Donald Trump elogia a Nayib Bukele por su política de seguridad: “Ha sido un gran aliado de este país”

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y el presidente estadounidense Donald Trump compartieron escenario durante el Desayuno Nacional de Oración en Washington (Foto cortesía última hora).

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó elogios públicos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante el Desayuno Nacional de Oración celebrado este jueves en Washington D.C..

En su intervención, Trump definió a Bukele como “una de mis personas favoritas” y enfatizó la cooperación entre ambos gobiernos en materia de seguridad y lucha contra el crimen. El mandatario estadounidense resaltó la gestión de Bukele como un aliado clave para la estrategia de seguridad regional.

Según transmitió la casa blanca, Trump subrayó el papel de Bukele en la administración de prisiones de alta capacidad y la recepción de personas extraditadas desde Estados Unidos, entre ellas individuos acusados de homicidio, narcotráfico o delitos graves cometidos en territorio estadounidense. “Ha sido increíble. Ha sido un gran aliado de este país”, declaró Trump frente a líderes políticos y religiosos reunidos en la capital estadounidense.

En un discurso durante el Desayuno Nacional de Oración, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, elogia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificándolo como una de sus personas favoritas y un gran aliado por su dura política contra la criminalidad.

El Salvador se ha convertido en un socio relevante para la política de seguridad impulsada durante la administración Trump, que priorizó la extradición de presuntos criminales hacia sus países de origen. Trump puntualizó que “tuvimos 11,888 asesinos, y muchos de ellos están en sus cárceles ahora mismo, ¿verdad? Y él hace un trabajo fantástico”. Estas declaraciones, recogidas por The Washington Post, reflejan la valoración positiva de la colaboración entre ambos gobiernos en la gestión carcelaria y el combate a estructuras criminales transnacionales.

Trump describe el sistema penitenciario salvadoreño

Durante su discurso, Trump ofreció una descripción gráfica de las instalaciones penitenciarias en El Salvador: “Algunos de ustedes han visto que opera prisiones bastante grandes, tan grandes que no se puede ver de un lado a otro a menos que se tenga una vista perfecta con binoculares. Así de largas y grandes son. Y cumplen su función.

El mandatario estadounidense recurrió a un tono directo para justificar la cooperación con Bukele y los métodos aplicados en la administración penitenciaria salvadoreña. ¡Solo quiero mantener nuestro país a salvo!”, expresó Trump, generando reacciones entre asistentes y analistas presentes en el evento.

No es la primera vez que Donald Trump reconoce públicamente la gestión de Nayib Bukele. En ocasiones previas, el exmandatario ha señalado el modelo de seguridad implementado en El Salvador como “ejemplo de mano dura” en la región centroamericana.

FILE PHOTO: A Salvadoran soldier stands guard, as the CECOT logo is seen, during a media tour at the Terrorism Confinement Center (CECOT) prison, in Tecoluca, El Salvador April 4, 2025. REUTERS/Jose Cabezas/File Photo

Reconocimiento internacional y cooperación bilateral en seguridad

Las palabras de Trump en el Desayuno Nacional de Oración consolidan un reconocimiento al liderazgo de Bukele y refuerzan la percepción de El Salvador como socio estratégico en los temas de seguridad fronteriza y control migratorio. La presencia del mandatario salvadoreño en Washington fue interpretada por analistas como una señal de respaldo bilateral.

El Salvador's President Nayib Bukele attends the National Prayer Breakfast in Washington, D.C., U.S., February 5, 2026. REUTERS/Al Drago

La cooperación entre ambos gobiernos ha incluido programas de deportación, intercambio de información policial y operativos conjuntos para desmantelar redes criminales. Por su parte, voceros de la Casa Blanca en administraciones previas han destacado el impacto de la política salvadoreña en la reducción de índices de violencia y la contención de flujos migratorios.

El reconocimiento de Donald Trump a Nayib Bukele en el Desayuno Nacional de Oración refuerza el perfil internacional del presidente salvadoreño y consolida su imagen como figura relevante en la agenda de seguridad de Estados Unidos y América Central.