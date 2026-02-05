Nayib Bukele comparte escenario con Donald Trump en el Desayuno Nacional de Oración en EE.UU.

Durante el Desayuno Nacional de Oración, se presenta a Nayib Bukele, resaltando su liderazgo basado en la responsabilidad, la fe y la búsqueda de la paz para las futuras generaciones de El Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció un discurso durante el tradicional Desayuno Nacional de Oración en Estados Unidos. En su intervención, Bukele destacó el proceso de transformación que vive El Salvador después de décadas marcadas por la violencia. Señaló que el país, antes conocido como la capital mundial de los homicidios, ahora se ha convertido en uno de los lugares más seguros de la región y ha recuperado la esperanza.

Bukele afirmó que, aunque El Salvador es un país pequeño, ha logrado avances significativos en seguridad y desarrollo, permitiendo el regreso de muchos salvadoreños que antes huyeron por la inseguridad.

El mandatario, subrayó la importancia de mantener la libertad y la paz ante los desafíos globales, y reafirmó el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión y la promoción de la innovación en áreas como tecnología, energía, medicina, arte y cultura.

Nayib Bukele explica cómo, según él, la guía divina fue crucial para erradicar la violencia de las pandillas en El Salvador. Sostiene que antes de ganar la guerra en las calles, se tuvo que ganar primero la "guerra espiritual" contra un enemigo que describe como satánico.

Durante el evento, estuvieron presentes figuras relevantes de la política estadounidense, entre ellas el mandatario Donald Trump. También asistieron:

Secretario de Guerra, Pete Hegseth

La Fiscal General, Pam Bondi

La Directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard

El secretario Doug Burgum

El secretario Collins

Representante comercial Greer.

En su mensaje, Bukele invitó a los presentes a ver en El Salvador un ejemplo de resiliencia y superación. Sostuvo que el país está abierto a quienes deseen contribuir a su visión de futuro y que la libertad alcanzada debe preservarse a pesar de las dificultades globales. Finalizó subrayando que, aunque El Salvador no puede cambiar el mundo, puede ser un refugio ante la adversidad.

El Desayuno Nacional de Oración: historia y relevancia en la política estadounidense

El Desayuno Nacional de Oración es un evento anual que se realiza en Washington D.C., generalmente el primer jueves de febrero. Se celebra desde 1953, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower asistió por invitación de miembros del Congreso, siguiendo la iniciativa del pastor Abraham Vereide. El objetivo principal es reunir a líderes políticos, sociales y religiosos de Estados Unidos y de otros países para orar y reflexionar sobre temas de unidad, fe y reconciliación.

El evento ha tenido lugar en el Washington Hilton y suele contar con la participación del presidente de Estados Unidos, congresistas, miembros del gabinete, diplomáticos y líderes internacionales. Cada año asisten alrededor de 3,500 invitados de más de 100 países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en el 74° Desayuno Nacional de Oración en Washington (Foto cortesía The White House).

El Desayuno Nacional de Oración está pensado como un espacio de encuentro y diálogo, donde se promueve la cooperación y el respeto entre personas de diferentes credos y posturas políticas.

Desde 2023, la organización del evento está a cargo de la National Prayer Breakfast Foundation y es liderada por copresidentes del Congreso. Todos los presidentes estadounidenses desde Eisenhower han participado en el desayuno.