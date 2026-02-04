El programa TPS mantiene vigencia solo para ciudadanos de El Salvador hasta septiembre de 2026

La bandera nacional de El Salvador cuelga afuera del Consulado General de El Salvador, luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes salvadoreños en Manhattan, Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. REUTERS / Andrew Kelly

La permanencia de más de 300,000 migrantes latinoamericanos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos en 2026 se sostiene gracias a las recientes decisiones administrativas y judiciales, pero El Salvador destaca como el país con mayor cantidad de beneficiarios de este programa, según una publicación de Infobae.

Las autoridades estadounidenses, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), han confirmado que solo los ciudadanos salvadoreños mantienen una protección plenamente activa.

La última resolución, publicada en enero de 2025 en el Federal Register, garantiza que la designación de TPS para salvadoreños seguirá vigente hasta el 9 de septiembre de 2026. Durante este periodo, los beneficiarios pueden residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

El USCIS ha implementado extensiones automáticas para los permisos laborales asociados al TPS de El Salvador. Los documentos de autorización de empleo que vencían entre 2018 y 2025 se consideran válidos hasta el 9 de marzo de 2026, una medida que busca asegurar la continuidad laboral de quienes dependen de este estatus migratorio.

En contraste con la estabilidad de la protección para los salvadoreños, otros países como Honduras y Nicaragua enfrentan un escenario incierto. Aunque el DHS había anunciado la cancelación del TPS para estas nacionalidades en 2025, un tribunal federal de California suspendió la medida a finales de ese año, permitiendo que los permisos continúen vigentes hasta que la justicia emita una resolución definitiva, cita la publicación de Infobae.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), al saludar a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele (2d), este lunes, 14 de abril, en una de las entradas de la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/Shawn Thew

El programa TPS, creado en 1990, responde a contextos de desastres naturales, conflictos armados o crisis extraordinarias que impiden el retorno seguro de los ciudadanos a sus lugares de origen. La revisión del programa es periódica y depende de informes técnicos y de organismos internacionales, así como de la situación de cada país.

Si la protección temporal finaliza, los migrantes pierden la autorización para residir, trabajar y viajar legalmente en Estados Unidos. No obstante, el USCIS aclara que esto no implica una expulsión automática, ya que existen alternativas legales como el ajuste de estatus, la solicitud de visas temporales o la petición de asilo, en función de los antecedentes y circunstancias individuales.

El gobierno federal recomienda a los salvadoreños beneficiarios del TPS mantenerse informados a través de los canales oficiales y cumplir con los plazos y requisitos de renovación para conservar su protección. Además, advierte sobre el riesgo de fraudes y aconseja acudir solo a profesionales legales acreditados.

La continuidad de este programa para El Salvador ofrece un margen de estabilidad migratoria y laboral, pero también subraya la necesidad de estar atentos a posibles cambios legales que puedan surgir durante 2026. Cada actualización del DHS y el USCIS puede definir el futuro de miles de familias que dependen de este amparo legal en Estados Unidos.

El aporte de los salvadoreños en EE.UU.

Se calcula que gracias al TPS, unos 234,000 salvadoreños pueden permanecer y trabajar legalmente en el país estadounidense hasta septiembre de 2026, según elpais.com.

El peso de este colectivo no se limita al ámbito migratorio: las remesas enviadas desde Estados Unidos superaron los $9,987.9 millones en 2025, según el Banco Central de Reserva, cifra que implica un aumento de más de $1,500 millones con respecto al monto registrado en todo 2024 .

Remesas desde El Salvador mostraron cifras récord con un crecimiento de más del 17% al cierre de 2025.

El VII Censo de Población y VI Censo de Vivienda 2024 elaborado por el BCR también reveló que el 86 % de los salvadoreños que residen fuera de su país lo hacen en Estados Unidos. Este colectivo presenta una distribución geográfica marcada en estados como California—con énfasis en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco—, Texas—en Houston y Dallas—, Nueva York, y en el área metropolitana de Washington D.C., incluyendo Maryland y Virginia del Norte.

El carácter fundamental de las remesas para la economía salvadoreña queda patentado en su volumen y en el perfil de los remitentes: el 51.9 % de quienes envían dinero poseen estatus migratorio regular, mientras que el 42.5 % no tiene documentación migratoria válida, según documenta el BCR. El dinamismo laboral, junto con la inserción en ramas como la construcción y la restauración, evidencia el arraigo y la adaptación de la diáspora.

La presencia y desempeño de los salvadoreños en Estados Unidos consolidan un vínculo sostenido entre ambos países, visible en el envío constante de remesas, la ocupación de diversos rubros laborales y una integración creciente en todos los órdenes de la sociedad estadounidense.