prioritario por el Ejecutivo salvadoreño en los últimos años.

Con la aprobación de este préstamo, el gobierno busca consolidar programas de nutrición, educación inicial y protección integral para niños y niñas en situación de vulnerabilidad, según el contenido de la pieza legislativa difundida por la Asamblea.

La operación financiera se realiza bajo el marco de colaboración entre el Estado salvadoreño y organismos multilaterales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, organismo multilateral del Grupo Banco Mundial, que ya ha respaldado previamente iniciativas vinculadas al desarrollo social en la región.

En la documentación oficial, la Asamblea reiteró que “se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo ciento cuarenta y ocho de la Constitución de la República”, lo que refuerza la legalidad del proceso y la transparencia en la gestión de recursos externos.

La sesión también abordó otras iniciativas, entre ellas la reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar recursos de préstamos externos y la autorización de nuevos contratos de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La aprobación del contrato con el BIRF para la primera infancia fue uno de los puntos centrales de la jornada, de acuerdo con el registro de la plenaria recogido por Infobae.

El nuevo financiamiento permitirá al Ejecutivo avanzar en la implementación de políticas de protección y desarrollo infantil, en línea con los compromisos internacionales asumidos por El Salvador en materia de derechos de la niñez. La entrada en vigencia del decreto se producirá tras la publicación oficial.