El Salvador

Deportación y retorno: la realidad de los salvadoreños en Estados Unidos

Las operaciones de ICE incidieron en el aumento de retornos forzados, situación que impactó la estructura social salvadoreña y evidenció la centralidad de este organismo en la política migratoria reciente

El Salvador se ubicó como el cuarto país con más vuelos de deportación en 2025, solo detrás de Guatemala, Honduras y México.

El año 2025 cerró con un aumento del 7 % en la deportación de salvadoreños desde Estados Unidos, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Este crecimiento, que implicó el retorno de 1.065 personas más en comparación con el año anterior, refleja cómo la política migratoria se consolidó como un factor determinante en la dinámica social y familiar de El Salvador.

El Monitor de vuelos de ICE, preparado por la organización Human Rights First, ubicó a El Salvador como el cuarto país del mundo que más vuelos de deportación recibió en 2025, solo por detrás de Guatemala, Honduras y México. Ese año se registraron 120 vuelos, un incremento respecto de 2024, pero aún lejos del récord de 189 que se alcanzó en 2022.

ARCHIVO –La cantidad de vuelos de deportación a El Salvador aumentó especialmente en la segunda mitad de 2025, según el Monitor de vuelos de ICE. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

El papel central de ICE en la migración salvadoreña

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés ICE, es la agencia federal responsable de hacer cumplir la normativa migratoria y aduanera dentro del país. Desde el año 2003, y tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ICE ha liderado operativos de localización, arresto y deportación de inmigrantes indocumentados, adoptando un rol central, especialmente bajo la administración Trump.

La estructura de ICE se divide en dos grandes áreas. La Oficina de Detención y Deportación (ERO) se encarga de localizar, arrestar y deportar a quienes violan las leyes migratorias. En paralelo, la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) persigue delitos transnacionales, como el tráfico de personas y armas, narcotráfico y crímenes financieros.

A diferencia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que opera principalmente en las áreas limítrofes, ICE focaliza sus acciones dentro del territorio estadounidense, acentuando sus redadas y procedimientos de expulsión masiva.

FOTO DE ARCHIVO. Las detenciones de salvadoreños en la frontera de Estados Unidos registraron una reducción del 88 % en 2025 respecto al año anterior. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Estadísticas y tendencias de deportaciones a El Salvador en 2025

Durante 2025, Estados Unidos fue el origen del 92 % de las deportaciones de salvadoreños, lo que significó que 14.794 personas fueron enviadas de regreso, según informó la DGME en su balance anual. México figuró en segundo lugar, con 896 expulsados, mientras que otros 361 salvadoreños llegaron desde distintos países.

El incremento en el número de vuelos de deportación se concentró especialmente en la segunda mitad del año, aunque los registros mostraron meses en los que la cifra de salvadoreños retornados fue inferior a la de años anteriores. Pese al aumento general, el ritmo fue menor al de otros países de la región, como Guatemala, que recibió 532 vuelos; Honduras, con 451; y México, con 292, de acuerdo con el Monitor de vuelos de ICE.

Detenciones fronterizas y dinámica migratoria reciente

Durante 2025, las detenciones en la frontera de Estados Unidos experimentaron una marcada reducción, con un promedio de 15 salvadoreños interceptados diariamente intentando ingresar de forma irregular. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, CBP reportó 5.353 salvadoreños detenidos, lo que representó una disminución del 88 % en diciembre respecto a las 45.350 detenciones contabilizadas en el mismo mes de 2024. En 2023, la cifra fue superior, con 67.905 personas interceptadas.

Este descenso en los retenidos contrasta con el incremento en las deportaciones, que repuntaron principalmente en el segundo semestre de 2025, resaltando el efecto de los operativos y la vigilancia migratoria en el interior de Estados Unidos.

Impacto en la sociedad salvadoreña

Las cifras oficiales reflejan la persistencia del fenómeno migratorio y su repercusión en miles de familias en El Salvador. La búsqueda de mejores condiciones de vida sigue empujando a muchos ciudadanos a emigrar, a pesar de los estragos legales y el riesgo de deportación. La intensidad de las acciones de ICE y la coordinación con otros países han reforzado su presencia en la política migratoria regional, incidiendo directamente en la movilidad y el futuro de la población centroamericana.

