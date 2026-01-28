Un peatón muere y varios resultan lesionados en accidentes viales en El Salvador

El aumento de accidentes viales en El Salvador deja un peatón muerto y varios lesionados en diferentes departamentos. Foto cortesía Bomberos de El Salvador

Un peatón murió y varios lesionados resultaron tras múltiples accidentes viales ocurridos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en El Salvador. Según informaron Comandos de Salvamentos y el Cuerpo de Bomberos, los incidentes se registraron en los departamentos de La Paz, La Libertad y San Salvador.

Múltiples accidentes en diferentes puntos

En la autopista Comalapa, en dirección a Zacatecoluca a la altura del kilómetro 59 y medio, en el cantón Los Zacatillos (San Juan Nonualco, La Paz Este), un hombre que no pudo ser identificado perdió la vida. Los socorristas llegaron tras una llamada de alerta, pero constataron que la víctima ya no tenía signos vitales.

El aumento de siniestros viales se enmarca en un contexto preocupante para la seguridad vial en el país. Datos recientes del Observatorio Nacional de Seguridad Vial señalan que el 42 % de las personas fallecidas en percances de tráfico fueron atropelladas. La mayoría de estas víctimas (21) pertenecían a edades productivas, además de 20 adultos mayores y al menos un menor.

Los peatones encabezan la lista de usuarios vulnerables que han perdido la vida en carreteras, seguidos por los motociclistas con un total de 38 fallecidos y ciclistas solo en las primeras semanas de enero.

Imágenes que muestran la respuesta de los cuerpos de socorro ante un fatal accidente vial en una carretera de El Salvador. Las autoridades acordonan la zona mientras investigan el suceso.

En horas de la madrugada de este miércoles, el Cuerpo de Bomberos asistió un accidente grave en el bulevar Monseñor Romero, cerca del parque El Principito en La Libertad. El conductor de una camioneta impactó contra la parte trasera de una rastra que se encontraba estacionada, la víctima sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Los equipos de emergencia utilizaron herramientas hidráulicas para liberarlo y tras estabilizarlo, lo trasladaron a un centro asistencial.

El uso de equipo pesado fue clave para extraer al conductor atrapado entre los hierros de la camioneta accidentada, según confirmaron los socorristas.

De forma paralela el Viceministerio de Transporte (VMT) retiró dos vehículos involucrados en una colisión en el bulevar del Ejército y el desvío de Apulo. Según reportes, un autobús de la ruta 112 y un sedán estuvieron implicados; en este caso, solo se registraron daños materiales.

Hasta el 27 de este mes las autoridades del VMT y la Policía Nacional Civil (PNC) han registrado un total de 1,712 accidentes viales, manteniendo un promedio de 63 accidentes en las diferentes carreteras del territorio salvadoreño.

Estos datos reflejan un incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando las autoridades atendían un promedio de 43 siniestros viales diarios.

Operativos y prevención de nuevos accidentes

También el Cuerpo de Bomberos ejecutó trabajos de limpieza sobre el bulevar Venezuela y la 49ª avenida Sur, en San Salvador, tras detectarse un derrame de aceites que aumentaba el riesgo vial en la zona.

Las autoridades del VMT han implementando dispositivos de control en los principales accesos a San Salvador y puntos turísticos para reducir la cantidad de conductores que se trasladan a excesiva velocidad, bajo los efectos del alcohol, entre otros.

Estos dispositivos se incrementan entre los días viernes, sábado y domingo que han sido identificados por la frecuencia de accidentes.